Actores de Betty, la fea revelaron su final soñado y el miedo que tuvieron con el regreso de sus personajes

Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julián Arango bromearon sobre su final soñado para la nueva historia de Betty, la fea - crédito cortesía Prime video

Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julián Arango, actores de Yo soy Betty, la fea hablaron con Infobae Colombia sobre la nueva serie que llegará este 2024 a las pantallas. Los tres actores bromearon sobre su final soñado con esta producción y confesaron cuáles fueron esos miedos que superaran con el regreso de sus personajes 25 años después de la historia original.

Los tres coincidieron en Marcela Valencia, Patricia Fernández y Hugo Lombardi estuvieron guardados y que lo único que tuvieron que hacer fue desempolvarlos y dejarlos ser.

Para esta parte del elenco de la nueva historia de Betty, la fea, en especial para Natalia Ramírez, el final perfecto tendría que incluir la muerte trágica de ‘Don Armando’ a quien parece que ‘Marce’, jamás perdonó. Para Natalia, Armando Mendoza fallece de forma extraña. Para Lorna y Julián, don Armando atenta contra su vida bebiendo cianuro, el cual afecta sus cuerdas vocales. “Queda más tonto de lo que es. la voz se vuelve muy aguda”, añadió Arango entre risas.

Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julián Arango bromean sobre el final soñado de la nueva historia de Betty, la fea - crédito cortesía Prime video

Esta divertida respuesta que los hizo romper en carcajadas, surgió luego de que Infobae Colombia les pidiera a los actores revelar aquellas novedades que traerá la nueva historia con respecto a la trama planteada inicialmente en 1999.

Esta entrega contará la vida de los personajes originales veinte años después y mostrará cómo evolucionaron, cabe aclarar que en la vida real ya pasaron 25 años años desde que se estrenó por primera vez Yo soy Betty, la fea, sin embargo, en la ficción han transcurrido cinco menos.

Aparte de desear la muerte de su expareja, de Marcela Valencia se sabe que vuelve con sed de venganza y determinada a recuperar Ecomoda, además de que no tendrá espacio para el amor. “Ella esta bien sola, creo que así se va quedar porque esta bien consigo misma”, apuntó Natalia.

Por el lado de la Peliteñida las cosas no han cambiado mucho e igual que ‘Marce’ la soltería hará parte de su día a día, aunque ella si quiere encontrar a su hombre perfecto. “Una de las cosas que siempre soñé fue ver a Patricia casada con Nicolás Mora, me gustaría darme ese gustico con el personaje”, confesó Lorna.

Betty, la fea conserva su esencia

Uno de los personajes que mayor desarrollo y evolución tiene en la nueva historia es Hugo Lombardi, el diseñador regresa más villano que nunca y continúa con el apoyo de su cuartel del mal, Marcela Valencia y Patricia Fernández quienes tendrán el rol antagónico, pese a que Natalia Ramírez anunció que su papel tendrá una reivindicación como mujer, pues no la considera la malvada del cuento.

Betty la fea y Hugo Lombardi llegan a la semana de la moda en París en compañía de Julián Arango, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda - crédito cortesía Prime video

De acuerdo con declaraciones dadas por Juanita Molita a medios internacionales, la hija de Beatriz Pinzón Solano llega a la empresa, Ecomoda como diseñadora para hacerle contrapeso a Hugo. “Él no determina a Mila ni tiene porqué, esa muchachita es un moscorrofio junior”, agregó el actor Julián Arango.

El mayor miedo

Aquí nuevamente los tres actores coincidieron sobre aquello que se les hizo más difícil de retomar un papel al que habían dejado en el pasado, pues esto fue un reto profesional para ellas al que jamás se habían enfrentado actoralmente. Pese a su cambió físico, sintieron que los personajes está intactos y siguen siendo los mismos.

Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julián Arango revelaron su mayor miedo con la nueva historia de Betty, la fea - crédito cortesía Prime video

“Tuve pánico, pero la ceja estaba intacta. Haber rodado durante más de dos años y medio, luego haberlos llevado al teatro hizo que estos personajes estuvieran intactos, al final eso es lo quiere ver el público, la gente no quiere ver nada nuevo por la nostalgia que les produce recordar y esa esencia está intacta”, aseguró Natalia Ramírez.

“Me enfrenté a muchas dudas, no me veía capaz de regresar a la Peliteñida, no sabía si lo iba a recordar bien, ni sabía como asumirlo. Pero como dicen mis compañeros al final estar acompañada y protegida de mis compañeros me llevó a permitirle a la Peliteñida resurgir y ya, salió de nuevo la misma Patricia a dar lora otra vez”, compartió Lorna Cepeda.

En cuanto a Julián Arango, el actor aseguró que: “Hugo simplemente me dijo fresco, quédese tranquilo y simplemente déjeme esto a mí que yo me encargo y ya, mágicamente surgió de nuevo”.