Esta duquesa británica quiere tener la hoja de coca en su jardín para combatir los prejuicios: “La hoja no mata”

A pesar de la percepción negativa que existe sobre la hoja de coca en el mundo, hay una duquesa en el Reino Unido que ha afirmado en repetidas ocasiones que quiere tener esta planta en su jardín.

Se trata de Jane Percy, duquesa de Northumberland en el Reino Unido, ella es la propietaria del jardín botánico The Poison Garden, en el que hay más de 100 especies vegetales venenosas, algunas de ellas letales y que recibe al año hasta 800.000 visitantes en un espacio abierto al público para fomentar la educación.

Sin embargo, allí no hay hojas de coca a pesar de que Percy ha pedido en diferentes ocasiones ayuda de la embajada colombiana y otras entidades para poder tener en su jardín. Este arbusto llega a crecer más de dos metros y fuera de los prejuicios sociales, no solo sirve para hacer cocaína, también es utilizada para otros aspectos, algunos de ellos medicinales.

Debido a la nueva insistencia de la duquesa, desde la embajada de Colombia en el Reino Unido emitieron un comunicado en el que agradecieron a Percy por su petición, pero informaron que debido a que, al ser considerada una droga por las leyes británicas, esto impide que pueda ser exportada.

Es por ello por lo que Jane Percy rompió el silencio y en diálogo con El Tiempo, reveló detalles de lo que busca con la llegada de la hoja de coca al jardín botánico.

En primer lugar, Percy afirmó que ha intentado esto durante varios años y a pesar de la respuesta que recibió por parte de la embajada colombiana, sigue sin entender por qué no es posible.

“Bueno, le he escrito a varios embajadores a lo largo de los años y la mayoría de ellos ni siquiera han contestado, algunos simplemente me han dicho que no es posible. Pero, yo no veo por qué no es posible. En realidad, la planta de coca no es diferente de cualquier otra planta mortífera”.

Sumado a esto, explicó que a pesar de la percepción que tiene gran parte del público sobre su jardín, remarcando que la mayoría de las plantas no son venenosas por sí mismas, sino que esto se registra tras la intervención del hombre, lo que afirmó también pasa con la hoja de coca.

“Yo me pondré en contacto con el embajador, quien sabe que la hoja de coca no mata. Es decir, la planta de la coca no mata por sí sola. Lo extraordinario de todas estas plantas venenosas es que lo que mata es la intervención del hombre. Así que somos nosotros los que facilitamos que se conviertan en asesinas. Y esa es la parte interesante. Elegimos convertir la marihuana en un asesino o la estricnina en un asesino, o la coca en cocaína. No lo hace por sí misma a la planta”, afirmó Percy a El Tiempo.

Profundizando en ese aspecto, Percy remarcó que su objetivo es mostrar que la hoja de coca es inofensiva y que es la intervención del hombre lo que la convierte en la droga que ha puesto en vilo a varias naciones.

“Bueno, sí, es cierto, pero la planta de coca es fundamental en la fabricación de cocaína y ese es el mensaje que desde nuestro proyecto intentamos transmitir, explicarles a los visitantes que la hoja de coca no hace nada por sí sola y que, justamente, cuando se usa de cierta forma se torna en algo sumamente peligroso, adictivo y letal. Además, en el Reino Unido enfrentamos un serio problema de salud pública por cuenta de la cocaína y creo que ese es un mensaje importante de dar”.

Por último, la duquesa reveló que quiere visitar Colombia para poder conocer más aspectos de la hoja de coca, la realidad de los espacios en los que se siembra e insistir en la posibilidad de tener esta planta en el jardín botánico.

“Me encantaría ir a Colombia y ver de primera mano lo que pasa allí. Creo que podemos encontrar una forma de colaborar y que sea beneficioso para ambas partes”.