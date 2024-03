Anuncian el tercer pago del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: así puede reclamarlo

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, anunció los pagos correspondientes a marzo de 2024 - crédito Integración Social

En las horas de la tarde del lunes 11 de marzo de 2024, la Secretaría de Integración Social anunció los pagos del programa distrital del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que beneficiarán a más de 414.000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que residen en Bogotá.

De acuerdo con datos oficiales de la entidad distrital, del total de los hogares beneficiarios, 310.000 recibirán los giros por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuanto a las familias restantes, estas serán responsabilidad del Gobierno nacional.

Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, comentó que los pagos del IMG corresponden al tercer ciclo de 2024. “Otra vez nos sostenemos en la puntualidad y cumplimos la meta de los 100 días, que era beneficiar 405.000 hogares”.

Según cifras de la dependencia de Integración Social, la inversión del programa para marzo será superior a los $61.000 millones de pesos. Además, en lo corrido de 2024, la administración de Galán ha invertido o $179.000 millones de pesos, lo que representa el 37% de los recursos destinados a la estrategia.

El secretario de la entidad de integración sumó que el 88% de las personas titulares y que son beneficiadas con los giros del Ingreso Mínimo Garantizado son mujeres. Cabe sumar que desde enero de 2024, el monto máximo que puede recibir un hogar es de $860.000 y el monto mínimo es de $60.000.

Si usted es beneficiario del programa, tenga presente que los montos de dinero entregados a los hogares son diferenciados y responden a los conceptos de equidad y justicia social, es decir, quienes más lo necesitan reciben más y quienes menos lo necesitan reciben menos.

A partir de eso, los pagos del IMG se basan en los siguientes principios:

Progresividad: los más pobres tienen más necesidad

Sensibilidad demográfica: hogares de mayor tamaño necesitan más

Complementariedad: hogares que no reciben de otros programas necesitan más

Estos son los montos que reciben los hogares beneficiados por el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá en 2024 - crédito Secretaría de Integración Social

Por otra parte, Integración Social recordó que es necesario que los beneficiarios cuenten con un teléfono inteligente, que cuenta con la aplicación de las entidades y/o sus servicios financieros, en las que transferirá el monto asignado por la iniciativa.

En caso de no contar con ese dispositivo, la entidad llevará a cabo el pago mediante la modalidad de giro, por lo que el beneficiario deberá acercarse a cualquiera de las subdirecciones locales de Integración Social para informarlo mediante la radicación de una PQRS.

La dependencia sumó que si las transferencias monetarias que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa, Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), MOVii, Banco de Occidente (Dale) o Powwi; por lo que no perderá el dinero.

Si cambió el número de su celular, asegúrese de actualizar el nuevo en las aplicaciones financieras avaladas por la Secretaría de Hacienda para recibir el pago a través de esa línea móvil.

Integración Social recordó que es necesario que los beneficiarios cuenten con un teléfono inteligente para llevar a cabo las transferencias - crédito Integración Social.

Sin embargo, las transferencias que generen rechazo por parte de la entidad financiera (porque la cuenta del beneficiario no permite que se realice el pago) o en el caso de los giros que, por excepción, se realizan por Efecty, MOVii – Ventanilla Powwi-Ventanilla y Dale-Corresponsales y que no fueron cobradas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se realizó el depósito, los recursos no pagados retornan a la Secretaría Distrital de Hacienda y el ciudadano no los recuperará.

Finalmente, para detallar si usted es beneficiario de las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado, podrá ingresar al siguiente enlace para realizar la consulta: consultas y más detalles del programa IMG.