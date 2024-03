Karol G y su incidente con el avión no pasan desapercibidos: la FAA abre Investigación

La aeronave de la colombiana tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles - crédito @karolg/Instagram - Cortesía

Karol G ha pasado por días muy complicados en la última semana. El jueves 29, el avión en el que se transportaba, junto a su equipo de trabajo en medio de la gira que viene realizando por Latinoamérica, tuvo que aterrizar de emergencia en un aeropuerto en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Algunas imágenes, que fueron difundidas en las redes sociales, muestran a La Bichota muy angustiada desde el aeropuerto tratando de comunicarse por teléfono.

Las primeras versiones informaron que al parecer hubo un escape de humo desde la cabina del piloto, siendo esta la razón por la que pidieron de inmediato un aterrizaje de emergencia. En la aeronave se desplazaban 16 personas, entre ellas la reconocida cantante colombiana. Recientemente, Los Angeles Times confirmó que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) investigará el incidente y las razones que llevaron al descenso en el aeropuerto Van Nuys.

Según informó un portavoz de la Administración Federal de Aviación al medio de comunicación en mención, la aeronave de la cantante colombiana, una Gulfstream IV bimotor, partió desde el aeropuerto Burbank en Hollywood y se dirigía rumbo al aeropuerto internacional de El Salvador. “La FAA está investigando”, comentó.

De acuerdo con Los Angeles Times, estas investigaciones suelen ser procedimientos estándar de la FAA cuando una aeronave realiza un aterrizaje de emergencia en los Estados Unidos. Por ahora no se conocen los detalles que llevaron al mal funcionamiento del avión privado de La Bichota.

Avión de Karol G tuvo que aterrizar de emergencia - crédito KABC-TV

Karol G, por su parte, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales. “Gracias a todos los que se han preocupado y a los que se han reportado con mensajes. Mi familia, mi equipo y yo estamos muy bien y agradecidos por una nueva oportunidad... Diosito nos cuida y nos bendice a diario con vida y salud”.

“Sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”

Luego del susto que pasó con su aeronave, la cantante colombiana se presentó el viernes 1 de marzo en el centro de eventos la Explanada Cardales de Yacalá en Ciudad de Guatemala. Sus aficionados, como se esperaba, acompañaron masivamente a La Bichota en los dos conciertos que realizó allí. Sin embargo, una situación anormal se vivió en medio de la presentación y la misma Karol G tuvo que salir ante el público a explicar lo que estaba sucediendo.

En medio de la presentación, parte de la escenografía de la colombiana se quedó sin energía. La artista paisa saltó nuevamente a tarima para explicar lo que estaba sucediendo y porque tuvieron que parar el show. La Bichota comentó a sus aficionados que los generadores de energía de todo el escenario “se murieron”.

Karol G en llanto por problema técnico en su concierto en Guatemala - crédito lizycoquettefanskarolg/TikTok

Bastante afligida por lo que estaba sucediendo y aún muy afectada por el susto que tuvo horas antes en su aeronave, no pudo contener el llanto y mencionó: “No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar y ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a hacer”.

Pese a que no se encontraba una solución para volver a dar energía a todo el escenario, la colombiana decidió seguir con su show. “Sé que tenemos energía por lo menos para usar, por lo menos, la banda y tocar algunas canciones mientras va volviendo. Vamos a lo que vinimos, a cantar y a pasarla chimba”.

Karol G se presentó en Ciudad de Guatemala y realizó dos presentaciones que fueron un éxito en tema de venta de boletería. Ahora la colombiana se prepara para su show el 5 de marzo en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.