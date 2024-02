Rifirrafe entre Miguel Polo Polo y Nicolás Alcocer Petro luego del tiroteo en Bogotá: “Deje de vender humo”

Intercambio público entre Miguel Polo Polo y Nicolás Alcocer Petro agitó las redes sociales - crédito Jesús Aviles/Infobae

En las cercanías del Parque de la 93 en Bogotá, un tiroteo se registró en la mañana del 21 de febrero, a plena luz del día y que cobró la vida de un individuo identificado como Roberto Franco. El hombre, hermano de un exdirector de la Dian, Óscar Franco Charry, fue sorprendido por una lluvia de balas cuando salía de su oficina, convirtiéndose en la víctima de un acto de sicariato. Esto fue tema de pelea entre Miguel Abraham Polo Polo, representante a la Cámara, y Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro.

La situación del tiroteo se volvió aún más tensa cuando un escolta logró herir a uno de los presuntos sicarios, marcando un punto crítico en el enfrentamiento. Aunque inicialmente se especuló que la balacera pudo haber sido un intento de hurto, la Policía confirmó que el incidente tuvo lugar en un espacio público, despejando así las primeras conjeturas.

Los videos de las cámaras de seguridad revelaron una escena de caos y peligro, con dos individuos a bordo de una motocicleta intercambiando disparos con los escoltas presentes en el lugar. Este acto de violencia desató una ola de indignación y preocupación entre los ciudadanos.

Ese fue el caso del congresista Polo Polo, que no tardó en expresar su opinión sobre el incidente a través de su cuenta personal de X (anteriormente Twitter). En sus comentarios, el representante cuestionó si este acto violento era reflejo del lema del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, que proclama a Colombia como una “potencia mundial de la vida”.

Sus palabras reflejaban una profunda preocupación por la creciente inseguridad y la aparente incapacidad de las autoridades para abordarla de manera efectiva.

“Nueva balacera a las 7:30 am del día de hoy en el parque la 93 de Bogotá. Si, uno de los lugares más comerciales del país. Así amanece la “potencia mundial de la vida”. Los jóvenes en paz están haciendo de las suyas y la fuerza pública atada de manos por la nefasta política de seguridad de este gobierno y su ministro de defensa. Poco a poco están llevando al pueblo a un estado de barbarie en donde o se defienden o se dejan asesinar”, publicó el congresista.

Congresista Polo Polo criticó la política de seguridad del Gobierno nacional - crédito @MiguelPoloP/X

Sin embargo, lo que no se anticipó fue la acalorada respuesta del hijo adoptivo del presidente Petro, Nicolás Alcocer Petro, conocido coloquialmente como “el otro Nicolás”, teniendo en cuenta que comparte el mismo nombre del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos.

El joven señaló que la responsabilidad no recaía únicamente en el Gobierno nacional, sino también en las autoridades locales y regionales. Su intervención desencadenó un intenso debate en las redes sociales, con usuarios expresando opiniones a favor y en contra de ambas partes.

“Amigo venga, y es que el alcalde de Bogotá no tiene autonomía para tomar decisiones? Para eso están también la autoridades locales y regionales. Deje de vender humo que no le queda nada bien”, compartió en X.

Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, respondió a un mensaje del representante Miguel Polo Polo - crédito @nalcocer_petro/X

El intercambio público entre Polo Polo y Alcocer Petro generó un revuelo mediático, con diversos sectores de la sociedad opinando sobre el manejo de la seguridad y la responsabilidad gubernamental. Mientras algunos apoyaban las críticas del representante a la Cámara, otros defendían la gestión del Gobierno y cuestionaban la eficacia de las medidas propuestas por la oposición.

Estos fueron algunos de los mensajes que recibieron los dos personajes en X: “Nicolás, polo polo es bruto e ignorante, no hay q ponerle cuidado, lo dejaré de seguir para q de pronto su brutalidad no me contamine”; “Ese Arizabaleta es solo un incendiario con aires de paraco...que peligro”; “Amigo su padrastro debería estar pregonando mega cárceles para los bandidos y no premios”; “¿porque se queja ante el Alcalde de Bogotá Carlos galan ? Esas son las cagadas que cometen votando por buenos para nada como el mismo polo”.