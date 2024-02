Joven denuncia que, tras adquirir una bacteria en la clínica, terminaron amputándole una pierna

Ahora, David se prepara para competir en un velódromo - crédito @angelporpartes

Los sueños y aspiraciones de David González tuvieron que adaptarse el último año a la amputación de una de sus extremidades inferiores, luego de ser ingresado a una clínica de Bogotá en la que, presuntamente, habría adquirido una bacteria por descuido del personal médico.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que siguen las estafas: revelaron la identidad de la presunta criminal

Así lo habría denunciado a través de sus redes sociales el joven que, tras sufrir una fractura en medio de un accidente de tránsito, tuvo que rehacer su vida, aplazar sus estudios y buscar nuevas formas de ejercitarse.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gustavo Bolívar defendió a Gustavo Petro por lío con Andrés Pastrana: “Nadie puede decir que haya sido perseguido”

“Hace un año, yo era una persona común y corriente. No es que en este momento sienta que sea anormal, pero ustedes entenderán, yo era una persona a la que no le hacía falta nada, estaba cruzando segundo semestre de una licenciatura en educación física, pero el 30 de enero del 2023 tuve un accidente de tránsito, más o menos a eso de las cinco de la tarde”, detalló.

Tras el siniestro, David fue trasladado de urgencia a la Clínica Medical, pero el personal del lugar no parece estar familiarizado con las “urgencias” pues dejaron su atención para el otro día, argumentando que no había médicos que pudieran atenderlo.

David culpa a la clínica por su amputación - crédito @angelporpartes / TikTok

“Fui remitido a la clínica Medical, esa noche llegué a urgencias y debido a que no había doctores, no había personal, entonces, me dejaron así hasta el otro día, después de haber estado en un accidente. Al otro día descubrieron que la arteria estaba rota y eso generó una cantidad de inconvenientes”, aseguró el joven.

Te puede interesar: Tras denuncia por presunta violencia sexual, asesor de la Alcaldía de Cali renunció a su cargo

David González no se explica cómo, a pesar de presentar una fractura, jamás sangró ni se registró un corte externo, pero afirma que en la clínica una bacteria ingresó en su sistema luego de que intervinieran la pierna para drenarla, y a raíz de esto tuvieron que amputarla.

“Tuvieron que abrir la pierna para que drenara la sangre y después de eso se infectó la pierna, en la misma clínica, y lo peor es que lo más probable es que fue una infección cruzada, que se da cuando no limpian bien algún instrumento quirúrgico o queda mal lavada una sabana o una cobija”.

Contrariado por haber ingresado con una fractura y salir sin una pierna, David interpuso una demanda contra la clínica con la esperanza de que su caso no quede en la impunidad.

Tras el siniestro, David no presentó heridas externas - crédito @angelporpartes / TikTok

“De momento tengo un proceso abierto contra la clínica, una demanda por indemnización. Sé bien que no estaba bien, tenía la pierna rota, pero no era perderla. Con una debida atención pude haberme recuperado y lo peor de todo es que la descarada de la directora expresa que yo ingresé con la infección, cuando, en la historia clínica solo se habla de la pierna rota, no se habla de una infección”, insistió González.

Sin embargo, “a los días, en la historia apareció mágicamente que tenía una infección y que eso condujo a la amputación de mi pierna. Yo quiere que se haga justicia, que la directora salga a decir la verdad, yo no tenía la pierna abierta, no botaba sangre, no estaba en contacto con el ambiente para que dijeran que ingresé con una infección”.

Su llamado a pacientes que tengan una urgencia o deban someterse a algún procedimiento es a evitar la clínica o negarse a ser ingresados, pues, su caso, de momento, es un enigma, pero, definitivamente pudo haberse evitado la amputación del miembro:

“Si por alguna razón usted llega a tener un accidente de tránsito o relacionados no acudan a la clínica Medical, ahí me quitaron mi pierna, es en serio. Yo no tenía por qué perder mi pierna, no vengan a esta clínica”.