Alina Lozano tendría que decir adiós a alguien muy cercano: sería culpa de Jim Velásquez

La reconocida actriz se casó con el joven a quien le lleva unas décadas de edad - crédito @lozanoalina/Instagram

En un reciente giro de eventos familiares, Alina Lozano, reconocida actriz colombiana, y su joven esposo, el creador de contenido Jim Velásquez, enfrentarán un nuevo cambio en medio de la cantidad de eventos curiosos que les suceden desde que están juntos.

Aunque, esta vez, podría afectar mucho a la actriz porque se trata de una despedida de alguien que la acompaña hace muchos años y que anunció su partida, lo que muchos relacionan con una posible consecuencia de su unión con su actual esposo.

La persona que se irá de la vida de la actriz es Rosita, la empleada doméstica que la ha acompañado durante muchos años y que dio a conocer su decisión de dejar su trabajo después de solo unos meses del matrimonio de Lozano con Velásquez, un joven al que la actriz le lleva alrededor de 30 años de diferencia.

Este anuncio se realizó a través de un emotivo video que se compartió en la cuenta de Instagram de Alina Lozano, donde tiene más de 540.000 seguidores y donde sale como protagonista la mujer que la ha acompañado por tantos años.

“En el futuro ya me veo por allá, en Pajaral (Magdalena), en las flores, organizada y haciendo mis cosas. Ya la señora Alina tiene su esposo y su hijo tiene que irse a estudiar, entonces esto a mí me da tristeza porque yo no le he dicho que me voy, pero yo ya quiero hacer mi vida en Pajaral, organizar mi vida y cosechar mis cosas, pero todavía no le he dicho a la señora Alina, me da mucha tristeza”, declaró la trabajadora mediante un video.

La despedida de esta persona generará una gran tristeza para la actriz - crédito redes sociales

Cabe mencionar que la unión de Alina Lozano y Jim Velásquez, en noviembre, marcó el inicio de una nueva etapa tanto para la pareja como para aquellos a su alrededor, lo cual estaría directamente relacionado con la decisión de Rosita.

Entre tanto, es necesario reiterar que la relación ha tenido un gran foco mediático debido a que es destacada por la diferencia de edad entre Lozano y Velásquez, lo que ha generado gran atención mediática, puesto que ella tiene 55 años y el joven, 24.

Sin embargo, más allá de la atención que les ha brindado la prensa y redes sociales, existen historias personales y cambios significativos para la pareja y sus seres queridos, como la próxima despedida de Rosita, que se le vio bastante afectada en el video donde anunció su partida.

A pesar de no revelarse los motivos específicos detrás de su decisión, en el video compartido, Rosita mencionó sentir que su ciclo con la familia Lozano había terminado debido al reciente matrimonio de Alina, lo cual llevó a muchos de sus seguidores a pensar que, tal vez, tenía problemas con el esposo de su jefa.

La vida en pareja no es tan fácil como parece - crédito @lozanoalina/Instagram

El caso de Rosita resalta las repercusiones que pueden surgir a raíz de cambios significativos dentro de los núcleos familiares, como es el caso de un nuevo matrimonio. “Nada es eterno en el mundo”, escribió Alina sobre esta triste despedida con la que debe lidiar.

Aunque la partida de Rosita es un tema privado, la manera en que se compartió su decisión desató la reacción del público en las redes sociales y, en muchos de los comentarios, le piden que aún no se vaya, puesto que ella también es parte fundamental de esta familia.

“Oh Rosita, qué triste que te vayas pero como todo en esta vida tiene un fin y un comienzo. Para Alina será muy duro y para ti, pero tienes que comenzar tu nueva vida con tu familia”, fue uno de los comentarios destacados en la publicación.

La diferencia de edades ha sido criticada en redes sociales - crédito @jimvelasquezoficial / Instagram

Cabe mencionar que el adiós de Rosita no solo simboliza un cambio en su trayectoria profesional, también una transición en la vida personal de Alina Lozano y Jim Velásquez, que ahora afrontan nuevos desafíos y ajustes en su vida de casados.