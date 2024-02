Jhonier Leal fue declarado culpable por el crimen de su hermano y madre: esta es la pena que podría recibir

En la tarde del 26 de febrero se conocerá el veredicto por el asesinato - crédito Mauricio Leal/Instagram

En la tarde del lunes 26 de febrero de 2024, se dará a conocer el dictamen del juicio por la investigación sobre el asesinato del estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, que vincula a Jhonier Leal, hermano del occiso, que está siendo investigado por su posible participación en los hechos.

Luego de más de dos años, el proceso judicial por el asesinato del estilista llega a su fin, luego de que el fiscal Mario Andrés Burgos, en representación de la Fiscalía General de la Nación, presentara todo el material probatorio que recopiló el ente investigador y con el que pretende probar la posible participación de Leal en el crimen.

Aunque se conoció que Mauricio Leal Hernández pensó en el suicido por los dolores de en su pecho y espalda causa de su trabajo, la jueza aseguró que en la noche de los hechos no fue recopilaron evidencias que permitieran pensar en que el estilista se quitara la vida.

“No es razonable entender que una persona que pretenda suicidarse tenga tantos planes y anhelos a corto y mediano plazo, los cuales, a la misma vez tronca con la ejecución de un acto de esa envergadura, adicionalmente, se resalta que Mauricio Leal Hernández era un ciudadano que se preocupaba por gozar de buena salud, pues no de otra manera se justificarían los tratamientos y procedimientos médicos a los que se sometió, revelando su intención de proseguir con una vida sana”.

La jueza aseguró que no se trató de un homicidio suicidio:

“Sobre la participación de una tercera persona distinta a las víctimas, la cual, de alguna manera, transmitió de un lugar a otro la mancha de sangre recolectada, robusteciendo en esta oportunidad la teoría del caso de la Fiscalía, en punto a que estas dos personas, efectivamente, fueron asesinadas, derruyendo la teoría de la defensa respecto a un posible homicidio suicidio, lo cual adicionalmente encuentra sustento en los testimonios de los familiares, amigos y empleados de Mauricio Leal Hernández”.

La juez determinó que el estilista y su mamá fueron sedados antes de su muerte.

“Mauricio Leal Hernández y Marleny Hernández fueron objeto de homicidio violento, pues los signos de intervalo post mortem así lo demostraban determinando que estos decesos habrían ocurrido, aproximadamente 30 horas antes al momento de la práctica de la necropsia”.

La jueza aseguró que la demora de la defensa no de Jhonier Leal no significa la nulidad de juicio como lo solicitó la defensa.

“El despacho lamenta la poca colaboración con la administración de justicia prestada por la entonces abogada de confianza del señor Jhonier Rodolfo Leal Hernández, esto en cuanto a no que no acordaron estipulaciones probatorias, debido a que hubo mayoría de testimonios practicados, la apoderada en su momento renunció a ejercer el contrainterrogatorio, sometiendo a la administración de justicia a la destinación exagerada de tiempo y recursos en la escucha de testimonios en los que se renunció a ejercer los derechos de confrontación y contradicción. Pero, esto no quiere decir que haya una nulidad como lo manifestó el señor defensor”.

Jhonier Leal fue declarado culpable

La jueza declaró como culpable del homicidio del estilista y de Marleny Hernández a Jhonier Leal.

“De los resultados de la investigación se tuvo el conocimiento fundado de quién perpetrado el doble homicidio y la alteración de la escena del crimen corresponde a Jhonier Rodolfo Leal Hernández”.