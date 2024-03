Tome nota: estos son los conciertos que recibirá Colombia en marzo de 2024

El Festival Estereo Picnic, Glory Dayz, Laura Pausini y La Cantina Más Grande de Colombia son algunos de los conciertos destacados en marzo - crédito @festereopicnic, @paolajarapj y @laurapausini/Instagram, y Páramo Presenta

Marzo es un mes especialmente álgido en el calendario de conciertos en Colombia. El creciente impacto de las giras internacionales que atraviesa el país, la ha convertido en una parada favorita para los artistas más importantes del momento, así como para las glorias del pasado y hasta para los que aspiran a labrarse un nombre en el negocio musical.

Te puede interesar: “Buenas noches parceros”: Martin Garrix compartió en sus redes sociales lo mejor de su presentación en Bogotá

La programación de eventos musicales en Bogotá y Medellín va en aumento con cada año que pasa, mientras que destinos como Cali intentan sumarse. Pero marzo en particular es el momento escogido por los artistas más importantes del mundo y la industria musical en general para pasar con sus espectáculos por América del Sur.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: FEP 2024: estos son los tres artistas que cancelaron su presentación en Colombia y sus reemplazos

Aunque no es el único motivo, buena parte del porqué se puede encontrar en el Festival Estéreo Picnic, que será la parada final de los artistas internacionales luego de presentarse en los Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil, así como en el Asuncionico de Paraguay a lo largo de marzo.

De este modo, Estéreo Picnic será el colofón de un mes cargado de eventos musicales de toda clase. En un año en el que se aguarda con ansiedad por las presentaciones de Karol G, Juanes, Morat, Maná, los Jonas Brothers, Megadeth o Iron Maiden; los próximos 31 días verán presentaciones muy destacadas de artistas de distintos estilos musicales, y que también incluyen una cuota colombiana muy nutrida.

Te puede interesar: Ana del Castillo reveló que espera tener dos hijos “paridos” y dos adoptados: la artista sueña con una familia

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por algunos de los conciertos más destacados y esperados del mes de marzo.

Carl Cox

Carl Cox dará inicio a su ronda de fechas por Colombia este 29 de febrero en Cali, Bogotá y Medellín serán los siguientes destinos - crédito Flama/Inhouse

El jueves 29 de febrero, Carl Cox, uno de los pioneros en la creación de la figura del DJ como una de respeto a nivel mundial, dará inicio a su gira por Colombia con su set en Cali. Luego, en el coliseo Medplus de Bogotá, el británico desplegará sus contagiosos beats el viernes 1 de marzo, y por último el estadio Cincuentenario de Medellín cerrará este paso por nuestro país el sábado 2 de marzo.

Sin Merengue No Hay Fiesta

Mientras el noroccidente de Bogotá estará bailando al ritmo de la música electrónica, el centro de la capital del país lo hará al ritmo del merengue. El viernes 1 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá, este festival reunirá nombres como Rikarena, Kinito Mendez, Jossie Esteban, Fulanito, Omar Enrique, Miriam Cruz, Danny Marin y Oro Sólido, el artista sorpresa que los organizadores se estaban guardando.

Ana del Castillo

Ana del Castillo se presentará en el Teatro Royal Center de Bogotá el 1 de marzo - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Tras ser nominada a los Latin Grammy por primera vez en su carrera en 2023, la cantante vallenata se presentará en el Teatro Royal Center de Bogotá el viernes 1 de marzo. Reconocida por no tener filtros en escena (ni en lo bueno ni en lo malo), el público capitalino tendrá una oportunidad de ver en escena a la intérprete de La cachera, Ya es mía o Sabroso.

Metal Millenium

Considerado como uno de los eventos más destacados en la promoción del heavy metal en Colombia, Metal Millenium volverá en 2024 con una edición donde predominan los españoles. WarCry, Tierra Santa, Kabrones (banda conformada por cuatro de los miembros fundadores de Mägo de Oz tocando sus grandes éxitos, se presentan como las principales atracciones de la jornada. Completan el cartel Titán, la banda de los fundadores de Kraken rindiendo tributo a Elkin Ramirez; y Amberian Dawn desde Finlandia, que presentará su tributo metal a ABBA. La cita será el 2 de marzo en el Movistar Arena.

