Plataforma de contenidos dinamiza la economía colombiana revolucionando la forma de comprar autos

El 36% de los usuarios de TikTok en Colombia tiene interés en el contenido automotor, lo que convierte a la plataforma en un gran "concesionario" - crédito REUTERS.

Internet es utilizado por millones de colombianos para obtener información previa antes de tomar la decisión de comprar un vehículo, como detalles acerca del modelo deseado y acudir a reseñas para contrastar los puntos fuertes y débiles del automotor que se está considerando.

Te puede interesar: Cuáles son las monedas de 50 pesos que podría vender por $60.000: paso a paso para identificarlas

De acuerdo con un estudio para el sector automotriz de 2023 realizado por Kantar Mercaplan, un 38% de los colombianos prioriza el precio y las opciones de financiamiento al seleccionar una marca y modelo de auto nuevo. Por otro lado, el rendimiento, la autonomía y la eficiencia en el consumo de combustible son factores decisivos para el 30% de los compradores, mientras que la calidad del vehículo es el aspecto más importante para el 29%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Sigue la polémica entre director de la Dian y Rubigol por la facturación electrónica: “Cáigame”

La plataforma de contenidos en línea TikTok busca responder a esta tendencia, ofreciendo experiencias inmersivas para conocer a detalle diferentes tipos de vehículos por medio de showrooms virtuales, reseñas de 60 segundos, test drives y visión 360. Una investigación de GWI Core Dataset muestra que el 36% de los usuarios de TikTok en Colombia tienen interés en contenidos relacionados con autos y motor. Esto ha posicionado a la plataforma como uno de los principales canales de consulta para obtener información sobre la industria automovilística, jugando un rol fundamental en las decisiones de compra de los usuarios.

TikTok ofrece a sus usuarios experiencias inmersivas como reseñas rápidas, showrooms virtuales y test drives interactivos, que les ayudarán a elegir mejor su automóvil - crédito EFE.

En entrevista con Infobae Colombia, Natalia Arévalo, gerente general de TikTok for Business para Colombia, Perú y Ecuador, comentó que la plataforma está revolucionando la cultura de compra y la forma en que las marcas conectan con sus comunidades, entrando en una nueva era para el comercio.

Te puede interesar: Colombiano le preguntó a su novia europea cada cuánto se baña: “Para eso inventaron desodorantes y perfumes”

Infobae Colombia: ¿Cómo contribuye TikTok a que las ventas de carros se realicen de manera segura y transparente en la plataforma?

Natalia Arévalo (N.A.): En cuanto al tema de los autos, no sé si recuerdas que hace unos años, cuando eras más joven, uno iba con el periódico debajo del brazo para mirar los carros y siempre llegaba al concesionario. Eso ha evolucionado. Con el paso de los años, las plataformas digitales nos han permitido tener un acceso mucho más fácil a información auténtica y verídica.

Me preguntas por el tema de la seguridad. En TikTok, lo que hacemos es buscar en este buscador que tiene TikTok. Buscas todas las reseñas y le damos una posibilidad al comprador de entender más sobre estos vehículos. ¿Cuál es el ecosistema? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la experiencia de una persona como tú o como yo que está montando en el carro? Todo esto, para generar una experiencia diferente, para mostrar lo que pasa cuando compras un vehículo, sea cual sea.

Lo interesante aquí es que ha cambiado la forma de comprar hoy en día. Nosotros generamos un ciclo infinito en donde la gente descubre un producto en la plataforma, luego lo prueba, pero lo prueba mostrándoselo a la comunidad. Es decir, lo abre, lo destapa, lo mira, lo utiliza. Luego, la comunidad también compra y empieza a comentar. Generamos este ciclo infinito de la compra y el descubrimiento en donde todo el mundo comenta y habla. Eso también le genera una seguridad importante al consumidor porque estás mostrando algo real, algo tangible, algo que pudiste ir a probar. No es algo producido, sino que es realmente lo que se está viviendo en el momento y eso es lo que hace que la plataforma sea mucho más fuerte para todos los usuarios.

Infobae Colombia: ¿Qué tan importante es el papel de los influencers en la venta de automóviles y de productos en general en la plataforma de TikTok?

