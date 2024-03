Gremios de transporte rechazaron afirmación del ministro de Transporte sobre ir a paro por aumento en el precio de Acpm

Gremios de transporte de carga desmintieron posibilidad de ir a paro si se incrementa el precio del Acpm - crédito Colprensa

Los gremios de transporte en Colombia desmintieron las afirmaciones del Ministerio de Transporte, negando cualquier intención de ir a paro por un posible aumento en el precio del Acpm.

A pesar de las preocupaciones expresadas por el ministro de Transporte, William Camargo, sobre posibles movilizaciones en contra de las negociaciones sobre el precio del Acpm los miembros de estos gremios recalcan su interés en continuar dialogando para encontrar una solución conveniente.

“Se han desarrollado varias mesas, pero es desafortunado estando en un escenario de conversación, cada vez que se plantea esto, algunos de los gremios de transporte amenazan con paro, asegurando que el costo del diésel afecta los costos de operación cuando eso lo pagamos todos los colombianos”, manifestó el ministro de Transporte, William Camargo.

Amenaza de paro fue desmentida por del gremio transportador ante las declaraciones del Gobierno sobre aumento en el precio del Acpm - crédito Juan Páez/Colprensa

En la discusión sobre los precios del diésel en Colombia y su impacto en la operación del transporte, el Ministerio de Hacienda también juega un papel central en las discusiones. Alfonso Medrano, líder de la Cámara Intergremial del Transporte, aclaró que no hay planes de paro y señala la falta de comunicación con el ministro Camargo como un obstáculo en la negociación.

“Nosotros como cámara no hemos amenazando con paro (...) expusimos la fórmula por la que creemos se debe calcular el aumento, (...) y desde ahí el ministro no nos volvió a llamar. No podemos hablar de negociación cuando el señor ministro no nos ha respondido, y si a eso va nosotros no aceptaremos eso porque no es el momento económico del país para el aumento del diésel”, afirmó Alfonso Medrano a Caracol Radio.

La posición de los gremios destaca su preferencia por mantener el diálogo y alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los colombianos, en lugar de medidas extremas como la huelga.

La controversia surgió luego de que se propusiera un proyecto de red ferroviaria nacional, que coincidió con discusiones sobre el ajuste en el costo del diésel. El tema central de estas conversaciones es cómo equilibrar la necesidad de recursos para inversiones del gobierno con el impacto financiero en el sector transporte.

Gobierno nacional y gremios de transportadores siguen sin llegar a un acuerdo sobre precio del Acpm - crédito Montaje Frank Saavedra/Infobae Colombia/Colprensa

A esto se suma una falta de convocatoria a nuevas mesas técnicas por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual ha contribuido a la tensión entre las partes.

Así mismo, se debe recordar la movilización que Fedetranscarga, anunció en oposición a las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al sugerir un incremento significativo en el precio del combustible. Sin embargo, este acto no estuvo dirigido contra las discusiones actuales encabezadas por el Ministerio de Hacienda sino en contra de propuestas específicas de aumento.

El sector transporte propone ‘precio Colombia’ para el diésel: Buscan acuerdo con el gobierno

Los transportadores propusieron el "precio Colombia" con el fin de dar una solución en la negociación sobre el aumento del valor del Acpm - crédito Colprensa

En una reciente confrontación con el Ministerio de Hacienda, los transportadores de Colombia expresaron su deseo de negociar el aumento del precio del diésel, contradiciendo las afirmaciones del ministro Ricardo Bonilla.

El jefe de la cartera de Hacienda había indicado que los transportadores parecían no tener interés en llegar a un acuerdo, sugiriendo que el gobierno podría establecer los aumentos de forma unilateral.

Los representantes del sector transportador, que incluye el transporte de carga, pasajeros y volquetas, reiteraron su disposición al diálogo y la concertación, destacando su participación activa en las conversaciones con el gobierno durante los últimos dieciocho meses.

Contrario a lo señalado por Bonilla, afirmaron que su actitud durante las negociaciones ha sido siempre la de buscar acuerdos, no la de amenazar con paros. El sector presentó al gobierno un documento técnico proponiendo el establecimiento de un ‘precio Colombia’ para el diésel, argumentando que esto beneficiaría la autosuficiencia petrolera del país.

Desde el sector transportador se señaló que proporcionaron análisis detallados y sustentados sobre la situación de Ecopetrol y la industria petrolera nacional, enfatizando la necesidad de aumentar la inversión en exploración y proteger la rentabilidad de la empresa estatal. A pesar de sus esfuerzos, destacaron la falta de avances en las negociaciones, atribuyendo al gobierno el aplazamiento de las últimas reuniones técnicas.

El gobierno, por su parte, indicó que presentaría una contrapropuesta al ‘precio Colombia’, según los transportadores, pero esto no se ha concretado totalmente. La tensión entre ambas partes sugiere desafíos en encontrar un terreno común en lo que respecta al ajuste del precio del diésel, un tema crítico tanto para la economía nacional como para el diario funcionamiento del sector transporte.