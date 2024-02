Eduardo Luis reveló qué pasó antes del juego de frente a Brasil que tuvo que narrar: “Lo veía con esa rabia”

El narrador habló de los sucesos que lo llevaron a relatar el histórico partido entre Colombia vs. Brasil - crédito SíSePuedCast/YouTube/@elcantantedelgol/Instagram

El 16 de noviembre de 2023 será un día histórico para fútbol colombiano y también para el relator antioqueño Eduardo Luis López, que por cosas del destino fue el encargado de narrar el encuentro por eliminatoria entre Colombia y Brasil en el Metropolitano de Barranquilla.

En aquella oportunidad, el combinado cafetero, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, se impuso por primera vez por clasificatorias a la Verdeamarela, que venía sin su figura Neymar, que no estuvo en La Arenosa por una grave lesión durante un partido contra Uruguay.

Para el Toxirelator, era una jornada normal en la que disfrutaría como un colombiano más del encuentro de la selección ante la pentacampeona del mundo. Cabe destacar que las trasmisiones del Canal RCN, están a cargo de Carlos Antonio Vélez en los comentarios y Javier Fernández el Cantante del Gol en el relato.

¿Por qué Eduardo Luis narró el juego de Colombia y no Javier Fernández?

El relator antioqueño ha dado de que hablar debido a su particular estilo - crédito @eduardoluisfut/Instagram

En charla con SíSePuedCast, Eduardo Luis contó la situación que lo llevó a la cabina de trasmisión para relatar el encuentro de la Tricolor ante Brasil. El creador de “Pidan domicilio” había terminado emisión del programa Saque Largo de Win Sports+.

“Hasta un whiskey me había tomado antes del partido, cosa que yo nunca haría porque soy muy profesional. Cuando yo tengo que narrar, los compañeros míos saben que Eduardo Luis no se toma una cerveza 24, 48 horas antes de un partido”.

Y agregó: “Terminé mi Saque Largo, breve. Me fui para el palco de Alex Char (…) me llama mi jefe Jorge Arabia: ‘Dónde estás’ y le digo yo: ‘Estoy aquí en el paco del estadio’, y me dice ‘Pilas que te toca narrar, Javi no se siente bien’”.

Acto seguido, López comentó que nuevamente recibió una llamada de su superior, por lo que tuvo que dirigirse a la zona de prensa del Metropolitano, faltando 20 minutos para qué comenzará el partido. “Faltando 10 me dice ‘venga, póngase al lado a ver’. Yo veo a Javi ahí esperando y me dicen ‘entre’, y le digo yo ‘No, eso es un recinto sagrado del man’”.

El paisa destacó el profesionalismo del Javier Fernández: “Imagínese una persona tan exitosa y ganadora con una carrera tan espectacular como la del Cantante de Gol, todavía tener la presión y la rabia de no poder hacer este partido. Tranquilamente, para otro podía ser un partido más, pero este man también es apasionado de lo que hace, y yo veía a él, estaba esperando hasta el último instante para poder narrar ese partido”.

López detalló que al confirmarse que Fernández no relataría el juego de la selección Colombia, entró a la cabina de trasmisión y le dio un sentido abrazo a su colega, al que también le deseo una pronta recuperación.

Según el relato del periodista, supo que iba a narrar cuando los equipos terminaron los actos protocolarios, situación que le generó nerviosismo en los primeros instantes del encuentro, ya que no había tenido la posibilidad de preparar el encuentro con antelación.

“Sufrí mucho ese arranque del partido, pero después del minuto cinco me aplomé, ubiqué todo (…) cuando me acoplé, dije ‘papi, esto es mío, esta noche es la noche’. A mí cuando me llegan las oportunidades no es donde voy a fallar, el día que me dan la oportunidad es el día que la voy a romper”.

Por último, Eduardo Luis López reveló que ese encuentro marcó su vida porque era un sueño que quería cumplir en su carrera como narrador de fútbol.