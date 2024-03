Temblor en Colombia hoy: Últimos sismos reportados este viernes 15 de marzo por el Servicio Geológico Colombiano

No salga de las instalaciones, pues la probabilidad de lesionarse puede ser mayor debido a la caída de objetos o estructuras . Lo mejor que puede hacer es permanecer en su sitio e identificar lugares seguros, dentro y fuera de su vivienda o en el lugar en donde se encuentre.

¿Cuál es la posición correcta que se debe mantener? De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades es: agacharse (ponerse en el suelo de manos y rodillas), cubrirse (en especial la cabeza y el cuello) y metiéndose debajo de una mesa o un escritorio resistente. Si no se encuentra en un lugar en el que se pueda resguardar, agáchese cerca de una pared, al lado de las columnas o debajo de las vigas, y agarrarse de su resguardo hasta que deje de temblar.

Cuando sea seguro evacuar, identifique las rutas de evacuación del lugar en donde se encuentre. ¿Y si no las hay? Ubique las más despejadas posibles, donde no haya objetos que puedan caer como: postes o cableado. ¡No use el ascensor para salir de la edificación!