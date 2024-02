Otro robo de lujoso reloj: ladrones atracaron a un hombre en la puerta de su casa

Delincuentes interceptaron a un ciudadano que estaba a punto de ingresar a su residencia y le robaron un lujoso reloj - crédito captura de redes sociales / YouTube

Los casos de inseguridad en Bogotá son el pan de cada día en diferentes sectores de la ciudad: norte, sur, oriente, occidente, abundan los reportes de robos bajo todas las modalidades.

En un reciente caso conocido el sábado 17 de febrero, en el barrio Chicó Norte, un ciudadano llegaba a su residencia y fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

En cuestión de segundos, el ladrón que iba como parrillero, obligó al ciudadano a bajarse del vehículo y lo encañonó con un arma de fuego en el pecho.

Fue así como los conocidos motoladrones iban destinados exclusivamente a robarle un reloj avaluado en más de $60 millones al hombre, que no tuvo opción de entregarlo para evitar una tragedia.

“El reloj, páseme el reloj. No se haga matar y quíteselo y me pone el arma en el pecho”, explicó la víctima a City Tv.

Un reloj avaluado en más de $60 millones fue el botín que se llevó un par de delincuentes a bordo de una motocicleta - crédito Reuters/Archivo particular

De acuerdo con el testimonio de la víctima, entregado al medio mencionado, los presuntos delincuentes lo venían siguiendo desde su salida de un restaurante ubicado a pocas cuadras del del edificio donde reside, por lo que se presume, habían detallado previamente los objetos de valor del ciudadano.

“Cuando salí del almuerzo, tomé mi vehículo, ubicado justo en frente del restaurante, en las zonas de parqueo pago, me dirigí a mi residencia y al llegar fui abordado por dos personas a bordo de una motocicleta, uno de ellos me apuntó con un revolver”, reveló el ciudadano afectado.

Los delincuentes lograron su cometido y se dieron a la fuga; sin embargo, gracias a cámaras de seguridad del sector, los hombres quedar registrados, con lo que se espera, logre aportar a la investigación del caso.

En las imágenes también habría quedado registrado un vehículo negro que, al parecer, venía escoltando a los presuntos delincuentes.

Otros habitantes del sector también expresaron su preocupación, enfatizando en que han sido testigos de la inseguridad en la localidad de Chapinero y de las pocas acciones que se adelantan para abordar la problemática.

“A un metro de la entrada de mi casa, me aborda un sujeto en bicicleta con un arma de fuego, me pone el arma de fuego, sinceramente no entendí lo que me dijo, pero saque el celular y lo entregué...”, afirmó otro ciudadano, residente del sector, en declaraciones al medio citado.

Los delincuentes se han enfocado en los objetos de valor de clientes de restaurantes de la ciudad - crédito Colprensa

Ante la ola de inseguridad que están padeciendo los residentes de este sector de Bogotá, la comunidad de los barrios Chicó y Virrey tomó medidas en vista de la falta de atención de las autoridades.

“Nos sentimos desprotegidos. Lo primero que hicimos fue un grupo de WhatsApp, donde empezamos a compartir nuestras historias, conocer las zonas problemáticas, saber por que zonas están ubicados los ladrones o zonas de inseguridad”, aseguró una residente del sector a City Tv.

Establecimientos comerciales, el objetivo de los ladrones

En las últimas semanas se han reportado una serie de hechos delictivos en reconocidos restaurantes del norte de la capital. Esto ha demostrado el nuevo nicho de los ladrones: los clientes o comensales que buscan un rato de esparcimiento y entretenimiento que terminan siendo víctimas de las inseguridad.

En un hecho ocurrido el viernes 16 de febrero, una presunta banda de delincuentes despojó de sus pertenencias a cerca de 20 comensales que departían en un gastrobar de Usaquén, hacia las 6:00 p. m.

En videos de cámaras de seguridad del establecimiento comercial se ve cómo los delincuentes ingresan apuntando con un arma a los clientes, quienes rápidamente entregan su pertenencias. Según el trabajador del lugar, el atraco duró aproximadamente 25 segundos.

En este hecho fue la comunidad quien retuvo a uno de los delincuentes, quien fue dejado a disposición de las Policía de Bogotá.

Este robo masivo en establecimientos gastronómicos de las ciudad se sumo a otros seis hechos que han ocurrido en un lapso de 20 días, lo que prende las alarmas en las autoridades.