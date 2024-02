Inti Asprilla está en el ojo del huracán: peleó con periodista por denunciar a sus familiares en cargos públicos

Inti Asprilla, senador del partido Alianza Verde, enfrenta nueva controversia por nombramiento familiar - crédito @gabodelascasas - @intiasprilla/Instagram

Una nueva controversia estalló en el ámbito político colombiano, centrada en el senador Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde. Esta vez el foco no está en sus disputas habituales con colegas en el Congreso, sino en un nombramiento que involucra a un familiar suyo dentro de un ministerio en el Gobierno de Gustavo Petro.

Te puede interesar: Estos son los colegios distritales en Bogotá en los que los adultos pueden terminar el bachillerato

Este es el tercer incidente de este tipo que involucra al senador del Partido Verde. En 2022, su hermano, Alan Asprilla Reyes, fue designado secretario General del Ministerio de Vivienda. En 2023, su tía paterna, Selma Beatriz Asprilla Coronado, fue nombrada asesora en el Ministerio del Interior. Y ahora, para completar la tripleta, el esposo de esta última, Mauricio Katz García, está a punto de ser designado director en el Ministerio de Educación.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Day Vásquez estalló por críticas tras interrogatorio en contra de Nicolás Petro: “No permanecí en silencio”

La voz que avivó esta polémica fue la del periodista Gabriel de las Casas, director actual del programa de La Luciérnaga en Caracol Radio, que señaló que una vez más el senador tiene a sus familiares ocupando cargos en el Gobierno. El locutor expuso esta situación en un mensaje desde su cuenta personal de X (anteriormente Twitter) acompañando la publicación con una captura de pantalla que mostraba la aplicación de Katz al cargo público.

Gabriel de las Casas aviva la polémica al señalar los nombramientos familiares de Asprilla en redes - crédito @gabodelascasas/X

Es importante destacar que hace algunos días, el periodista había difundido la noticia, y el senador le había respondido que no había sorpresa, ya que la carrera y experiencia del esposo de su tía eran buenas; sin embargo, recientemente la controversia cobró fuerza nuevamente, especialmente en lo que respecta a las respuestas del senador, que optó por atacar al periodista y criticar su trabajo de manera personal.

Te puede interesar: Ambicioso acuerdo de inversiones de Gustavo Petro y Nicolás Maduro tropieza gracias a María Corina Machado

“Tan indignado el locutor periodista @gabodelascasas con que un Doctor en Economía con experiencia internacional haga parte del gobierno Petro. Tan calladito y complaciente con el Secretario de cultura de Fico que no SABE QUÉ ES UNA BIBLIOTECA!! Imposible ser más evidente”, publicó el senador.

Inti defiende el cargo público que ocupará un miembro de su familia- crédito @intiasprilla/X

En un contraataque en redes sociales, Asprilla hizo referencia a la trayectoria de De las Casas, comparándola con la del reconocido periodista Hernán Peláez Restrepo, fundador de La Luciérnaga.

“Me da risa Gabrielito, se quedó en Locutor adolescente y nunca evolucionó a periodista. Mauricio Katz es el exsecretario general de la Comisión de la Verdad. Inexplicable es pensar que @gabodelascasas pueda hacer si quiera en parte, el trabajo del Doctor Peláez en La Luciérnaga”, expresó el senador.

Asprilla responde a las críticas comparando a De las Casas con el periodista Hernán Peláez Restrepo - crédito @intiasprilla/X

Pero el intercambio no se detuvo ahí. El congresista prosiguió al etiquetar a De las Casas en un mensaje posterior, advirtiéndole que si no lo hacía en futuras publicaciones, esperaba que borrara su usuario y volvió a compararlo con su colega. Sin embargo, el periodista no eliminó su publicación inicial, y el senador nunca desmintió la veracidad del nombramiento de su familiar en un cargo público.

“Oye @gabodelascasas si me vas a nombrar en X, después no te salgas de las conversaciones eliminando la etiqueta. Se aunque sea un buen twittero de la derecha, por que de buen periodista o de estar a la altura del Doctor Peláez, Pocon pocon.. Eliminará la etiquete en 3, 2, 1″, publicó Inti Asprilla.

Asprilla responde a las críticas comparando a De las Casas con el periodista Hernán Peláez Restrepo - crédito @intiasprilla/X

Este último episodio generó un intenso debate en las redes sociales y puso bajo escrutinio la práctica de nombrar a familiares en puestos gubernamentales, así como el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de estas acciones. Mientras tanto, los usuarios de las redes no dudaron en comentar la situación.

“Que antes de nombrar funcionarios de cualquier orden, no olviden solicitar autorización a los uribedependientes. Que gracias!”; “Otra vez inti? Vas a tener a toda la familia con contratos?”; “Habló todo un congresista al que los colombianos le pagamos el sueldo y no hace nada”; “Otra vez usted? No lo ha superado… vaya a llorar a la lloreria o mejor a dormir que es lo que mejor hace … vaya … vaya”; fueron algunos de los comentarios que recibieron las personalidades.