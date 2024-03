El ‘Tino’ Asprilla criticó la crisis de Cardona y compañía en América: “Son mimados y les pagan bien”

El panelista de ESPN y exfutbolista con una carrera para la memoria del hincha de Colombia, criticó lo que está pasando con América de Cali - crédito Sofía Toscano / Colprensa

América de Cali enfrenta un período de crisis intensificado por su reciente eliminación en la Copa Sudamericana, tras ser vencido 2-0 por Alianza FC. Esta situación ha desencadenado una búsqueda exhaustiva de responsables que incluye a directivos, al técnico César Farías, y a los jugadores por su rendimiento por debajo de lo esperado.

Te puede interesar: Cesar Farías en la cuerda floja en el América: su reemplazo sería un exfutbolista de renombre internacional

Faustino Asprilla exfutbolista y figura de la selección Colombia criticó lo que está pasando en la interna del club y aseguró que los jugadores no tienen excusas y más por el estilo de vida que llevan. El exParma de Italia aseguró que son unos “mimados”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Asprilla: “Son unos mimados”

Asprilla destacó la importancia de afrontar las adversidades con determinación, una cualidad que, en su opinión, escasea en el equipo actual. Señaló a los jugadores y aseguró que: “Son unos mimados. Les pagan bien, duermen bien, viven en una ciudad como Cali. En un equipo puede haber dos o tres mal, no todos mal, no los 40 mal de la cabeza. El que está mal se hace al lado y no expone al equipo”, señaló Asprilla.

Te puede interesar: Marcela Gómez, duramente criticada por los hinchas de América de Cali: “En tres meses es un desastre tras otro”

Criticó la actitud de los jugadores y la confusión percibida en las estrategias de César Farías, subrayando la necesidad de confrontar los problemas internos de manera directa y honesta para superar la crisis.

El técnico venezolano no ha podido implementar el estilo ganador que tuvo en Águilas Doradas y es uno de los principales señalados de la crisis deportiva del club - crédito José Jácome / EFE

La gestión del club y las decisiones técnicas han sido objeto de crítica, particularmente el cambio inesperado de Lucas González por César Farías como entrenador, lo cual ha generado controversia entre aficionados y expertos.

Te puede interesar: Cesar Farías: la razón por la que América no despediría al entrenador así quede eliminado de la Sudamericana

Esto se suma al descontento por la actuación de los jugadores, que, según el exfutbolista Faustino Asprilla, ahora comentarista de ESPN, carecen de compromiso y rebeldía ante los desafíos.

Sede Deportiva del América de Cali - crédito América de Cali

Además, remarcó que el hecho de estar ubicados en la posición 17 de la Liga Betplay I 2024 es un reflejo de la grave situación del equipo.

Este análisis pone de manifiesto la complejidad de los retos que enfrenta América de Cali, un club con una rica historia en el fútbol colombiano, ahora en una encrucijada crucial. La recuperación requiere de un esfuerzo conjunto y un cambio en la mentalidad tanto de la plantilla como del cuerpo técnico.

El exfutbolista ha tomado un rol de crítico basado en su experiencia en el fútbol mundial - crédito EFE

Levy Rincón trató de paracos y traquetos al ‘Tino’ Asprilla y su mejor amigo ‘Caremonja’

El 4 de marzo de 2024, Levy Rincón desató una ola de controversia en las redes sociales dirigida hacia Víctor Manuel Osorio, apodado ‘Caremonja’, y el exfutbolista Faustino Asprilla, tras emitir una serie de críticas y ofensas que resonaron fuertemente entre sus seguidores.

El activista político atacó al exfutbolista y su mejor amigo, por criticar constantemente el gobierno de Gustavo Petro - crédito Levy Rincón / X

El conflicto parece derivarse de comentarios previos realizados por Osorio, los cuales fueron interpretados como ataques hacia el gobierno de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, incluyendo referencias despectivas hacia el manejo de la entidad estatal Ecopetrol y comentarios sobre el color de piel de Márquez.

La disputa se originó por publicaciones de Osorio, quien es conocido por su cercanía con Asprilla, en las que satirizaba la administración de Petro y emitía juicios considerados inapropiados hacia Márquez.

El mejor amigo de Faustino Asprilla, conocido como 'Caremonja', ha atacado constantemente a Gustavo Petro y su gabinete - crédito @caremojaja / X

Estas declaraciones motivaron a Rincón, activista político y defensor del actual gobierno, a responder con insultos dirigidos principalmente hacia Osorio y Asprilla, llamándolos “lameculos, malparidos” entre otros epítetos. Rincón manifestó su descontento hacia ellos por lo que consideró como ataques injustificados hacia el gobierno y la vicepresidenta.

Este incidente subraya no solo la tensión existente en el panorama político colombiano, sino también el poder de las redes sociales como plataformas para la discusión pública. Figuras como Rincón y Osorio utilizan estos medios para expresar sus opiniones, lo cual a veces resulta en conflictos personales que trascienden el debate político.

Caremonja arremetió contra el presidente Petro - crédito X

Adicionalmente, este enfrentamiento pone en evidencia la división de opiniones sobre el desempeño del gobierno de Petro, destacando temas críticos como la economía, la inversión estatal y la inclusión social. A medida que los ciudadanos y las figuras públicas continúan participando activamente en los debates políticos, es probable que se sigan observando este tipo de polémicas.