Siguen las amenazas de Westcol y sus seguidores contra periodistas: “¿Sí sabe de donde vengo yo?”

Seguidores de Westcol habrían arremetido en contra de periodistas de Semana - crédito Instagram

Una nueva polémica ha empezado en las redes sociales, luego de que se supiera que seguidores de Westcol arremetieron en contra de la periodista digital Juanita Gómez, de la revista Semana. Según la comunicadora, los ataques pasaron de mensajes ofensivos a amenazas de muerte.

De acuerdo con Juanita Gómez, los inconvenientes comenzaron justo después de que publicara en sus redes sociales una videocolumna en la que se refería a las actitudes del streamer, que usa las redes para hacer apología a la violencia e, incluso, para amenazar a otro reportero, pero del departamento de Tolima.

“Lo que publiqué en mis redes y desencadenó amenazas de los que se hacen llamar ‘De la W’, seguidores de Westcol”, escribió la reconocida comunicadora en su muro de X, en la que volvió a exponer el asunto en un video de opinión.

Asimismo, aclaró que el maltrato del que ha sido víctima por parte de las personas que se identifican como adeptos del creador de contenido digital no es un caso aislado. De hecho, mostró un clip en el que el antioqueño expone a Paola Vega, también de Semana, incitando el odio contra ella y el gremio.

“A esa lo que le hace falta es una buena picha. Para estar amargada así de la vida, para dedicarme tanto tiempo. Fúnenme y sáquenme otros treinta y cinco mil videos, al fin y al cabo lo que necesitan es visitas. Me tienen estresados esos hijueputas, no tienen nada más que hacer. Todos los periodistas, brother, más tontos, imposible”, dice el Westcol en la transmisión que citó Gómez.

Juanita Gómez, periodista de Semana, se refirió a los ataques de los seguidores de Westcol - crédito @JuanitaGomezL/X

Otro caso de maltrato de Westcol a periodistas

Esta no es la primera vez que Westcol arremete en contra de periodistas, sino que todo lo ocurrido con el personal de Semana recordó al caso en que el streamer se fue en contra de Juan Manuel Capera, redactor de Tolima Online y Última Hora Col.

“Bueno, ese ya ni siquiera es el caso, ya estoy acostumbrado a eso, pero el mensaje es el siguiente: ellos hacen eso porque los periódicos necesitan interacciones y quieren las interacciones de esas personas haters que se la pasan viendo cosas que ni siquiera le nutren la mente. Papi, en ese país hay asesinatos, robos y un montón de cosas verdaderamente graves como para que la gente le dedique tiempo a ver esos periódicos que se la pasan diciendo mentiras, simplemente para generar interacciones, eso es lo que quieren ellos y gracias a eso es que hay gente tan, tan, pero tan bruta”, finalizó el colombiano a través u n video publicado en la red social Instagram”, comenzó diciendo el influenciador en ese momento.

Luego de revelar una controversia por imágenes de abuso contra animales, reporteros enfrentan severas amenazas y hostigamientos en línea, lo que pone en riesgo su seguridad - crédito Edición Infobae

Acto seguido, llamó al periodista y lo increpó. “No, no, mucho cuidado con lo que usted está haciendo, mi hermano, mucho cuidado, papi, hábleme claro, ¿usted por qué hizo eso?”, dijo el paisa. Ante esto, el redactor ibaguereño respondió: “Amigo, la verdad era un titular de otro medio”.

“No, no, usted en ese momento me está atacando directamente. ¿Usted sabe lo grave que es eso, mi hermano? ¿Usted me vio matando un gallinazo? (...) ¿ Y por qué lo copió?”, continuó el novio de Aida Victoria Merlano.

Finalmente, concluyó diciendo: “Ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento de maltratador de animales explícitamente, mi hermano. Usted entiende lo grave que es eso. Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre ese titular, para que lo elimine (...) no, tranquilo no, papi, es que conmigo las cosas no son así mi hermano, ¿sí sabe de donde vengo yo? (...) Bueno, va a saberlo sí no elimina ese titular”.