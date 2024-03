Alejandro Estrada estuvo en ‘La Casa de los Famosos’ para hablar de su relación con Nataly Umaña: “Yo estoy sufriendo”

Alejandro Estrada enfrentará a Nataly Umaña y Miguel Melfi en "La Casa de los Famosos Colombia" - crédito redes sociales

La emoción en La Casa de los Famosos Colombia no da tregua, ya que la tercera semana del reality estuvo llena de acontecimientos que mantienen a la audiencia en suspenso. Uno de los momentos más resaltantes fue la cada vez más evidente proximidad entre la famosa actriz Nataly Umaña y el cantante Miguel Melfi. Por ello, el programa anunció que Alejandro Estrada, esposo de participante, desde 2017, tendrá una conversación directa sobre este tema.

La controversia alcanzó su punto máximo cuando Nataly y Melfi se besaron durante una actividad de imitación, a pesar de que la actriz colombiana tiene a su esposo fuera de la casa. Esta situación generó una expectación sin precedentes, con miles de seguidores debatiendo sobre el futuro de la relación entre los participantes, así como el impacto que tendrá en la vida personal de Estrada.

Ante esta situación, se confirmó que Alejandro Estrada, reconocido por sus papeles en Tu voz estéreo, Vecinos y El cartel de los sapos hará su aparición en La Casa de los Famosos Colombia este domingo 3 de marzo. Tanto en la ‘Previa’ como en la Gala del reality, el reconocido actor tendrá la oportunidad de expresarse frente a las cámaras en vivo, abordando de manera directa la polémica situación que involucra a su esposa y al cantante panameño.

Así fue la presencia de Alejandro Estrada

Durante la ‘Previa’ el actor compartió sus reflexiones sobre la incertidumbre de la continuidad con su pareja al expresar que: “Uno no sabe a lo que se puede enfrentar, pero cuando lo conversamos estaba precisamente la línea de, si lo quieren ver así, como de una de algo de estrategia, basada precisamente en el amor propio y en el respeto”.

“Conversamos como pareja hasta donde podíamos llegar como pareja, pero nuestra relación está basada en la autenticidad”, señaló Alejandro.

Durante una gala, Alejandro despejó los rumores sobre una supuesta relación abierta, al afirmar: “Lo que está sucediendo precisamente ahora en la casa siento que es una decisión que vamos a tocar privadamente”. Ante las especulaciones sobre sus acciones, el actor explicó: “La especulación de estrategias, realmente no, lo que está sucediendo, no es lo que pasó, hubo lineamientos con el respeto”.

En medio de la controversia, Alejandro abordó la situación con honestidad, compartiendo sus reflexiones más íntimas: “He pensado cómo enfrentar ese momento, es una realidad que nos vamos a encontrar, tenemos un hogar que está vacío, que está pasando por momentos difíciles”.

Alejandro vio las imágenes de su esposa con Melfi

Durante una gala televisiva, Alejandro, reconocido actor, fue confrontado con imágenes que generaron una profunda conmoción en su vida personal. Al ver a su esposa junto a Melfi, una situación que lo impactó profundamente, expresó: “Es algo que no puedo esconder, lo difícil que es responder después de esas imágenes”.

En un momento de vulnerabilidad, Alejandro compartió sus reflexiones sobre la situación: “Esperar a que ella salga para conversar. Me tocó vivirlo, la vida nos hace grandes cuando nos regala cosas para sortear”. Aunque reconoció la dificultad de la situación, se mantuvo firme en su posición de no juzgar hasta escuchar la versión de su esposa.

Miguel Melfi estaría usando con Nataly Umaña en La casa de los famosos, la misma táctico que aplicó en anterior reality - crédito canal RCN y El poder del amor

Sin embargo, expresó su preocupación por el comportamiento de Melfi, señalando: “Si yo conozco a una persona que está casada, yo no me meto, me parece que es un chico con una ambición muy grande, y este es su modus operandi, deja mucho que pensar”, al hacer referencia a sus observaciones previas en otros reality shows.

El programa le brindó la oportunidad de formular una pregunta a su esposa, a lo que ella respondió a través de El Jefe sin saber que la interrogante provenía de su esposo. Expresó su deseo de una reconexión consigo misma, el valor de la familia, la honestidad y la felicidad genuina, así como la importancia de la salud, las buenas amistades y la verdad en su vida.

Estas palabras dejaron a Alejandro sin palabras, quien afirmó: “Me deja sin palabras, porque un esposo es familia”. Expresó su deseo de hablar con ella personalmente una vez que salga del programa, mostrando su anhelo por resolver la situación de manera constructiva y comprensiva.

Durante el tenso momento en un programa de televisión, Alejandro dirigió una pregunta directa a Melfi, que se encuentra involucrado en una situación delicada. El actor cuestionó a al cantante: “En algún momento pensaste que tus actos repercuten negativamente en las personas involucradas”.

La pregunta, cargada de significado, buscaba obtener una reflexión profunda por parte de Melfi sobre las consecuencias de sus acciones en la vida de los demás. Sin embargo, lo que siguió fue una respuesta inesperada por parte del cantante, que, sin saber que la pregunta provenía de Alejandro, compartió su perspectiva: “Le puede pasar a cualquier persona. Estoy consciente y no me siento bien en el fondo, sinceramente no lo elegí yo ni ninguno de los dos, pero son actos que se dieron”.

Alejandro expresó que la respuesta no cumplió sus expectativas y señaló que podía percibirse en la forma en que actuaba y respondía, reflejando su edad.

Alejandro Estrada borró las fotos con su esposa y explicó las razones

El actor hizo pública su confianza en su pareja a pesar de las circunstancias desafiantes que enfrentan en La Casa de los Famosos Colombia. En una entrevista en el programa Buen día Colombia, Estrada compartió sus pensamientos sobre la seguridad en su relación, en donde destacó su capacidad para superar los celos y establecer límites claros en situaciones comprometedoras.

La incertidumbre envolvió a los seguidores de la pareja, ya que el actor Estrada eliminó toda evidencia de su relación con su esposa en su perfil de Instagram.

Alejandro Estrada borra fotos con Nataly Umaña tras polémico beso en reality - crédito @JessOliveros19/X

Antes, los seguidores de la pareja podían encontrar una gran cantidad de fotografías que documentaban las diversas etapas de su relación amorosa, incluidos momentos de viajes dentro y fuera de Colombia, así como muestras de apoyo por parte de Estrada hacia Umaña tras su decisión de participar en el programa.

En su declaración, Alejandro explicó que su decisión de borrar las fotos fue impulsada por un momento de reflexión profunda. “Fue un momento de un bombazo”, expresó el actor, refiriéndose a una situación personal que lo afectó en gran medida. Reconoció que las redes sociales pueden interpretarse de diversas maneras y que, en ese momento, necesitaba alejarse de ciertos pensamientos y recuerdos que le resultaban abrumadores.