Video: un niño en Bolívar clama por la liberación de su madre a manos del clan del Golfo

El gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana, denunció una alianza criminal que desató una guerra en el sur de la región. El mandatario insistió en la ayuda del presidente Gustavo Petro - crédito @amilHAranaP / X

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un desgarrador testimonio de un menor de edad solicitando a las autodefensas que liberen a su madre.

Este evento se inscribe en el contexto de una creciente violencia territorial que enfrenta la región, marcada por una alianza criminal entre las disidencias de las Farc y el ELN, con el propósito de desplazar al clan del Golfo y tomar control de la zona.

En el clip publicado por el mandatario bolivarense, el niño expresó: “Señores, autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padre, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor, me la pueden regresar. La cogieron en el sector la vereda Lejanía”.

El gobernador de Bolívar, en conversación con Blu Radio, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome medidas inmediatas en el sur del departamento, enfrentando la creciente violencia. Esta solicitud surge ante los violentos enfrentamientos que se han desatado entre las disidencias y el ELN, en su esfuerzo por confrontar al clan del Golfo.

Los choques entre estos grupos han provocado desplazamientos forzados de pobladores, situaciones de confinamiento y hasta reportes de secuestros, afectando especialmente a los menores de edad.

La alarma del mandatario regional responde a una situación de seguridad altamente volátil que ha deteriorado la tranquilidad y seguridad de los habitantes del sur de Bolívar.

Asimismo, la representante a la Cámara por Bolívar, Juliana Aray, se sumó al llamado del gobernador y comentó en sus redes sociales: “Presidente Gustavo Petro, el sur del departamento atraviesa momentos difíciles. Su intervención es vital para superar los enfrentamientos y brindar la anhelada tranquilidad a nuestra gente”.

Alianza criminal entre las disidencias de las Farc y el ELN, con el propósito de desplazar al Clan del Golfo y tomar control de la zona sur del Bolívar - crédito Albeiro Lopera / REUTERS REUTERS

Reacciones al clamor del niño

La red social X se inundó con reacciones por parte de internautas y figuras de la política de Cartagena ante el clamor del niño porque le devuelvan con vida a su madre ante grave crisis de seguridad que vive el sur de Bolívar.

“La situación de seguridad en Bolívar no se resuelve solo con el trabajo de los líderes locales y ojalá jamás con la intervención de fuerzas privadas. La súplica de ese muchacho es desgarradora. Le pide a las autodefensas casi que en señal de orfandad de Estado. Qué dolor enorme”, expresó Teresita Goyeneche Perezbardi .

“ Me uno a la solicitud del gobernador Arana, el sur de Bolívar se nos está desangrando hace varios meses. Presidente Gustavo Petro, el departamento de Bolívar no puede seguir siendo una máquina de víctimas del conflicto”, comentó Paola Pianeta, defensora de derechos humanos.

“Este video es desgarrador, Dios permita este niño se pueda reencontrar con su mamá, y el gobierno pueda ayudar en ese propósito”, indicó Jaime Felipe Lozada, exrepresentante a la Cámara del Departamento de Huila.

“Presidente Gustavo Petro, Presidencia de la República SE DEBE ACTUAR CON URGENCIA, Ministerio de Defensa, es necesario la presencia para fortalecer la capacidad de la fuerza pública e implementar todas las acciones para impedir secuestros, actos delictivos en el sur de Bolívar y encontrar a la madre del menor. Sos”, manifestó Fernando Niño, Congresista de la República.

“La Paz será solo un deseo mientras nuestra gente siga sometida ante la violencia. Presidente Gustavo Petro y María José Pizarro, Bolívar los necesita”, publicó Fredy Jose Martínez.

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, envió un llamado al Gobierno nacional para que haya más atención y ayuda frente a la situación del orden público que afecta al sur de ese departamento - crédito Gobernación de Bolívar

Entretanto, otros comentarios criticaron al Gobierno nacional por su ausencia en el territorio, señalando que en lugar de estar prestando atención a los conflictos de otros países y trinando en otros idiomas, se debería velar por la seguridad de los colombianos: