Habla la mamá de Rubén Lanao, exacordeonero de Silvestre Dangond, sobre video sexual: “Como mujer, entiendo el dolor”

Mamá de Rubén Lanao expuso su opinión sobre escándalo - crédito @mikydelanao/Instagram

Ha habido gran escándalo en el mundo del vallenato por cuenta de Rubén Lanao, que estuvo desde el 2021 como acordeonero de Silvestre Dangond. Sin embargo, la agrupación tuvo que tomar la decisión de desvincularlo, después que se filtrara un video sexual suyo, del que se le acusa de haber sido el difusor.

De acuerdo con lo expuesto por su exnovia en Semana, que también aparece en el clip, el intérprete la habría amenazado con compartir el material en redes sociales. “Esta es una de esas situaciones en las que uno piensa que jamás va a estar envuelto. Mi vida dio un giro de 180 grados en cuestión de horas, minutos. Las personas han perdido sensibilidad con lo que comparten y comentan, no se dan cuenta que hay seres humanos detrás de las pantallas”, expresó la joven.

Tras dar parte de su versión, el medio citado compartió un chat en el que él le reafirma: “Si te llega un video de nosotros, entonces no me digas nada”. Al final, la mujer concluyó que “es triste ver como mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien a quien en algún momento amé. Duré 4 años con una persona que no respetó mi privacidad. Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes”.

Rubén Darío Lanao es señalado de haber subido a plataformas digitales un video sexual - crédito @rubenlanao/Instagram

Después del escándalo, el barranquillero tuvo que ofrecer su perspectiva de lo que se ha estado comentando, excusándose por lo sucedido. “Los videos que circulan en redes sociales son registros personales e íntimos que nunca debieron trascender. Primero por la afectación que podría causarle a mi exnovia, a su dignidad, a su imagen, a su familia y en segundo lugar, a mi imagen, en este orden estricto, primero ella y luego yo”, indicó.

No obstante, no admitió responsabilidad alguna. “La historia que vivimos nunca la expondría y por mi trabajo tampoco lo haría, al grabar y conservar estos videos éramos conscientes del riesgo que corríamos, pero nunca lo dimensionamos como lo estamos haciendo ahora. Quien quiera que haya puesto a circular estos videos, déjenme decirles, que invadió nuestra privacidad y vulneró como no tiene ni idea nuestra intimidad, todo esto lo hablé con ella en su momento”, sostuvo.

Rubén Lanao es el acordeonero de Silvestre Dangond desde 2021 - crédito @rubenlanao/Instagram

Tanto ha sido el alcance del tema que la misma mamá de Rubén Lanao, Miky del Valle, dio su punto de vista a través de un mensaje que subió en sus historias de Instagram, confiando plenamente en la inocencia de su hijo y ratificándole en público la gran confianza que le tiene.

Fallo de tutela contra Rubén Lanao emitido por El Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Bogotá - crédito redes sociales

“En medio de esta tormenta, quiero expresar públicamente porque en su momento lo hice al interno de la familia involucrada; mi apoyo y solidaridad hacia todas las personas afectadas, especialmente hacia ella. Como mujer, como mamá, entiendo el dolor y la vulnerabilidad que todo esto ha podido causar y estoy 100 % solidarizada desde el fondo de mi corazón con su sufrimiento; no he hecho otra cosa que pedirle a Dios que logre sanar y restaurar su dolor”, pronunció la citada.

En sus palabras, también solicitó a la audiencia que puedan creer en la buena fe del joven acordeonero, a pesar de que ya hay una tutela en su contra, la cual fue interpuesta por Jaime Granados, abogado de la víctima.

“(…) Creo en la inocencia de mi hijo Rubén Darío. Estoy convencida que él ni ella serían capaces de difundir material que dañara su integridad, mucho menos la de una mujer y menos aún la integridad de la mujer con la que compartió tantos buenos momentos. Nos encontramos en un momento donde la empatía y la búsqueda de la verdad son más importantes que nunca”, agregó del Valle al respecto.