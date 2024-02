Así fue la propuesta de matrimonio de Tatán Mejía a Maleja Restrepo: “Yo no decía nada, no pude dormir”

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se volvieron a comprometer - crédito Tatán Mejía/Instagram

En la mañana del jueves 22 de febrero, Maleja Restrepo compartió en su perfil de Instagram seis fotos y un video para contarles a sus seguidores que Tatán Mejía la había sorprendido con una propuesta que la hizo llorar toda la noche.

La creadora de contenido y presentadora explicó en sus historias de Instagram lo que había sucedido y de qué se trataba su reciente publicación, pues en el post solo se ve llorando de felicidad, mientras sus hijas, Guadalupe y Macarena, la abrazan, aunque el texto con el que lo acompañó la imagen dejaba varios cabos sueltos.

“No he dormido nada y he llorado demasiado, pero de la felicidad, porque ayer hubo una sorpresa que no me imagine jamás. Jamás en la vida”, empezó diciendo la también actriz.

De acuerdo con sus declaraciones, el corredor de Freestyle Motocross colombiano duró alrededor de dos meses organizando un espacio dentro de su hogar para que fuera el escenario especial en donde él y sus dos hijas iban a darle un regalo muy especial a Maleja.

“Un lugar súper bonito, de fuego, fogata, con luces y de todo. Yo ni por enterada de que este lugar existía en la casa, pero sí y gracias a Sebas”, indicó Maleja.

Sin embargo, esto no fue lo que la dejó sin palabras y en el llanto absoluto, ya que la gran noticia era que Tatán Mejía organizó el lugar y la escena junto con sus pequeñas para pedirle nuevamente matrimonio a Maleja con anillo y otros detalles en mano que ella no se esperaba.

“Ayer me llama y me dice: ‘Tienes que ir al museo del asado’, yo fui y había una carta que decía: ‘Tienes que seguir la luz’, y había una luz; no estaban las niñas ni nada, y por allá abajo se escuchaba una música. Entonces yo con mi bata y en chanclas por los potreros, bajo y están estos tres, y empieza cada uno a decirme unas palabras hermosas, y luego Sebas saca una caja con lucecitas y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo, otra vez?’”, relató Restrepo explicando la escena del emotivo momento que vivió mientras nuevamente lloraba.

En ese momento Tatán interrumpió en el video de la historia y asegura que esta vez le pidió la mano, pero sin que se le trabara la lengua y que lo hizo porque espera “Mil años más, mi vida”. Asimismo, revelaron que dentro de los detalles que tuvo en cuenta el exfinalista de Masterchef para la ocasión estuvieron unas rosas que había hecho la tía abuela de Sebastián Mejía y que usaron para el matrimonio unos años atrás.

“Un detalle muy hermoso, [...] nos casamos con esas flores, y las niñas las tenían en la mano. O sea, fue todo tan hermoso, tan mágico y tan único. [...] Así fue uno de los mejores días de mi vida”.

Maleja Restrepo mostró la nueva pedida de mano que le hizo Tatán Mejía - crédito @maleja_restrepo/IG

La respuesta de Maleja Restrepo a la pedida de mano de Tatán Mejía

Aunque en el texto que compartió la presentadora junto con las instantáneas indicó que sí se quiere casar nuevamente con Mejía, durante las explicaciones en video contó que en el momento en el que hicieron la pregunta se quedó sin palabras y se puso a llorar, incluso, hizo dudar a su esposo con la propuesta.

“Yo no decía nada, yo lloraba y lloraba y no pude dormir pensando en ese momento y como procesando todo lo que había pasado. Gracias, mi amor, yo sí me quiero volver a casar contigo. Sí, muchas veces sí”, le dijo Maleja a Tatán mientras contaba la historia a sus seguidores.

Por su parte, el Tatán expresó entre risas lo que él pensó mientras la actriz estaba muda.

“Yo decía: ‘será que no ¿o qué?’, ‘pero, diga a ver’”.