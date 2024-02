Graban a cobrador ‘gota a gota’ marcando la vivienda de uno sus deudores

Bajo la luz artificial, la cinta policial amarilla delimita un escenario nocturno enigmático. La fusión entre la oscuridad y el amarillo crea una atmósfera misteriosa. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Nuevamente los temidos prestamistas ‘gota a gota’ vuelven a protagonizar un hecho de intimidación en la Costa Caribe, una de las regiones en las que más se reportan hechos de inseguridad por cuenta de esta modalidad de extorsión y usura, donde estos delincuentes prestan dinero con intereses desfazados y cobran diariamente, bajo la amenaza de violentas consecuencias contras quienes les incumplen.

En esta ocasión uno de estos criminales fue captado en video cuando rayaba con aerosol la fachada de la vivienda en la que, al parecer, reside uno de las personas que le adeudaban dinero. “Mala Paga”, señalaba la amenazante marca que dejaba el cobrador, que realizaba su acción con un casco, para evitar ser identificado, como se observa en el registro que dieron a conocer desde la cuenta de la red social X @ColombiaOscura.

“En algunas regiones de la Costa Atlántica se registran este tipo de escenas en las que los llamados gota-gota marcan las viviendas de supuestos deudores que no pagan las cuotas de los préstamos con exagerados intereses (sic)”, trinaron con el video.

De la atemorizante acción, no brindaron mayores detalles, sobre cuándo habría ocurrido y en que población del norte de Colombia ocurrió.

Pero no es la primera vez que se conoce de este tipo de actividades en contra de las personas que se ven obligadas a recurrir a estos prestamistas, a finales de enero se reportó a otro cobrador, que llegó a una corraleja a buscar a quien le adeudaba dinero.

Según el material audiovisual, un individuo fue confrontado durante el evento taurino por el cobrador de un préstamo ilegal, evento que ocurrió en la localidad de Las Flores, en la subregión de Bajo Sinú (Córdoba). Sorprendido y molesto por el inesperado cobro, la reacción del deudor fue acompañada por los silbidos y abucheos del público ante la actitud intrusiva del cobrador.

En la grabación también se observa al prestamista aproximándose al deudor con varias tarjetas en mano, exigiendo el pago de una cuota, situación claramente incómoda para el afectado, quien, tras gestos de sorpresa y enfado, termina entregando un billete extraído de su bolsillo.

La escena se complica cuando ‘el Picury’, identificado así por la emisora La Costeña, inicia una discusión con el cobrador ‘gota a gota’ y otro acompañante, ambos con cascos de motocicleta, mientras de fondo se oyen voces que alternan entre exigencias de pago y abucheos.

Este video generó diversas reacciones en redes sociales, alcanzando amplia difusión y permitiendo que más personas conocieran al individuo involucrado y se revelaran más detalles de su situación.

De acuerdo con la información recabada por el medio antes mencionado, ‘el Picury’ tenía varias deudas pendientes, razón por la cual los prestamistas decidieron acorralarlo para exigir el retorno de su dinero.

Pero uno de los casos más terribles fue el de un video que grabó uno de estos señalados cobradores en 2022, donde se llevaba en la moto a un bebé de 2 años de edad, aproximadamente, que era el hijo de una mujer que le debía dinero, en Barranquilla.

No obstante, el hombre tuvo que retornar al menor con su madre, luego de la presión que provocó la indignación de la ciudadanía ante el deleznable hecho.

“Lo hemos entregado porque la mamá pagó la deuda. Es para que dejen de estar hablando que yo no me robo a nadie, yo no soy secuestrador. Soy un cobra diario”, afirmó en un segundo video.

Posteriormente, la mujer, que fue afectada por este hecho, indicó que solo se trató de un juego, luego de que otro hombre, quien realizaba la nueva grabación, le pidiera que hiciera hincapié en que no se trató de algo real.

“Sí, solo fue una broma, él estaba bromeando conmigo no es nada malo”, respondió, aparentemente sin ser coaccionada, para aclarar lo ocurrido.