Presidente de Jaguares quiere la cabeza del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo

El presidente de Jaguares buscaría la salida de su homólogo de la Dimayor

Lo que parecía un simple reclamo por el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay, podría convertirse en un boicot orquestado por el presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto Duque, que buscaría la salida de Fernando Jaramillo de la presidencia de Dimayor.

De acuerdo con la información que suministró CM&, el directivo del conjunto felino habría solicitado que en la próxima asamblea se ponga en discusión la continuidad en el cargo de Jaramillo.

“Nelson Soto, presidente del club Jaguares de Córdoba, pide que en la próxima asamblea de Dimayor se someta a discusión la continuidad de Fernando Jaramillo como presidente de la entidad, al igual que la de Ricardo Pérez como director deportivo”.

El presidente de Jaguares está inconforme con la gestión de presidente de la Dimayor - crédito @CMILANOTICIA/X

De momento, el ente rector del fútbol colombiano no se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que debido al calendario apretado se acordó en una asamblea de la Dimayor, que no habría aplazamientos de encuentros correspondientes al rentado doméstico; no obstante, hubo un cambio de viraje debido a que el cuadro Verdolaga tendrá participación internacional por Conmebol Libertadores, el miércoles 21 de febrero cuando se enfrente por la fase previa a Nacional de Paraguay, en condición de visitante.

¿Por qué el malestar de Nelson Soto con Fernando Jaramillo?

Nelson Soto Duque, presidente de Jaguares FC, envió una carta a la Dimayor por el aplazamiento del juego ante Atlético Nacional - crédito La Razón/Web

El directivo está inconforme por la decisión del ente rector del fútbol colombiano de aplazar el encuentro por la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor entre Atlético Nacional y Jaguares, que estaba previsto a disputarse en el Atanasio Girardot el jueves 22 de febrero.

Frente a esta situación, el presiente de Jaguares envío una misiva dirigida a Fernando Jaramillo en la que expresó su malestar por la decisión a cuadro días del duelo ante el Rey de Copas, que ahora se jugará el miércoles 27 de marzo.

Carta de Jaguares a la Dimayor

“Como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp por ser día no laboral en que Usted y su Director Deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs. Jaguares, oh sorpresa este es aplazado, le recuerdo lo autorizado en la asamblea “no se aplazarán partidos” dicho por Usted y el Sr. Pérez; claro está que se dejó la excepción que, si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido que para este caso no ocurrió.

Ya lo conoce toda la asamblea que Usted se convirtió en especialista en no cumplir los Estatutos, así como tampoco acatar lo autorizado por la asamblea, es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio, lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la Liga.

Por las anteriores explicaciones, Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continúe con la programación ya aprobada, siendo claro que Usted y su Director Deportivo, inconsultamente, no tienen facultad de cambiar la programación”.

El cuadro felino se mostró en desacuerdo por el aplazamiento del juego ante Nacional - crédito @BochaJimenez/X

En su última salida por liga, Jaguares de Córdoba se impuso con autoridad al derrotar en condición de local 3-0 sobre Once Caldas con doblete de Wilson Morelo y otro tanto de Kahiser Lenis.

De esta manera, Jaguares volverá a tener acción por Liga BetPlay Dimayor, cuando reciba la visita del América de Cali en el Jaraguay de Montería. El encuentro entre felinos y Escarlatas, está programado para el domingo 25 de febrero, a partir de las 4:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.