Pareja se lamentó en redes por haber pagado 157.000 pesos por un desayuno con huevo en el Aeropuerto El Dorado

El plato principal de su desayuno eran unos huevos - crédito Depositphotos

En un video reciente, compartido a través de la plataforma TikTok, una pareja antioqueña tuvo una escala desagradable en el Aeropuerto El Dorado, luego de pagar una cifra “absurda” por un desayuno con huevo.

Te puede interesar: Violento robo a plena luz del día en Medellín: joven fue agredida y amenazada con arma de fuego

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Junto a la descripción: “Los huevos más caro de la vida” se ve en pantalla a una joven que se lamenta por la cuenta que acababa de pagar en uno de los restaurantes de la terminal aérea, mientras su novio le pregunta la cifra exacta:

Te puede interesar: Policía habría disparado contra un perro en Bogotá generando indignación en los vecinos del sector

Él: ¿Cuánto pagaste del desayuno?

Ella: (permanece en silencio y lo mira con tristeza en el rostro).

Te puede interesar: Director de la Ungrd se pronunció sobre los presuntos sobrecostos de los carrotanques de La Guajira: esto dijo

Él: Se te fue medio presupuesto del viaje ahí ¿Cuánto fue?

Ella: 157.000 pesos por un desayuno en El Dorado.

Él: ¿Somos abundantes, cierto?

Ella: (Asiente con la cabeza).

Él: Pero no tanto (risas).

En total, habrían pagado 157.000 pesos por un desayuno en el que el plato principal eran unos huevos - crédito @colombiaoscura_ / Instagram

En la pieza, que se hizo viral en cuestión de horas, enseñó la tirilla o factura de pago, en la que se ve un único producto: “Desayuno”, adquirido por 157.000 pesos colombianos que, al cambio de febrero del 2024 son 40 dólares americanos y 36,92 euros.

Una cifra exagerada, cuando restaurantes de cadena ofrecen desayunos con huevo desde los 19.900 pesos o cinco dólares / 4,58 euros y hasta los 30.000 7,62 dólares / 7 euros. Los comentarios negativos en contra de la pareja y del Aeropuerto El Dorado no se hicieron esperar, varios de los cuales apuntan que:

“¿Por qué no preguntan primero?”, “¿Todavía hay gente que come en El Dorado? Una botella vale 30.000 pesos, nahhh”, “En el aeropuerto se pagan arriendos desorbitantes, de ahí los precios. Por eso yo hago la vieja confiable: llevar un sanduchito y un jugo de cada”, “¿Qué clase de Cartagena es esa?”, “Aunque fuera millonario, no pagaría eso ¡Es un delito!”, “Teniendo en cuenta que es una terminal aérea, de las más importantes de Latinoamérica y con lo dolarificado que está todo, 160 mil (40 dólares) no me parece caro”, “Una vez iba a comprar una cajita de jugo y costaba 10k. Lo que entendí fue que pasando ya todo está dolarizado”, “Que falta de control tan grande”, “Me sorprendería si cobraran menos. En ese aeropuerto es demasiado costoso comer algo, son muy abusivos y no tienen ningún control”, “Practicando el deporte nacional en forma: el hurto”.

Entre risas, la feliz pareja lamentó haber pagado tanto por un desayuno - crédito @colombiaoscura_ / Instagram

Abogado se quejó tras haber pagado más de 100 mil pesos por tres productos:

Un caso similar fue noticia en abril del 2023, al punto en el que el Aeropuerto El Dorado se vio envuelto en controversia por los exorbitantes precios registrados en uno de sus establecimientos comerciales. Así lo habría denunciado el abogado de renombre Rodrigo Parada Rueda, quien desató una discusión acalorada en redes sociales tras exponer el alto costo de una compra realizada en el local Xue Café.

Parada Rueda, en una publicación del jueves 20 de abril, informó que gastó un total de 24,04 dólares (115.392 pesos colombianos) por apenas tres productos: un café americano y dos sándwiches.

Dicha suma, según desglosa detalladamente, comprendía 2 dólares (9.053 pesos) por el café; 10 dólares (45.269 pesos) por cada sándwich, sumando un total de 20 dólares (90.538 pesos) por ambos; a lo que se añadieron 1.63 dólares (aproximadamente 9.234 pesos) por concepto de impuestos, y una propina de 2.04 dólares (9.053 pesos), logrando así el monto final mencionado. Ante este hecho, Parada expresó su indignación a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, declarando que consideraba el precio como una especie de “HURTO” en el terminal aéreo.

La exageración de los precios llevó al jurista a hacer comentarios irónicos acerca del servicio proporcionado, sugiriendo que “el pan haya sido amasado por monjes tibetanos y horneado en piedra traída del Uzbekistán”. Estas declaraciones no solo pusieron en la mira los precios de los productos en los aeropuertos, sino también generaron un sentimiento generalizado de rechazo entre os viajeros colombianos que, se ven obligados a pagar a precio de dólar, los mismos alimentos que se encuentran en las calles.

“Me podrán decir tacaño, pero que 2 sándwich y 1 café cuesten $115.392, en el @BOG_ELDORADO me parece un HURTO!”, sostuvo Parada al finalizar su mensaje, que se suma a una larga lista de denuncias por sobrecostos en El Dorado.