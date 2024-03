A humorista de “Sábados felices” le cobraron más de dos millones en el recibo de la luz: “Esto es un robo, señores”

El humorista Joselo tildó de "sin vergüenzas" a los funcionarios de Air-e - crédito @joselodecolombia/Instagram

El humorista de Sábados felices José Manuel Calderón, conocido como Joselo, denunció a través de su cuenta de Instagram que la empresa de energía Air-e cobró un monto excesivo en el recibo de la luz de marzo. Indignado, explicó que tiene un apartamento de 115 metros cuadrados ubicado en un sector de estrato cuatro y que eso no justifica la cantidad de dinero que le exigieron por la utilización del servicio.

“Barranquilla está invivible, esto está insoportable. Te atracan allá afuera y te atracan aquí también (sic). ¿Cómo va a ser posible? Sin vergüenzas, bandidos”, expresó el humorista.

De acuerdo con el recibo que mostró, el monto que debe pagar es de $2.264.960 y, si no paga, el servicio queda suspendido a partir del 17 de marzo de 2024. Asimismo, indicó que en la parte trasera del documento se evidencia un “cobro doble”.

Aparecen $34.000 de cobro por el impuesto al alumbrado público y, luego, otros $34.000 por “recálculo al alumbrado público”. En total, se exige el pago de $68.000. Por otro lado, se añade el cobro de $31.000 por seguridad y convivencia ciudadana, sumado a otros $31.000 por el recálculo de tasa de seguridad y convivencia ciudadana, para un total de $62.000.

El humorista Joselo indicó que quiere convocar una marcha por los cobros de Air-e - crédito @joselodecolombia/Instagram

También hay $206.000 que se piden por concepto de pérdidas. Por eso, Calderón cuestionó el hecho de que, a los usuarios, aparentemente, se les esté responsabilizando las pérdidas de “Electricaribe”.

“Y te cobran aquí hasta la luz perpetua, la luz eterna. Te cobran la luz divina (sic). No es posible. ¿Quién carajos nos defiende a nosotros? ¿Yo trabajo para ustedes?”, cuestionó Joselo.

Entonces, explicó que es necesario hacer una marcha debido a que no hay alguien que pueda defender a los usuarios de Air-e de sus cobros por la prestación del servicio.

“Pregunta, ¿cómo hace la gente que se gana el salario mínimo?, ¿cómo hacen?, ¿pasan hambre? No es justo. Yo no estoy diciendo que les roben luz a ustedes, bandidos, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero, entonces, ustedes nos roban a nosotros y ¿quién carajos nos defiende? Porque estos es un robo, señores”, añadió el comediante en su denuncia.

Aseguró que este tipo de situaciones afecta la tranquilidad de las personas y su salud física: “Le jode el colon, le jode el estómago, le jode el corazón, le jode todo”, aseveró.

Los polémicos cobros duplicados

Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe colombiana están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay

El humorista no fue el único en denunciar valores excesivos de cobro en el recibo de la luz en Barranquilla. En febrero de 2024, varios usuarios de Air-e se quejaron por los mismos cobros duplicados que reveló Calderón, por concepto de alumbrado público y seguridad y convivencia ciudadana.

Por eso, algunos ciudadanos que antes pagaban un poco menos de $200.000 en estos impuestos, se les estaba exigiendo el pago de hasta $370.000. La empresa de suministro de energía explicó que estos montos adicionales responden a un problema de impresión que tuvieron y que terminó afectando a 5.000 personas, aproximadamente.

Para entonces, la compañía dio un parte de tranquilidad, indicando que en la plataforma de pago los valores quedaron establecidos correctamente.

En Valledupar también se quejaron de los altos costos del servicio de la luz - crédito Neil Hall/EFE

En Valledupar pasó algo parecido en enero de 2024 con la empresa Afina, que incrementó las tarifas de energía eléctrica. Una de las usuarias de la compañía, identificada como Yanitza Fontalvo, explicó que el recibo de la luz le llegó por $1.047.902.

“El recibo ya venía costoso el año pasado, cuyo equivalente estaba en $600 mil pesos. Ahora llegó con un incremento exagerado de $447.902, teniendo en cuenta que solo uso ventiladores. No están asfixiando. No sé cómo voy a pagar este consumo”, señaló la mujer afectada a El Tiempo.