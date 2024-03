Grupos feministas invitan a boicotear la Feria del Libro por la presencia de dos invitados

La Filbo 2024 se llevará a cabo entre el 17 de abril y el 2 de mayo - crédito Alcaldía de Bogotá

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es señalado en Latinoamérica como el evento cultural más importante; lo que hace que a Bogotá lleguen múltiples turistas durante las fechas en que se lleva a cabo y la edición 2024 parece no será la excepción.

Debido a que el invitado principal de esta edición es Brasil por la conmemoración del centenario de La Vorágine, uno de los asistentes a la apertura de la feria es el mandatario de este país, Lula Da Silva, que luego de ello tendrá un encuentro con el presidente Gustavo Petro.

Sumado a ello, se ha confirmado que estarán varios escritores de renombre; como Ernesto Blanco de Uruguay, la canadiense Michelle Kadarusman, el mexicano Rodrigo Morlesin y el cubano Antonio Orlando Rodríguez; sin embargo, en los últimos días se ha generado una polémica por la presencia de dos humoristas colombianos.

Se trata de Camilo Sánchez y Camilo Pardo El Mago, presentadores de Fucks News, un noticiero parodia en el que los comediantes se burlan de las noticias más destacadas de Colombia y el mundo, esto les ha valido para ser el blanco de múltiples escándalos, ya que en más de una ocasión han realizado chistes de violaciones, feminicidios y crímenes de esta índole.

Camilo Sánchez y Camilo Pardo serán invitados a la Feria del Libro - crédito Filbo 2024

Luego de que se confirmara la presencia de los comediantes, en redes sociales se han vuelto virales múltiples críticas al evento, esto principalmente por parte de grupos feministas que rechazan que ese espacio cultural sea aprovechado para que participen “personalidades que comparten pensamientos misóginos”.

“La FILBo, el evento cultural más importante de Colombia, tendrá a Camilo Pardo y Camilo Sánchez de F*cks News» cuyo “humor negro” solo promueve la misoginia, la xenofobia y los feminicidios. Y pensar que la directora de la feria y la directora de programación son mujeres”, fue una de las primeras publicaciones al respecto.

Debido a que esto llegó más de 500.000 personas en la red social X (antes Twitter), en los comentarios algunas personas invitaron a boicotear la feria si no toman la decisión de dejar por fuera a Pardo y Sánchez del evento.

“Les propongo un sueño, saboteemos esta mierda”, “Primero Agustin Laje el año pasado y ahora esto, ya solo falta que el año que viene les dé por invitar a Westcol” o “Qué asco de personajes y los idolatran, estamos muy mal en este país”, fueron algunos de los mensajes en contra de los comediantes.

En redes sociales han criticado la presencia de los humoristas en la Feria del Libro 2024 - crédito DulceMRamosR/X

Sumado a esto, algunos seguidores de Pardo y Sánchez también se pronunciaron al respecto, respaldando el accionar de los comediantes y pidiendo respetar su presencia en un evento en el que hay espacios para varios nichos.

Dentro de los comentarios a favor de los humoristas se resalta la opinión de usuarios que afirmaron no son seguidores del trabajo que realizan, pero recalcaron que no por ello se debía afectar a las personas que son seguidores de su humor.

“Si no hubiera asesinatos ni feminicidios ni xenofobia ellos no tendrían chistes que contar, la verdadera problemática está en la sociedad no en simple humor negro”, “Si no estás de acuerdo solo pasas y no entras, un lugar donde lo que se busca respetar las distintas opiniones y formas de pensar, ahora va a ser atacada por eso mismo” o “Si no te gusta su contenido, pues no vayas ese día a la Filbo y aprovecha las otras cosas chéveres de la feria otro día”, fueron algunos de los comentarios apoyando a Sánchez y Pardo.

¿Cuándo es la Feria del Libro 2024?

La Filbo 2024 se llevará a cabo entre el 17 de abril y el 2 de mayo, sobre la participación de Brasil como invitado principal se sabe que tendrá un pabellón de 3.000 metros cuadrados y dentro de la programación habrá conversaciones ancestrales, diversas y contemporáneas, en las que se enfocará compartir las herencias de sus biomas y su cultura.