Laura Pausini

Laura Pausini volverá a Colombia luego de 24 años con un show muy especial en el Movistar Arena de Bogotá - crédito María José López/Europa Press

Una de las figuras más reconocidas de la música italiana en toda su historia, reconocida como Persona del Año en los pasados Latin Grammy, volverá a Colombia luego de 24 años para una nueva presentación en la que deleitará a sus admiradores con clásicos rotundos del pop hispano como La soledad, En cambio no o Entre tu y mil mares. El concierto tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá el 10 de marzo.

Lucio Feuillet

El cantante, compositor y productor nariñense celebrará 10 años de trayectoria musical el 10 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El artista ya anticipó que se tratará de una presentación muy especial, en la que abordará canciones representativas de sus cuatro álbumes de estudio. Su banda acompañante incluirá un total de 16 artistas en escena, incluyendo vientos, percusiones, moog, sampler, guitarra eléctrica, voces y bailarines que usarán atuendos típicos del Carnaval de Negros y Blancos.

COCOON Bogotá

El alemán Sven Vath encenderá la noche bogotana con COCOON, el 15 de marzo - crédito cortesía 2Net

Reconocida como una de las fiestas más populares en el ambiente de la música electrónica en Ibiza, Bogotá recibirá COCOON el próximo 15 de marzo, en el Centro de Eventos de la autopista Norte. El cartel estará encabezado por su creador, el alemán Sven Väth, uno de los más destacados en el panorama del techno durante más de 30 años. El cartel lo completan otros dos nombres destacados de la escena como John Digweed y Gregor Tresher, a los que se suma la cuota nacional con Julio Victoria.

Black Veil Brides

Black Veil Brides se presentará por primera vez en el país, en el Teatro Astor Plaza de Bogotá - crédito Black Veil Brides/Facebook

Una de las agrupaciones más reconocidas en lo corrido del siglo dentro del panorama del metalcore se presentará por primera vez en Colombia el próximo 19 de marzo en el Teatro Astor Plaza. La banda liderada por Andy Biersack sumó al país en su gira por Suramérica y desplegarán la fuerza de sus guitarras acompañada del componente teatral que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Glory Dayz

No falta la nostalgia en la programación, y uno de los grandes ejemplos es Glory Dayz, un evento que congregará el próximo 13 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá a varios de los exponentes más destacados de la subcultura emo, que fue todo un fenómeno juvenil en los años 2000.

Simple Plan, The Used, All Time Low, Asking Alexandria y los colombianos Todo Niño Paga serán los encargados de revivir los años mozos de miles de asistentes.

Greeicy Rendón

Greeicy presentará sus grandes éxitos ante el público bogotano en el Movistar Arena - crédito @greeicy/Instagram

La vallecaucana, por estos días jurado en La voz kids, ya está preparando todo para presentar en Bogotá su álbum Yeliana, publicado en plataformas digitales el pasado 16 de febrero. Habiendo presentado durante 2023 varios de estos temas durante la gira conjunta que hizo con su pareja Mike Bahía, esta fecha representa una oportunidad especial para deleitar al público capitalino con sus canciones de ritmo contagioso, el 15 de marzo en el Movistar Arena.

La Cantina Más Grande de Colombia 2.0

La música popular no deja de atraer seguidores en todo el país, y la segunda versión de este evento volverá a juntar en un mismo espacio varios de los artistas más destacados del género. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Yeison Jiménez, Hebert Vargas, El Andariego, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Luis Alfonso y Hernan Gómez son los nombres que podrán apreciar en vivo los colombianos, el próximo 16 de marzo de 2024 en el Movistar Arena.

Festival Estéreo Picnic

blink-182 es la gran atracción del Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @blink182/Instagram

Precedido por el show de calentamiento de Greta Van Fleet en el Teatro Royal Center el 20 de marzo, el Mundo Distinto se mudará por primera vez al parque Simón Bolívar de Bogotá, entre el 21 y el 24 de marzo.

Pese a que se produjo la cancelación de Paramore, Dove Cameron, Rina Sawayama o Jaden en las semanas previas, todos ellos fueron sustituidos por la organización (y todavía falta por anunciar un artista sorpresa). Kings Of Leon, Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, SZA, Sam Smith, Phoenix, Feid, Placebo, M.I.A, Grupo Frontera, blink-182, Arcade Fire y The Offspring son los encargados de liderar un cartel que representará la guinda del pastel a una programación muy nutrida.