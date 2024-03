Gustavo Petro le contestó a Vargas Lleras: “La constituyente no es para que sigan tomando decisiones”

El presidente le contestó al ex vicepresidente diciéndole que la constituyente no es una disputa entre líderes políticos, sino devolverle el poder al pueblo - crédito Presidencia de la República

El exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, advirtió que hay que apoyar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Gustavo Petro, pues, a su juicio, así se le podrá derrotar en las urnas y demostrarle qué es lo que quiere el país.

El presidente Petro, desde Ayapel (Córdoba), le contestó al exvicepresidente diciéndole que en el proceso constituyente no hay una disputa entre líderes políticos, sino que es el pueblo el que debe hablar.

“En redes, se va construyendo como si la constituyente, fuera un diálogo entre los líderes políticos, un debate entre líderes políticos. “Venga y medimos fuerzas”, dicen por ahí. No, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país, antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba. Vargas Lleras se equivoca ahí, es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión”, dijo el presidente, que también se incluyó en este grupo.

Además, advirtió cómo la clase política, conformada principalmente por hombres, ha tomado las decisiones en el país y que debe ser el pueblo el que tome la palabra ahora.

“Los que han tenido el poder de decisión, mayoría hombres, hombres de maquinaria, que es en la política como se llama, hombres de negocios, de poderes económicos importantes en el país, hombres de poder, incluso de poder militar, porque han tomado armas, han tomado ya, durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente, en el 91, las decisiones. La constituyente no es para que sigan tomando decisiones, sino que, antes que nada, ya eso el pueblo lo determina, es para que el pueblo vuelva a tomar las decisiones. Las decisiones de lo que, en estos 33 años, que llevamos de Constitución, pues no han podido tomarse”.

Después dijo que los cambios que promovía la Constitución de 1991 fueron cooptados por la “gobernanza paramilitar” que se instauró en el país, una vez se promulgó la nueva carta política. “Nos estafaron, se burlaron del voto popular” y que la voluntad del pueblo quedó en palabras y no en hechos.

¿Qué dijo Vargas Lleras?

En Blu Radio, el exvicepresidente Vargas Lleras dijo que le parece magnifica la propuesta del presidente Petro y que la apoyaría: “Por qué no también poner en juego la permanencia del doctor Petro en el poder si pierde las mayorías en la elección de esa constituyente. Si el presidente abre esta magnífica propuesta, yo no hago parte de aquellos que se rasgan las vestiduras, sino que, por el contrario, creen que esto puede anticipar una salida política. Si el presidente de la República y sus adeptos ganan esta constituyente, seguramente se van a quedar y permanecer en el poder por muchos años más”.

Luego, en X, Vargas Lleras escribió: “Tiene razón el presidente Petro es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de los colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea. Millones de colombianos, hoy sumidos en la incertidumbre, se preguntan ¿Qué pueden hacer? y yo les digo organicemonos (sic)”

También recordó que “la Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del “cambio”. Bienvenida la Constituyente, abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país”.