Nataly Umaña: sexta eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ con el 11,10% de votos

El actor salió por problemas con salud mental - crédito @canalrcn/Instagram

La casa de los famosos Colombia inició el capítulo del domingo 24 de marzo con un breve resumen de lo que ocurrió durante la semana. Por otro lado, también con el anuncio en sus redes sociales de que uno de los famosos abandona la competencia por voluntad propia, además, de los cuatro que estaban en la placa de nominados en los que reposaban los nombres de Julián Trujillo, Pantera y la pareja más polémica conformada por Miguel Melfi y Nataly Umaña.

En su última noche como líder, Culotauro se enfrentó con un dilema al elegir a Pantera para que lo acompañara en la habitación del terror, dejando a Diana Ángel –con quien surge un romance– por fuera del beneficio. Después de esto, Sebastián Gutiérrez revivió los diferentes momentos que marcaron su vida en la dinámica de la Línea de vida, contando que nació en San Salvador y años más tarde, se regresaron a Colombia con sus padres.

El actor recordó que a los nueve años se enfrentó al odio de las personas, pues a esa edad las personas le decían que se regresara a vivir a su país, sin tener conocimiento que él también era colombiano. Comenzó a trabajar en la actuación, por lo que entre 2006 y 2008 recibió su primer protagónico, descubriendo los diferentes caminos que le abriría camino el reconocimiento y la fama.

Sebastián abandonó la competencia

Después de haber presentado su historia de vida, Sebastián Gutiérrez en compañía de Carla Giraldo y Cristina Hurtado confirmó que, por recomendación del departamento de psicología del programa, no podía seguir en competencia. La encargada de sacar sus pertenencias de la casa estudio fue la actriz Diana Ángel, lo que generó especulación entre sus compañeros quienes afirmaron que el actor necesitaba tener paz en el exterior.

Sebastián Gutiérrez, abandonó La casa de los famosos Colombia, por problemas con su salud mental - crédito cortesía canal RCN

Así fue el posicionamiento

Una nueva eliminación se llevó a cabo y durante el posicionamiento los famosos expusieron sus puntos de vista por los cuales querían a los competidores por fuera de la casa estudio. El primero en posicionarse fue el líder en cabeza de Culotauro, que se ubicó frente a Miguel Melfi, que también recibió dos votos de parte de Alfredo Redes e Isabella Santiago, que todavía no termina de confiar en el panameño.

Julián Trujillo sería el eliminado si los famosos pudieran elegir al próximo eliminado - crédito Canal RCN

Julián Trujillo fue increpado por Ornella Sierra, que le pidió que “cogiera suave” la competencia, pues no todos están trabajando en estrategias como él piensa. Lo propio hizo La Segura, que recalcó al actor que él no funciona como estrategia, ya que no aporta nada a la competencia y por no pertenecer a su equipo. Otros famosos que expusieron su desacuerdo y fueron Karen Sevillano, Sandra Muñoz, Diana Ángel y Juan David Zapata.

En lo que respecta a Nataly Umaña, el actor Omar Murillo expuso las razones por las cuales quería que la actriz ibaguereña abandone la casa por cuenta de su comportamiento y la relación que ha sostenido con Miguel Melfi. La caleña Martha Isabel Bolaños aseguró que, entre su colega y ella, todavía queda mucho por conectar, al igual que ocurrió con Mafe Walker.

Quién fue el sexto eliminado

El sexto eliminado de la competencia sorprendió a más de uno - crédito Canal RCN

El primer famoso que logró volver a la competencia por decisión del público con 43,71% fue Julián Trujillo, recibiendo un gran respaldo de los televidentes, así las cosas, el presentimiento de Mafe Walker con sus seres intergalácticos no se cumplió. Por su parte con un 32,63%, el segundo salvado de la noche fue Pantera.

Finalmente, el tercer salvado de la competencia fue Miguel Melfi con un 12,56% y dejando como sexta eliminada a Nataly Umaña, su compañera fiel dentro del reality con un 11,1% de los votos.

Bipolaridad a flor de piel

La sexta semana de La casa de los famosos Colombia, reveló el lado más débil de algunos participantes, las cuarentonas entraron en crisis, pues su ‘pollos’ rompieron sus corazones e incluso hicieron protesta, ya que pidieron a la producción que entraran más hombres al juego, pero maduros. Los comentarios en redes sociales en su mayoría tienen que ver con la incoherencia que muestran los romances de la casa, puesto que sus involucrados dicen una cosa pero hacen otra.

