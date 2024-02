Mabel Moreno destapó triste detalle de su pasado: “Mi matrimonio me hacía infeliz”

Mabel Moreno, actriz colombiana, contó infidencias de su primera relación amorosa - crédito @mabelmoreno1/Instagram

Mabel Moreno es una de las actrices más famosas de Colombia. Papeles recientes en algunas producciones como La ley del corazón o el remake de Café con aroma de mujer la han mantenido vigente ya por más de 20 años, sorprendiendo por su versatilidad yendo desde comedias, hasta profundos dramas.

Aunque ha brillado frente a las cámaras o en la esfera pública, una de sus características constantes es que se ha mantenido lejos de los escándalos que tengan que ver con su vida personal. Además de su noviazgo con el también actor Iván López, no ha tenido momentos polémicos que hayan calado en los medios de comunicación.

No obstante, recientemente reveló en entrevista con Aló, detalles inéditos de una relación que tuvo antes, en el que sentía minimizada e incluso maltratada, debido a que esa persona no valoraba lo que ella hacía o la manera en que se ganaba la vida.

Mabel Moreno no dijo el nombre del que fue su primer marido - crédito @mabelmoreno1/Instagram

“[…] Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio”, comenzó diciendo en diálogo con el medio citado.

La barranquillera también indicó que, aunque llegó a casarse con ese hombre, nunca fue feliz, ya que los prejuicios la hacían sentir sola. “Y mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambio. Sané y seguí adelante”, añadió.

Aunque nunca h revelado su nombre u oficio, se sabe que fue su primer amor. Asimismo, se ha conocido por otras declaraciones de la artista de La reina del flow que duraron más de una década juntos, pero que al final el trato que le daba hizo que ella quisiera terminar las cosas.

Aunque aclaró que no descarta volver a casarse, no es algo en lo que esté pensando en este momento.

Cabe mencionar que el hecho de que la estrella haya estado casada en algún momento había sido un secreto, puesto que no lo reveló sino hasta hace unos meses en conversación con La sala de Laura Acuña, donde compartió que tenía tan solo 22 años cuando tomó la decisión.

“Yo me casé a los 22 años y me separé a los 30. El matrimonio finalizó, porque él era un hombre que no quería que yo volara, y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer, para mantener ese matrimonio”, expresó en su momento.

Mabel Moreno sufrió de maltrato por parte de su primer esposo - crédito @mabelmoreno1/Instagram

Al ver que su vida de casada en realidad la privaba casi que por completo de su felicidad, su madre le dio un consejo que no hubiese imaginado. “Estaba alejada de los medios, estaba como estudiando y haciendo teatro, pero me acuerdo de que estaba en la sala de mi casa y mi mamá me preguntó por qué estaba triste. Luego me dijo: ‘Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida ‘. Fue como un momento en el que me dije: ‘Tiene razón’. No me di cuenta porque a veces la respuesta es dura”, añadió.

Pero siempre sintió que seguir las palabras de su mamá podrían ayudarla a seguir adelante en la vida, encontrando su lugar en el mundo.

“Decir en ese momento: ‘Me voy a separar porque ya no soy feliz’. Fue un impulso que me dio [mi mamá] y fue lo mejor. Seguí mi carrera y fui feliz, incluso mis amigas me decían que me asentaba bien haberme separado. Por eso les digo: Nunca se desconecten de sus cosas para dar gusto a alguien o a la sociedad”, concluyó.