Epa Colombia, con factura en mano, expresó que sí envió una ayuda económica para el hijo de Luly Bossa

Epa Colombia afirmó haber enviado ayuda económica a Luly Bossa

Luly Bossa, reconocida actriz barranquillera, anunció el fallecimiento de su hijo menor, Ángelo Bossa, el 9 de marzo de 2024.

El joven de 22 años luchaba contra la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que afecta los músculos y degrada rápidamente la calidad de vida de quienes la padecen. Dicha enfermedad es causada por un gen defectuoso para la distrofina, una proteína crucial en el tejido muscular.

La noticia de la muerte de Ángelo generó una ola de solidaridad, especialmente luego de que la actriz hiciera pública su solicitud de apoyo financiero para cubrir los gastos funerarios de su hijo. En un emotivo video compartido en Instagram, Bossa expresó su conmovedora realidad: “Mi Ángelo se me fue. Ahora lo que necesito es ayuda, porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso”, señaló, haciendo énfasis en su deseo de darle una despedida digna a su hijo. Sin embargo, el gesto de solidaridad de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, empresaria y creadora de contenido, se vio envuelto en polémica cuando Bossa negó haber recibido ninguna contribución de su parte.

Epa Colombia se había pronunciado declarando haber realizado una donación a la actriz para los gastos funerarios, lo que fue recibido positivamente por muchos de sus seguidores. No obstante, Luly Bossa, en un acto de transparencia, desmintió haber recibido tal ayuda: “Quiero aclarar que no recibí nada de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso (...) La señorita a lo mejor tuvo una buena intención, pero nunca recibí nada de ella”, aclaró Bossa durante una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de Instagram.

“La gente que me enviaba, que era gente famosa, me hablaron por interno y por WhatsApp, pero nunca se pusieron a manifestarlo (…) Uno con eso no se puede equivocar. Yo no recibí pantallazo ni nada de la señorita Epa Colombia, ni se comunicó con el equipo ni nada”, añadió la actriz en sus redes sociales.

Ante estas declaraciones, Daneidy Barrera no tardó en responder, mostrando a través de las historias de Instagram un comprobante de la transacción realizada el mismo día del fallecimiento de Ángelo, sugiriendo que había donado una cantidad de dinero la cual tapó, pero se estima que está entre cien mil pesos y novecientos mil pesos.

“Impresiona como un poco de gente me está atacando, yo no tengo que estar publicando todo, siempre ayuden a la gente de corazón (...) Yo sí voy a lo que voy a ayudar y no pegarme de nadie porque yo ayudo de corazón y no tengo que estar publicando si es mucho o poco”, manifestó la empresaria en su defensa, resaltando su intención de ayudar sin necesidad de reconocimiento público.

Luly Bossa durante su diálogo con su comunidad de fanáticos, también compartió detalles personales sobre los últimos días de su hijo, revelando sus últimas palabras y la lucha contra la enfermedad hasta su último aliento. En sus redes sociales, contó cómo Ángelo, en un destacable espíritu luchador, expresó su deseo de ser cremado y cómo sus últimas horas transcurrieron con normalidad hasta que su salud dio un giro inesperado, llevándolo a una crisis respiratoria que resultó ser fatal.

“Quiero darles las gracias, quiero decirles desde el fondo de mi corazón que yo sé que Ángelo está feliz porque esto lo planeó él, quiero contarles, quiero decirles cómo fue la vaina (...) Se me fue así, de repente, estaba bien, y le dijo a la enfermera, ya vengo y se atragantó con una flema y se fue, pero quiero hablar con ustedes, quiero decírselos. Dios me los bendiga a todos”, expresó la destaca actriz en sus redes sociales.