Sandra Muñoz y Juan David Zapata se besaron en La casa de los famosos - crédito ViX

Tal y en el mismo orden en el que romances empezaron a florecer, la pasión se fue apagando. Nataly Umaña y Miguel Melfi la pareja del momento que anda en boca de los espectadores y medios por la infidelidad al actor Alejandro Estrada con el que la actriz ibaguereña llevaba doce años de relación, entraron en conflicto. Les siguió Diana Ángel y Culotauro quienes también se distanciaron. Y, finalmente Sandra Muñoz y Juanda decidieron parar.

No obstante, ninguna de las tres parejas se define y su coqueteo continúa, con la fiesta del viernes la llama del amor se volvió a encender y los picos regresaron siendo Sandra y el joven deportista paisa quienes subieron la temperatura de la casa, pues en el jacuzzi de la terraza protagonizaron un candente beso y en la noche sus compañeras Karen Sevillano y La Segura afirmaron que entre ellos hubo ‘cositas’.

Juan David Zapata pidió a Sandra Muñoz su naciente relación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

‘El jefe’ movió sus fichas

La primera nominada de la sexta semana en La casa de los famosos Colombia, fue la actriz Nataly Umaña, que tras salvarse en la quinta semana por un corto margen de diferencia quedó nuevamente en riesgo de eliminación por decisión de su excompañero José Miel, que al ser el quinto eliminado debió elegir a uno de los participantes para nominarlos. “Es muy fácil, ya tengo el nombre porque quería que saliera ella, pero bueno me tocó a mi, así es el juego”, comentó el bailarín y cantante cuando Carla Giraldo le preguntó por la persona que dejaría en la placa.

Nataly Umaña, Miguel Melfi, Julián Trujillo y Pantera fueron los participantes sometidos a votación de público en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Mi nominada es Nataly Umaña por hipócrita, es una persona de poco fiar”, argumentó José Miel antes de revelar su nombre. La noticia fue recibida con calma por parte de la actriz que de hecho comentó haberse sentido más relajada al saber desde el inicio de semana que estaba nominada. “Pues sabes que si me sentí relajada. No estuve con la presión del cara a cara ni de las votaciones, como es un peso menos encima”, contó Nataly a Culotauro. La segunda nominada de la sexta semana fue Sandra Muñoz, sancionada por ‘el jefe’ puesto que la actriz le dijo “te amo” a su hijo Julián Cabrera durante su paso por la casa. “Lo acepto, finalmente todos lo han hecho y vale la pena”, mencionó la actriz nacida en Manizales.

El sexto cara a cara llegó y las decisiones de ‘el jefe’ cambiaron los planes de los participantes y su votación, pues los votos de Diana Ángel, Sebastián Gutiérrez y Nataly Umaña fueron anulados por moverse durante la ‘Congelados’ en el que entró la mamá de Mafe Walker.

Por otra parte, Culotauro que fue el líder de la semana tuvo la responsabilidad de elegir a dos de los nominados de la semana, no obstante, su elección también se vio afectada, puesto que nuevamente ‘el jefe’ intervino e invalidó su nominación de Omar Murillo, debido a que el comediante reveló con anterioridad sus intenciones. De esta manera el nominado de la semana por parte del líder fue únicamente el actor Julián Trujillo.

Luego de validar la votación restando los votos nulos, Cristina Hurtado comunicó a los nuevos nominados del carca a cara: Miguel Melfi y Juan David Zapata entraron en la placa.

El público cumplió con su parte y postuló a Pantera, pues el deportista guajiro Kevin Fuentes resultó nuevamente siendo el concursante con menos apoyo de la audiencia.

La visita de Susana Rojas a 'La casa de los famosos Colombia' causó que Julián Trujillo resultara castigado - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La noche de salvación llegó, pero esta vez no fue la excepción en cuanto a cambio de reglas de ‘el jefe’ de la cas que causó varios movimientos en la placa. El actor Julián Trujillo salió castigado también por moverse durante la visita de su novia, la también actriz Susana Rojas, razón por la que el actor bogotano no pudo pelear en la prueba de salvación la cual ganó la actriz y modelo caldense Sandra Muñoz que logró posicionar de primero las seis puntillas sobre la cuerda.