Trabajadores de Transmilenio denunciaron el sistema: “Nos toca arriesgarnos para movilizarnos”

Los trabajadores de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. (Transmilenio) hicieron una fuerte denuncia en las últimas horas. Según su relato, el sistema de transporte ofrece precarias e injustas condiciones laborales, las cuales estarían afectando directamente su integridad y sus funciones.

Una de las trabajadoras de la empresa aseguró que una de las problemáticas es la carencia de rutas de acercamiento al trabajo en horas de la madrugada y de regreso a su casa en horas de noche:

“Nosotros, quienes abrimos el sistema masivo para que las personas puedan recargar las tarjetas, entramos a las 3:30 de la madrugada y salimos a las 11:15 de la noche, y no contamos con rutas de acercamiento, ya sea para nuestro lugar de trabajo o el regreso a las casas (...) nos toca arriesgarnos para movilizarnos a esas horas por nuestra cuenta”, mencionó la trabajadora.

A este relato se suma uno hecho por otro grupo de trabajadores, quienes afirman que “Transmilenio se toma atribuciones sancionatorias en contra de los conductores, es decir, que son sanciones totalmente arbitrarias sin realizar una investigación preliminar en donde se compruebe que el trabajador cometió una conducta contraria a las normas que están establecidas”.

Añadió que este panorama genera que las concesionarias hagan descuentos de los salarios, que apliquen nuevas sanciones y en ocasiones que los trabajadores sean despedidos injustamente, denunció uno de los conductores.

Con estos relatos, la concejal Heidy Sánchez, se refirió a la denuncia y criticó la falta de solidaridad de la compañía de transporte con sus empleados: “Para convertir las estaciones de Transmilenio en cárceles sí hubo plata, pero hasta las cárceles tienen baños. Definitivamente, son lamentables las condiciones laborales de los trabajadores del sistema integrado de transporte público de Bogotá”, mencionó.

Concejal Heidy Sánchez: "Para convertir las estaciones de Transmilenio en cárceles sí hubo plata" - crédito @Heidy Sánchez - Facebook

Uso de los baños: otra de las problemáticas de Transmilenio

Desde junio de 2019, Citynoticias conoció un video en el que se ven marcas de orina en el pantalón de una de las trabajadoras de Transmilenio, luego de que pasaran horas sin que pudiera ir a un baño. “Le ha pasado varias veces a esa compañera que trabaja en la troncal de la calle 26; ella le insistió al jefe y él la hacía esperar hasta que no pudo ir al sanitario”, dijo Maver Doncel, una taquillera.

Aunque las trabajadoras no afirman que les descuenten algún monto si se ausentan de su puesto de trabajo, es cierto que dentro de sus funciones no pueden dejar los espacios solos; así que cuando no tienen compañeros, muchas de ellas se decantan por aguantar, lo que tiene consecuencias para su salud:

“Si bien esto afecta tanto a conductores, que son hombres en su gran mayoría, como a las mujeres encargadas del recaudo, la situación tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, sobre todo durante la menstruación, ya que no pueden dejar sus puestos solos”, explica Álvarez.

La respuesta de Transmilenio sobre las denuncias por falta de baños

La respuesta de Recaudo Bogotá, para la fecha fue instalar baños en más estaciones; aunque hasta el momento esta medida no ha sido implementada, dicen las trabajadoras.

En un tuit la compañía dio respuesta a las críticas “La infraestructura inicial no contemplaba baños” pues las estaciones eran “de paso” para los usuarios. La empresa de transporte a su vez anunció que los diseños de las próximas troncales, como la de la avenida 68, la de la Cali y la de la Séptima, sí tienen incorporados estos servicios. Aunque, después de cuatro años, todavía faltan varios más para que estas entren en operación.