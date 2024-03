Salvatore Mancuso reveló qué pasó con la restitución de tierras: “Me tocó suplicar para entregar los bienes”

Salvatore Mancuso declaró que sí entregó tierras, pero que no sabe en manos de quienes quedaron - crédito Jesús Aviles/Infobae

Salvatore Mancuso, figura del pasado violento de Colombia en su papel de ex jefe paramilitar, resurgió en la escena pública con una serie de declaraciones que sacudieron el panorama político y social del país. En su primera entrevista, tras regresar de Estados Unidos, donde cumplió una condena por narcotráfico, reveló su interés en apostar por la paz, al destacar la devolución de tierras como parte de su proceso de reparación en el proceso de Justicia y Paz.

En un encuentro con el periodista Hollman Morris, para la cadena pública RTVC, Mancuso expresó su respaldo a la visión del presidente Gustavo Petro en cuanto a que la justicia debe ser restaurativa: “No debe buscar solo castigo, sino sanción restaurativa”. En este contexto, mencionó que ya devolvió más de 430 hectáreas como parte de su proceso de reparación al Estado, un gesto que considera poco reconocido por la opinión pública.

El ex comandante paramilitar relató cómo tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para lograr que se aceptara la entrega de estas tierras, y que enfrentó obstáculos y resistencia por parte de las autoridades. Explicó que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales, sus propiedades fueron utilizadas como arma política en su contra, lo que resultó en su posterior extradición a Estados Unidos.

“Me tocó suplicar para entregar los bienes porque los utilizaron como un arma política para decir que habíamos incumplido”, agregó.

“Entregué una isla en el Mar Caribe, una propiedad que perteneció en su momento a José Israel Guzmán, a una persona que le dicen el Arquitecto, narcotraficante”, denunció Mancuso. Estas declaraciones dejarían en evidencia, según él, los desafíos y las deficiencias en el proceso de restitución de tierras en Colombia.

“Estuvo detenido conmigo en una cárcel en Brooklyn, en Nueva York, allá me lo encontré y en algún momento me di cuenta de que ese club, a quien se lo entregaron, fue a una señora de apellido Patiño. Entonces yo me pregunto ¿Qué pasó con los bienes que estamos entregando realmente?”, agregó Mancuso.

Grave denuncia de Salvatore Mancuso

El ex jefe paramilitar también hizo referencia a la pérdida y el saqueo de otros bienes que entregó como parte de su proceso de reparación, en los que se incluían cultivos de árboles maderables que fueron destruidos o robados. “Entregué los bienes en perfecto estado, pero hoy lo están robando todo”, señaló el exlíder de las AUC.

Durante la entrevista, Mancuso afirmó que proporcionó a las autoridades toda la documentación necesaria para que las tierras fueran entregadas a los agricultores.

“Luego en 2007, en enero, febrero, en marzo y en abril, creo que fue donde entregué una gran cantidad de bienes y entregué las escrituras al día, de los impuestos, la información de los linderos, fotos, avalúo, todo para que ellos hicieran la extinción de dominio de los que les correspondía extensión de dominio y para que hicieran la restitución aquellos que había que devolverle a los campesinos”, afirmó.

Mancuso reveló detalles sobre un restaurante que entregó como parte de su proceso de reparación. “Mire, yo entregué un restaurante (...) miles de millones de pesos en botellas de vino”, declaró. Se cuestiona el destino de estas botellas, si fueron vendidas, robadas o consumidas, como ejemplo de lo que pasó con los bienes que regresó.

Campesinos de Córdoba supuestamente recuperaron propiedades ante restitución de Mancuso

En el proceso de restitución de tierras en Colombia en 2008, de acuerdo con las noticias de los medios nacionales para esa época, se dio un importante paso con la entrega colectiva de una finca conocida como Costa de Oro, propiedad de Mancuso, a sus antiguos propietarios. Este evento simbólico, supervisado por representantes de diversas instituciones, marcó el inicio de un proceso de reparación integral que buscaba no solo devolver la tierra a sus legítimos dueños, sino también garantizar su disfrute y productividad.

El fiscal encargado del proceso, en ese momento, Leonardo Cavana, destacó la importancia de esta entrega como un avance significativo en el camino hacia la reconciliación y la justicia. Sin embargo, reconoció en ese entonces que aún quedaban varios pasos por completar, incluida la rehabilitación social y jurídica de las víctimas, así como la compensación económica por los daños sufridos.

Por su parte, Edgardo Porras Mendoza, en ese entonces como delegado de la Comisión Nacional de Reparación, subrayó la importancia de garantizar que se cumplan todos los aspectos del proceso de reparación, con el apoyo y la supervisión de las instituciones pertinentes. Destacó la necesidad de evitar que este proceso se convierta en una mera formalidad, instando al Estado a cumplir con sus obligaciones hacia las víctimas del conflicto armado.

La entrega de la finca Costa de Oro también fue un momento de reflexión y perdón por parte de Mancuso, que a través de su abogado expresó su arrepentimiento por el sufrimiento causado a las familias campesinas que fueron víctimas de la violencia paramilitar. En una carta escrita desde su lugar de reclusión en Estados Unidos, el ex líder paramilitar pidió al gobierno que esta entrega no fuera solo un gesto simbólico, sino el inicio de un verdadero proceso de reparación y reconciliación en Colombia.

Actualmente, la situación de propiedad de la finca no está clara, aunque se presume que en la actualidad está en posesión de campesinos que previamente fueron despojados de sus tierras.