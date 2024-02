Este será el próximo partido de James Rodríguez con São Paulo tras acordar su continuidad

James Rodríguez volvió a ser publicado en las redes sociales de São Paulo tras confirmarse su continuidad - crédito São Paulo

James Rodríguez cumplirá con el contrato que lo vincula al São Paulo hasta mitad del 2025 y buscará ser protagonista del equipo paulista que tendrá importantes competencias como la Copa de Brasil, en donde defiende el título a nivel local, y la Copa Libertadores, torneo al que regresará la estrella colombiana tras más de 10 años, cuando jugó en Banfield de Argentina.

El colombiano parece ya no tener lesiones que impidan su regreso a la cancha y una vez solucionadas sus diferencias con la junta directiva y el cuerpo técnico, todo está dado para que vuelva a integrar la lista de convocados. No obstante, el deportista deberá tener paciencia, pues restan apenas cuatro de las 12 fechas del campeonato paulista. La supuesta lesión en la pantorrilla y la posterior discrepancia por no viaja a la final de la Supercopa, dejaron a James sin ser inscrito ante la Federación Paulista de Fútbol y debe esperar el inicio de una nueva fase para poder ser ingresado al sistema.

Los cuartos de final del torneo paulista iniciarán el 16 de marzo y según el reglamento de la competencia, las inscripciones de jugadores para la próxima ronda se recibirán entre el 11 y el 15 de marzo. En esas fechas, Thiago Carpiani tendrá que decidir cuál jugador será reemplazado por el colombiano:

“Art. 17 - Los clubes clasificados para la fase de cuartos de final de la Competición podrán reemplazar hasta 4 (cuatro) atletas de la lista original, mediante cambios que se realizarán en el sistema en línea portaldoclube.fpf.org.br, hasta el 15 de marzo de 2024, independientemente de la fecha límite contenida en este REC para la inscripción de atletas para la disputa del Campeonato”, esta consignado en el reglamento del campeonato. Estos serán los próximos partidos de São Paulo:

25 de febrero: vs. Gauraní

28 de febrero: vs. Associação Atlética Internacional

3 de marzo: vs. Palmeiras

10 de marzo: vs. Ituano

Para clasificar a los cuartos de final, São Paulo debe terminar entre los dos primeros de su grupo. Actualmente, es tercero con 14 puntos y un partido menos que los dos primeros, Novorizontino y São Bernardo, ambos con 15 puntos. Un empate en el partido de menos que tiene lo dejaría como líder, por lo que la situación del campeón de la Copa de Brasil, en la actualidad, no es tan apremiante. El duelo de la siguiente ronda será a partido único ante el otro club clasificado de su zona.

Los problemas que por poco dejan a James Rodríguez sin equipo

James Rodríguez había pedido salir de São Paulo - crédito AFP

Según reportes de GE Globo de Brasil, Rodríguez había expresado su descontento con la gestión tanto con el exentrenador Dorival Junior como con el actual, sin haber sido convocado para partidos cruciales y enfrentando problemas de lesiones no reconocidas formalmente por el club.

La relación tensa se agravó tras no ser convocado para jugar en la Copa de Brasil y la Supercopa de Brasil, eventos en los cuales el equipo tuvo participaciones significativas pero sin la inclusión de Rodríguez. Este distanciamiento se hizo palpable cuando Rodríguez ni siquiera acompañó al equipo, a diferencia de otros jugadores lesionados.

El colombiano buscaba terminar su vínculo con el club, estando dispuesto a renunciar a los aproximados 3 millones de euros que debía percibir hasta el final de su contrato, aunque exige el pago de una deuda estimada en 2 millones de euros. La situación de Rodríguez había llamado la atención de equipos de la Major League Soccer (MLS), siendo Columbus Crew y Real Salt Lake mencionados como posibles destinos para el jugador, buscando estar más cerca de su familia.