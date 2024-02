Consumidores de pegante ayudaron a usuaria de TransMilenio que tuvo problemas con su calzado

A través de TikTok, la joven decidió compartir su peculiar historia - crédito @german_ricaurte / TikTok

Cuando llega a cumplirse la Ley de Murphy es bueno encontrar una mano amiga y, si son seis, mucho mejor. Cuenta de ello es una joven bogotana que sufrió un percance cuando la suela de uno de sus zapatos se despegó a mitad de un trayecto en Transmilenio, en Bogotá.

Junto a la descripción “Como cuando unos loquitos en el Trasmi te pegan el zapato”, el perfil de @azul.11.11 compartió el video en el que se ve a tres hombres, presuntos habitantes de calle, con un tarro de bóxer en la mano y el zapato de la joven en la otra.

El sujeto de en medio se dirigió a ella y le dijo: “Venga, parece increíble, mamá, pero sí. Unos locos me ayudaron... dejaron de huelerse el pegante y me pegaron el zapato. Que chimba, mama”. A lo que, entre risas, respondió: “Que buena historia”.

En menos de 24 horas, la pieza audiovisual superó las tres millones de interacciones, entre vistas, ‘me gusta’ y comentarios, varios de los cuales advirtieron que pudo haber puesto su vida en riesgo:

“A mí unos locos así no me pegaron un zapato, sino una puñalada en el brazo izquierdo”, “A mí me hubiera dado miedo sacar el celular para grabarlos”, “La chica riendo pa’ que no la roben”, “Me preocupa: 1. ¿Qué harán con ese perrito? 2. El objeto contundente que sostiene el muchacho de la izquierda 3, La señora decidiendo vivir su vida al límite”.

Sin embargo, la gran mayoría parece haberse conmovido con el video e, incluso, haber mejorado su percepción sobre los llamados “loquitos” o “indigentes”:

“Yo jamás desprecio a la gente por sus acciones y ¿saben? Tengo muy buenas historias con personas que consumen. O lo romantizo, pero son seres llenos de amor y esperan gestos mínimos como una sonrisa para ser felices y ayudarte”, “And the winner of: El momento más wtf de ser colombiano, is...”, “El corazón ¡Lo que importa siempre, siempre, es el corazón!”, “La sensación de amor/odio que tengo por este platanal es cosa seria”, “El país del realismo mágico. Jamás decepciona”, “La delincuencia extranjera está tan terrible que ya siento que amo a mis loquitos colombianos buena onda que hasta te pegan el zapato”, “Enhorabuena por el sentido del humor y sobre todo por el calor humano que algunos no pierden aún con la frialdad de la situación de calle”.

Esta se suma a la interminable lista de Transmiaventuras - crédito Jesús Abraham Aviles Ortiz

