Las cuentas que dejan mal parada a la Corte Suprema por demora en escoger el reemplazo de Francisco Barbosa

La Sala Plena de la Corte Suprema ha protagonizado dos sesiones sin que elija fiscal General - crédito @CorteSupremaJ/X

El jueves 22 de febrero, la Sala Plena de Corte Suprema se reunirá por tercera vez en lo que va del 2024 con el fin de analizar las tres hojas de vida que radicó desde el 26 de septiembre de 2023 el presidente de la República, Gustavo Petro, con miras a la escogencia de la nueva fiscal General de la Nación. Esto, luego de las fallidas sesiones del 25 de enero y 8 de febrero, en la que no hubo consenso por ninguna de las tres candidatas: Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Luz Camargo.

En la sesión, que se llevará en medio de un clima de tensión, tras el asedio de la anterior jornada, en la que manifestantes impidieron el acceso y salida del Palacio de Justicia, se buscaría que uno de los tres perfiles propuestos por el jefe de Estado llegue a los 16 votos mínimos, de 23 posibles, para convertirse en la sucesora de Francisco Barbosa Delgado, que está siendo reemplazado de manera interina por Martha Mancera, hasta tanto no se conozca el próximo titular.

En caso de que no exista consenso, no se descartaría que de parte del alto tribunal se empiece a estudiar la posibilidad de devolver la terna, ya que no llenaría las expectativas de los togados. En las dos primeras reuniones de la Sala Plena, el voto en blanco fue el que predominó en la escogencia, con cerca de 10 sufragios en cada votación, lo que sería muestra de la incredibilidad de la Corte con respecto a una posible elección de Buitrago, Pérez y Camargo.

Esta situación ha generado un fuerte debate en los medios de comunicación y las redes sociales, entre quienes considerarían que la Corte Suprema estaría demorando a propósito la elección. Aunque otros han defendido la autonomía del tribunal en tomarse el tiempo que considere necesario para elegir la persona que ocupará el cargo, en un periodo que está fijado por la Constitución Política en cuatro años, que empiezan a correr desde su posesión.

El presidente Gustavo Petro radicó la terna definitiva ante la Corte Suprema el 26 de septiembre de 2023- crédito Lucía Henríquez Bermúdez/ Infobae

A la Corte le hicieron cuentas de cuánto se ha demorado para elegir el reemplazo de Barbosa

Con este panorama, el jurista Rodrigo Uprimny, exdirector del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), se refirió el domingo 18 de febrero a este asunto y en su perfil de X (antes Twitter) hizo un completo recuento de cuánto se ha demorado la Corte Suprema para escoger un nuevo fiscal, desde que el presidente ha postulado ante el tribunal la terna. Y, en sus cuentas, este es el periodo más prolongado entre la postulación y la elección, que todavía no se da.

Según Uprimny, ya han transcurrido 145 días desde que Gustao Petro radicó ante el alto tribunal la terna compuesta por Buitrago, Pérez y Camargo, luego de que sacara del listado inicial a Amparo Cerón, por su supuesta cercanía con el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el escándalo Odebrecht. A diferencia de lo sucedido con Barbosa, cuyo nombre fue propuesto junto con el de Camilo Gómez y Clara María González y fue elegido 58 días después, el 30 de enero de 2020.

En su perfil de la red social hizo el listado de cuánto se tardaron en cada caso, aunque dividió la lista en tres grandes grupos: el primero conocido como la “Corte rápida”, que se extendió desde 1992 hasta 2005; el segundo, la crisis de 2009-2010, en la que pasaron 16 meses sin fiscal en propiedad —y que no incluyó en su registro—; y el tercero, que ha llamado la “Corte lenta”, en el que incluye este caso, en el que no se han registrado aún la escogencia de la nueva fiscal.

“Hago los cálculos y muestro que, con excepción de la crisis de 2009-2010, esta Corte se ha tomado muchísimo más tiempo en seleccionar fiscal que cualquier Corte en el pasado, una vez presentada la terna por el presidente. Por transparencia, adjunto una tabla en que aparece la fecha en que los presidentes presentaron la terna, la fecha en que la Corte seleccionó y los días transcurridos entre las dos fechas”, expresó Uprimny.

Rodrigo Uprimny Yepes, fundador de la ONG Dejusticia y columnista no ocultó su descontento con la demora de la Corte para elegir fiscal General - crédito Colprensa

Las cuentas de Rodrigo Uprimny

La Corte rápida:

Gustavo de Greiff (1992-1994): 15 días

Alfonso Valdivieso: (1994-1997): 20 días

Alfonso Gómez Méndez (1997-2001): 13 días

Luis Camilo Osorio (2001-2005): 34 días

Mario Iguarán (2005-2009): 12 días

Promedio tiempo de elección: 18,8 días

Intineridad de la Corte (2009-2010):

Viviane Morales (2011-2012): 29 días

Eduardo Montealegre (2012-2016): 9 días

Néstor Humberto Martínez (2016-2019): 82 días

Francisco Barbosa (2020-2024): 58 días

Promedio tiempo de elección: 44,5 días

La Corte lenta: