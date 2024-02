Gobernador Andrés Julián Rendón salió en apoyo a filial de la CGT, que pidió a Petro dejar el “trato irrespetuoso” con Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es cercano al expresidente Álvaro Uribe - crédito @CeDemocratico/X

La molestia en Medellín y Antioquia contra el presidente Gustavo Petro, parece crecer de forma acelerada. No de otra forma podría interpretarse el comunicado emitido por la Federación Departamental del Trabajo, afiliada a CGT Colombia, en contra del primer mandatario, en el que le piden —palabras más, palabras menos— que deje el “trato irrespetuoso” con el departamento, luego de una serie de determinaciones del Gobierno, entre ellas la cancelación de las delegaturas mineras.

Pero, las más recientes declaraciones del jefe de Estado, en el que en su visita a la Universidad Industrial de Santander (UIS) habló que las inversiones hechas por el Ejecutivo en el departamento y sugirió, según la central obrera en su capítulo Antioquia, que estas tenían como propósito favorecer a los “grandes capitales” y a los personajes adinerados.

“Aunque no me han entregado el mapa, puedo prever, por lo que he visto, que las líneas más gruesas se hacen entre la población de El Poblado, Medellín, y Rionegro, donde quedan sus fincas. No el aeropuerto, esa es la excusa, sino sus fincas”, dijo el presidente, lo que desató una “hoguera” mediática en su contra y generaron un rechazo generalizado, toda vez que tendrían la intención de estigmatizar el progreso que se ha evidenciado en este parte del país.

¿Qué dijo la CGT del discurso de Gustavo Petro?

“Las afrentas del primer mandatario contra Antioquia son un irrespeto a la idiosincrasia de los antioqueños y un despropósito cuando en su afán de hacer politiquería barata. Estigmatiza el desarrollo de una región que se ha sabido superar y se ha forjado durante muchos años un futuro promisorio para su gente”, enfatizó la seccional de la CGT, en relación con estos señalamientos, cuando Antioquia espera el giro de 1,5 billones para el avance de las vías 4G.

“Según nuestros análisis, el presidente Petro, por pretender descalificar y hacer cuestionamientos contra de los ‘ricos’ de Antioquia, castiga desaforadamente a la población antioqueña, gobernar con odio y estigmatizando a una población como Antioquia, es típico de quienes con el embeleco de atacar los ‘grandes capitales’ buscan convencer a los ciudadanos de a pie”, agregó la federación en su extenso comunicado, calificado como sorpresivo por su origen.

Para la CGT es claro que lo dicho por Petro ataca a los trabajadores del departamento que se han beneficiado con las intervenciones que, “nuestros coterráneos ‘ricos’ como son tildados” han hecho en materia de infraestructura. Y enfatizó que el afán del presidente de hacer un paralelo con otras regiones es un “argumento lánguido para conseguir aplausos” y, de paso, el respaldo de otros territorios, a los que en todo caso dijeron respetar pese a sus preferencias políticas.

“Desde la CGT Antioquia hacemos votos para que el presidente cambie su discurso incendiario de odio, de resentimiento y de descalificación y lo invitamos a que mire a Antioquia como una aliada no como una enemiga, no se le puede olvidar el potencial que esta región tiene para el desarrollo y la economía del país y claro está, que los principales baluartes de ese desarrollo, es la clase trabajadora la cual representamos”, puntualizó la organización sindical.

Gobernador de Antioquia salió en apoyo de la CGT

Al respecto, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció en su cuenta de X y apoyó de manera íntegra el duro comunicado de la Federación Departamental del Trabajo, filial de la CGT, con lo que ratificó la postura que el viernes 16 de febrero había dado a cocer tras lo manifestado por el primer mandatario, cuando lo señaló de estar errado y de negar que las vías 4G que deben construirse pasaran por sectores exclusivos, o tuvieran como fin beneficiar a algunos estratos sociales.

“El mensaje de la CGT en defensa de los intereses superiores de los antioqueños”, comentó Rendón en su perfil, en un mensaje en el que etiquetó al alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez y con el que le dio mayor alcance a esta misiva. Con esto habría continuado su arremetida contra el primer mandatario.

“Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el centro y occidente del país con la Costa caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia. Le cuento que las vías hechas en El Poblado y Rionegro se ejecutaron con recursos de los contribuyentes locales. Les sirven a Medellín y al oriente entero. Son un ejemplo de la progresividad. Las han pagado los más pudientes de ambas zonas para el disfrute de todos”, refirió Rendón.