N.A.: En TikTok, nos referimos a nosotros mismos como creadores de contenido, no necesariamente influencers. Un influencer suele ser una persona famosa con un gran número de seguidores. Sin embargo, TikTok no es una red social en el sentido tradicional. No nos enfocamos tanto en los influencers, sino más en la creación de contenido. Somos una plataforma de contenido y entretenimiento.

Puede que una persona no sea un influencer, pero si genera contenido interesante, puede tener un gran impacto. Un ejemplo de esto es Inesita, una señora que publica recetas. Aunque no es una influencer en el sentido tradicional, es una creadora de contenido que ha construido una comunidad auténtica y cercana.

En TikTok, manejamos una estrategia de tres pilares. El primer pilar es el contenido de la marca, que se comunica directamente con su comunidad. El segundo pilar son los creadores de contenido, que a través de su voz y su comunidad, cuentan lo que está pasando y comparten sus experiencias con el producto. El tercer pilar es la publicidad, en donde nosotros hacemos que estos dos pilares puedan tener un mayor alcance.

Para nosotros, los creadores de contenido son fundamentales. Son ellos los que generan interacción, descubrimiento y exploración del producto, y finalmente, la compra. Hemos hecho virales productos que se agotan en 24 horas.

Un cliente me contó que le llegaban los clientes con el TikTok mostrando el producto que querían comprar. Esto ha sucedido en muchas ocasiones y en todas partes del mundo. Así es como funciona TikTok.

En los últimos años, la aplicación acumuló la mayor cantidad de seguidores por año a nivel mundial - crédito Getty Images.

Infobae Colombia: ¿Cuál es el perfil demográfico en Colombia de los usuarios de TikTok que más interactúan con el contenido relacionado con la venta de carros?

N.A.: En términos de distribución demográfica, tenemos penetración en todas las edades porque contamos con contenido enfocado para cada persona. Por ejemplo, mi padre, que tiene 85 años, utiliza TikTok. No solo porque yo trabajo allí, sino porque le gusta el contenido que encuentra. Como es radioaficionado, recibe contenido relacionado con la radioafición y la electrónica.

Por otro lado, también está mi sobrina de 18 años, a quien le gustan las tendencias y ver lo que está de moda. Habla de querer comprar una blusa y pregunta dónde puede hacerlo. Así, tenemos la posibilidad de llegar a diferentes audiencias a lo largo de estos perfiles demográficos.

Además, podemos hacer un enfoque específico dependiendo del producto. Por ejemplo, si es un carro para familias, podemos llegar a audiencias de familias. Si es un carro para jóvenes, podemos llegar a estas audiencias de jóvenes. Pero siempre tenemos una cobertura total en todas las edades. Esto demuestra la versatilidad y alcance de nuestra plataforma.

Infobae Colombia: ¿Qué planes tiene TikTok para mejorar y expandir las oportunidades de venta de carros en la plataforma?

TikTok ofrece a las empresas CAP Academy, para aprender a usar la plataforma para sus objetivos de marketing y comerciales - crédito REUTERS.

N.A.: Desde mi equipo en el área de TikTok for Business, estamos trabajando para ayudar a las marcas a entender mejor la plataforma. Incluso en los próximos meses, vamos a presentar casos de éxito del sector financiero. Hemos tenido éxitos con diferentes plataformas, no solo en el tema de vehículos, sino también hemos enfocado esfuerzos en el sector financiero.

Estamos trabajando para que las agencias y las agencias creativas entiendan cómo es la plataforma y cómo se debe hacer publicidad. Entendemos que la publicidad tradicional no es lo mismo que la publicidad en TikTok, por lo que hemos comenzado a ayudarles. Para ello, hemos lanzado un proyecto llamado CAP University (Creative Agency Partnership), en donde ellos pueden encontrar en nosotros las herramientas para entender un poco más cómo es la voz de TikTok, qué recomendaciones deberían hacer y qué está en tendencia.

Muchas veces, las tendencias son algo en lo que uno debe participar. Por ejemplo, recuerdas el caso de Shakira cuando salió la canción que menciona el Rolex y el Casio, ahí empezaron las marcas a hacer cosas realmente de tendencias.

Nuestro objetivo es ayudar a estas empresas que están destinadas a hacer publicidad en la plataforma a que sepan, entiendan y conozcan un poco más cómo deben hacerlo. Esa es nuestra estrategia principal: que conozcan mucho mejor la plataforma. Con mi equipo, tenemos todo un plan estratégico para lograrlo.