Joven estalló por la presencia de extranjeros en discotecas de Medellín: “Me gustaría rumbear tranquila”

La usuaria catalogó a los ciudadanos extranjeros como invasores - crédito Redes sociales/X

Actualmente, Colombia se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos de extranjeros que llegan buscando experiencias nuevas y disfrutar de las ventajas del territorio como, por ejemplo, la variedad de climas o el ambiente de rumba.

Y es que ese se ha vuelto un motivo para que ciudadanos de otros países visiten ciudades como Medellín, dado que pueden disfrutar de la ciudad con un clima perfecto y buenas fiestas en las noches.

Pues, precisamente, ese detalle causó la furia a una usuaria de redes sociales que aseguró sentirse inconforme por la cantidad de “gringos” que se van de fiesta en la capital antioqueña a los que calificó como invasores.

“Desde que empezamos a vivir la invasión de los gringos en Medellín, las fiestas nunca han vuelto a ser lo mismo”, comenzó explicando la inconforme usuaria.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, una joven paisa aseguró que es cliente frecuente de una discoteca en Medellín a la que visita desde el momento de su apertura, pero el detalle de los ciudadanos extranjeros la tiene aburrida.

Medellín se ha convertido en un destino interesante para los extranjeros que quieren rumba - crédito Alcaldía de Medellín

“Ayer estando en esa discoteca, literal, el 80% de todas las personas que había eran puros gringos, y obviamente se nota porque primero son blancos, la mayoría monos, superaltos, y yo no entiendo esa necesidad o esa hambre que tienen las mujeres acá en Medellín de tener un gringo, de salir con un gringo”.

La usuaria criticó que muchas de las mujeres que salen a rumbear se dediquen a conquistar extranjeros, por lo que cuestionó: “¿No ha sido suficiente con la noticia de John Poulos, de Valentina Trespalacios y todo lo que ha pasado?”.

En el video continuó explicando que ese es el tipo de lugares que los extranjeros frecuentan para conocer mujeres y tener contacto con las nacionales, pero lo que más la desconcertó es que no saben bailar, y según ella, son un poco confianzudos.

“Parce, no saben bailar, se visten horrible, aparte de eso tienen como un carácter como que quieren joder, quieren molestar con todo el mundo, pero imagínense que ayer Manuela tenía un gorrito y llega un gringo calvo y le quita el gorrito y se lo va poniendo él. Nea se los juro que yo lo miré al man como que: ‘Este perro hijueputa’”.

Ha sido tanta la fama de las discotecas de Medellín que hasta el cantante Bad Bunny nombró una de sus canciones como "Perro Negro", la discoteca más importante de reguetón de la ciudad - crédito Perro Negro

La usuaria recomendó de ahora en adelante dejar de darle tanta importancia a los extranjeros y tratarlos más como “un meme, porque es que, de verdad, los gringos en una discoteca son un meme andante”.

La inconforme mujer también criticó la forma de vestir en la que los extranjeros van a las discotecas en la capital antioqueña y recalcó que no saben bailar, por lo que aseguró no entender el porqué una mujer colombiana le gustaría perrear con un “gringo”.

“Aparte de que van en mochos y combinan una ropa toda rara, toda extraña, nea, bailan horrible, porque de verdad, era intentando bailar con las viejas y yo no entiendo qué pasa por la cabeza de una vieja que quiere perrearse a un gringo, pero de verdad, a muchísimas mujeres se les nota el hambre de gringo, el hambre de extranjero”.

En medio de su frustración por la situación, la joven colombiana aseguró que le gustaría poder estar en las discotecas tranquila sin tanta presencia de extranjeros, por lo que invitó a las mujeres que les gusta salir con este tipo de personas, a que si no se pueden pagar los tragos solas que mejor no salgan.

Fotografía de referencia del Parque Lleras en Medellín. @QuinteroCalle - Twitter

“Hoy en día me gustaría rumbear tranquila, segura y sin que ningún gringo esté en la discoteca, es que ellos gastan más, es que ellos invitan, es que ellos esto y lo otro, bebé si usted no es capaz de pagarse una hijueputa botella y conseguirse un hijueputa patrocinador en una discoteca, no salga, quédese en su casa, vea novelas”.

Acto seguido, comentó: “Pero qué necesidad de ir a idolatrar a esos invasores en la ciudad de Medellín”.

Por último, la usuaria aseguró que sí ha notado cambios en la forma de rumbear en Medellín desde que se convirtió en un destino turístico para extranjeros.

“El punto es que ya rumbear en Medellín es muy diferente porque no hay discoteca que no esté llena de gringos, que horror, que feo sentirse uno turista en su propia ciudad y que aparte la ciudad y la gente que hace negocios los haga pensando más en los de afuera que en los que somos de acá”.