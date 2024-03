Implementación de reformas por parte del presidente, sin aprobarse, es considerado como una amenaza al Congreso: Iván Name

El presidente del Congreso, Iván Name, aseguró que el presidente no puede pasar por encima de las decisiones del Congreso para implementar las reformas que propone su gobierno - crédito Lucía Henríquez/Infobae

El senador Iván Name, presidente del Congreso, emitió una advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a la implementación de reformas antes de su aprobación formal.

Name señaló que esta acción, particularmente referida a la reforma de Salud, podría ser interpretada como un desafío a la autoridad legislativa.

En el centro de esta controversia está la declaración del presidente Petro sobre la ejecución de secciones de dicha reforma aún en proceso de debate legislativo.

La preocupación surge tras el anuncio del jefe de Estado sobre la anticipada ejecución de partes de la reforma sanitaria, que actualmente sigue en proceso de discusión en el Congreso.

El senador Name, perteneciente al Partido Verde, catalogó este movimiento como una muestra de ineficiencia por parte del Ejecutivo y una posible amenaza a la división de poderes. Subrayó la importancia de adherirse a los procesos legislativos establecidos, advirtiendo sobre potenciales demandas legales que podrían surgir de actos gubernamentales no fundamentados en reformas aprobadas por el legislativo.

El presidente del Congreso de la República, Iván Name, afirmó que se han dejado de tramitar otras leyes por acelerar las reformas del Gobierno Petro - crédito ivannamevasquez/Instagram

El escenario legislativo revela que las reformas sociales propuestas por el Gobierno han encontrado obstáculos en su avance. Mientras la reforma a la Salud aguarda su tercer debate, la reforma Pensional y Laboral también enfrentan demoras, evidenciando tensiones entre el Gobierno y el Congreso. El llamado de Name al Gobierno subraya la necesidad de respetar los límites de cada poder del Estado y mantener un diálogo constructivo para la implementación de políticas públicas.

“El problema va a ser posteriormente en las demandas que habrá de tener los actos que no pueden ser soportados sin una reforma en el Congreso”, manifestó el congresista.

Así mismo, el congresista recalcó que se han dejado de lado algunos trámites en el Legislativo por el afán que tiene el Gobierno para que se aprueben las reformas que se encuentran en trámite. Ante eso le envió un mensaje al Gobierno nacional indicando que la próxima semana se retomarán algunos de esos debates en el Congreso.

“La vida nacional no gira solo alrededor de las reformas del Gobierno. Nosotros tenemos casi un colapso en la costa Caribe por cuenta de las altas tasas de cobro de las tarifas de energía. Varios partidos me pidieron hacer el debate porque no quedaron satisfechos con las respuestas del presidente en Palacio en un encuentro de bancadas. Por eso, el martes, después de meses de solicitudes, decidí programar el debate sobre las tarifas y lo haremos. El miércoles estaremos de nuevo en el trámite de la reforma pensional”, explicó el presidente del Congreso.

Del mismo modo, el senador Iván Name habló de la reforma reforma pensional, afirmando que esta tendría una pausa en su debate.

“No se ha dilatado nada, se ha visto que no ha habido quorum para despejar los impedimentos. Se hace conveniente que haya un día en el que puedan aproximarse las diferencias, ojalá superarse para que el miércoles estemos dándole continuidad al debate de la reforma pensional”, afirmó Name.

Iván Name afirmó que se tomará un receso en la discusión de la reforma pensional para que se solucionen algunas diferencias entre los partidos - crédito ivannamevasquez/Instagram

Y resaltó que esto representa una amenaza hacia el Congreso ya que el presidente pretende poner en práctica una reforma que aún no ha sido aprobada por el Legislativo.

”Eso muestra mucha ineficiencia, porque debió haber hecho el Gobierno a tiempo lo que podía y no ahora. Una especie de reacción amenaza al Congreso porque suponen que no le van a aprobar las reformas... El Gobierno no puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto, porque estaría violentando la ley y a la Constitución”, finalizó el senador Iván Name.

Este enfrentamiento subraya un episodio más en el dinámico entorno político de Colombia, donde el equilibrio de poderes y la concertación de reformas estructurales son temas de ferviente debate. La situación invita a una reflexión sobre la importancia del proceso legislativo y el respeto inherente a la división de poderes en una democracia.