Esta es la millonada que recibiría Alejandro Estrada por entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’

Melfi y Nataly Umaña habrían tenido relaciones sexuales en la madrugada del 5 de marzo - crédito @neilpalam/X

En La casa de los famosos Colombia surgió el amor entre dos de sus participantes, el problema es que también una de las personas involucradas está casada, lo que ha generado cientos de reacciones en redes sociales y en los televidentes.

Al interior de la casa estudio la actriz colombiana Nataly Umaña y el panameño Miguel Melfi no perdieron el tiempo y dejaron que el amor floreciera, algo que comenzó con un coqueteo, terminó con la posibilidad de que el esposo de Umaña, Alejandro Estrada, tenga una participación en el programa.

Con el paso de los días la relación de los participantes se fue tornando más íntima, por lo que desde la producción del programa tomaron la decisión de poner ante las cámaras a Alejandro Estrada y preguntarle por la forma en la que su pareja sentimental se estaba comportando.

Nataly Umaña se ha mostrado cariñosa con el panameño Miguel Melfi - crédito Jesús Aviles/Edición Infobae

“Siempre fuimos de hechos, de confianza, de amor y de compartir juntos muchas cosas. Quiero hablar con ella cuando salga, quiero entender qué está pasando, igual, como nos sucede a muchos de nosotros, así que si ella llega a la final estaremos tres meses y medio esperando eso”.

Luego de ver la reacción del cucuteño, la producción planteó la posibilidad de que ingresara a la casa estudio, lo que generaría un choque entre los participantes, y aunque no se conoce la cifra que le estarían ofreciendo a Estrada por hacerlo, al parecer y según lo dio a conocer El País, el actor y modelo recibiría una cifra cercana a los 15 millones de pesos por su entrada al programa.

La respuesta de Nataly Umaña

La actriz aseguró estar viviendo en un mundo aparte al interior de La casa de los famosos Colombia, por lo que explicó que se ha sentido libre para poder volver a ser la mujer tranquila y relajada que ha sido en su vida.

“Aquí adentro es otro mundo completamente al de afuera, yo sé que el de afuera es mi mundo real, estoy haciendo lo que quiero aquí y sé que de pronto no lo van a entender. Cuando llegué acá me di cuenta de que puedo ser otra vez la bacancita, puedo cagarme de la risa por bobadas”.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ Nataly Umaña y Miguel Melfi cuentan con el apoyo de una compañera con su supuesta relación - crédito Canal RCN

También, explicó que, a pesar de la polémica que ha generado su relación con el panameño, no se referirá a su esposo por respeto a él y lo describió como un hombre maravilloso que tiene el derecho de ser feliz, así como ella también lo puede ser.

“No quiero hablar de mi esposo por respeto a él, yo sé que estarán pensando ¿respeto?, pues entonces respételo, pero es el hombre más maravilloso, es un hombre en mayúscula que cualquier persona quisiera tener a su lado y como ha sido el mejor hombre, él también merece ser feliz y yo también merezco ser feliz”.

Por su parte, Miguel Melfi comentó que con la actriz colombiana “hay mucha química, nos llevamos muy bien y respecto va pasando el tiempo la cosa empezó a fluir un poco más”.

Alejandro Estrada conmovió con sus declaraciones con respecto a lo que está pasando con su esposa Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia - crédito Infobae

Aunque, fue consciente de que se está metiendo en un matrimonio, por lo que agregó que en el fondo se siente mal, puesto que su plan no ha sido hacerle daño a otras personas.

“En el fondo me siento mal, uno nunca quiere hacerle daño a otras personas o a externos. Yo no soy nadie para decir si ella venía con problemas en su relación o si venían bien, nunca lo voy a saber ni tampoco quiero preguntar ni entrar en esos detalles porque siento que no me incumbe. Quiero que fluya de la manera en que mejor le parezca y si es conmigo o es a mi lado, pues por qué no”.