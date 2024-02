Casa de los famosos: estos son los participantes que se salvaron y permanecen una semana más en la competencia

"La casa de los famosos Colombia" vivió su primera noche de salvación - crédito La casa de los famosos/Facebook

La Casa de los famosos es el programa estrella con el que RCN busca sacar adelante el rating en su parrilla Prime. De acuerdo con el reporte del jueves 15 de febrero por Ibope, el reality de los famosos quedó en el quinto lugar, con 5,79 puntos, después de Arelys Henao II, con 6,52; Noticias Caracol 7:00 p.m., con 7,10; La Voz Kids, con 8,5; y Rigo, con 8,94, de peor a mejor posición.

Pese a que los números no son los mejores, el programa tiene una amplia comunidad que está al tanto de lo que viven los famosos cada noche.

En la prueba de salvación del sábado 17 de febrero, los seis concursantes se tuvieron que enfrentar para lograr quedarse una semana más en el programa: Mafe Walker, Beto Arango, Isabella Santiago, Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Naren Daryanani.

Los participantes se tuvieron que enfrentar a una prueba crucial para su permanencia en la competencia: disfrazados de vaqueros, los seis concursantes intentaron dominar los cuernos de un toro mecánico, que consiste básicamente en permanecer el mayor tiempo posible sin dejarse tumbar, al final ganaba quien más sumará tiempo después de tres rondas.

Julián Trujillo fue uno de los ganadores de la prueba de salvación - crédito Casa de los famosos / Vix

En la competencia Isabella Santiago y Julián Trujillo fueron los ganadores de la prueba de salvación y permanecerán una semana más en la competencia; mientras que Mafe Walker, Beto Arango, Martha Isabel Bolaños y Naren Daryanani son los amenazados y están en riesgo de salir, por lo que serán sometidos al escrutinio del público para ser salvados.

Pese a que Martha Isabel Bolaños tuvo unas rondas con buenos tiempos, finalmente no le alcanzó para salvarse del riesgo - crédito Casa de los Famosos / Vix

Isabella y Juanda: ¿Relación a la vista?

En la primera semana de convivencia empezó a florecer una posible relación entre el modelo antioqueño Juan David Zapata y la actriz venezolana Isabella Santiago.

En una candente conversación, Juanda se arriesgó y decidió conocer un poco más de la actriz que, para algunos concursantes, es un caparazón y no se sabe si es “buena” o “mala” persona.

El exparticipante del Desafío ‘The Box’, le preguntó a Isabella cuál era el tipo de hombre que le gustaba. La respuesta de la artista generó intriga en el antioqueño:

“Me gusta un hombre alto, atlético, corpulento, blanquito”. A las declaraciones de Isabella, Juanda le añadió, “¿pelo largo?”, describiendo una característica principal de su aspecto.

La conversación subió de tono cuando Isabella se acercó un poco más a Juanda y complementó: “Me gustan empresarios, discretos, misterioso, sensible. Yo no me aburro si me mantienen motivada”.

En el confesionario, Isabela admitió que existe un tipo de cercanía por parte de Juanda: “Yo no les voy a negar que a veces él como que me arrima la manito, como que me dice cositas. Yo siento que Juanda y yo somos muy parecidos y tenemos muchas cosas en común”.

La relación se vio resquebrajada porque, en el episodio del 17 de febrero, Juanda le reclamó a Isabella el por qué se ha acercado a Karen Sevillano, enfatizando en que sospechaba que Isabella quiere que la incluyan en su grupo.

Así podrá sacar o salvar de la competencia a las celebridades

En el proceso de votación, los espectadores contarán con dos opciones principales para elegir. La primera opción implica el uso de un código QR que se proyectará durante las transmisiones en Canal RCN y Vix+. La segunda alternativa se encuentra disponible a través del sitio web www.lacasadelosfamososcolombia.com. Al acceder al portal, los votantes deberán seguir las indicaciones proporcionadas para seleccionar a su participante favorito y así garantizar su permanencia en la casa por una semana adicional.

En la plataforma digital del programa, los usuarios encontrarán información relevante acerca de cada celebridad participante. Cabe destacar que los suscriptores de Vix Premium disfrutarán de un beneficio exclusivo, ya que tendrán la posibilidad de emitir hasta nueve votos, potenciando de esta manera su influencia en el curso de la competencia. Para utilizar este sistema, basta con seleccionar al concursante favorito y hacer clic en el botón ‘Seguir votando’.