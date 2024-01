Petro advirtió que ola de calor será peor en febrero y anunció qué hará si hay escasez de agua en el país

El presidente advirtió que ola de calor será peor en febrero - crédito Presidencia de la República

Aunque la mayoría de los incendios forestales fueron controlados en Colombia, el presidente Gustavo Petro, el 31 de enero de 2024, advirtió que, si bien esta es una noticia positiva, la ola de calor, producto del fenómeno de El Niño, será más dura en febrero, pues llegará a las selvas del país. También anunció que el Gobierno nacional dispondrá 1.500 carrotanques en caso de que haya problemas de abastecimiento de agua.

“En este momento solo tenemos tres incendios en el país. En febrero tendremos lo más duro, la ola de calor alcanzará las selvas. Hasta ahora los departamentos han podido atender los municipios con estress hídrico. Si la demanda sobrepasa la oferta de agua complementamos con la acción nacional. 1.500 carrotanques han sido contrados” (sic), escribió el presidente en X.

El presidente dijo que hay que estar alertas ahora que la ola de calor, producto del fenómeno de El Niño, llegará a las selvas - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de la Ungrd para atender escasez de agua en Colombia

Durante la tarde del 31 de enero, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres lideró el Puesto de Mando Unificado Nacional del Agua, con el fin de articular las capacidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para dar respuesta a los eventos de escasez de agua asociados al fenómeno de El Niño en todo el país.

Desde la Ungrd informaron que 233 municipios de 16 departamentos presentan desabastecimiento de agua potable - crédito @UNGRD/X

Según los primeros reportes del PMU, a la fecha, hay 233 municipios de 16 departamentos presentan desabastecimiento de agua potable, de estos, 16 ya tienen racionamiento del líquido y hay 602 más con susceptibilidad de sufrir afectaciones. Por lo que, en articulación con el Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Militares, se realizará un inventario de necesidades y capacidades de los departamentos y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para definir el plan de distribución de agua a municipios que presentan desabastecimiento.

No es el momento de restaurar los bosques quemados: ministra de Ambiente

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, insistió, durante el 30 y 31 de enero, en que no es el momento de adelantar labores para restaurar la vegetación y los territorios afectados por los incendios forestales, que desde el 20 de enero, se han registrado en todo el país. Esto, como respuesta a las iniciativas de buena fe que se adelantan en diferentes territorios.

“Este no es el momento para ir a hacer restauración, es el momento para preparar la restauración. No tiene sentido ir a restaurar cuando las condiciones son secas, tenemos que hacerlo cuando vuelve la lluvia”, advirtió la ministra Muhamad.

También explicó que este no es un buen momento para adelantar siembras, pues, además, seguirán presentándose incendios forestales y esa intervención se vería nuevamente afectada: “Hay que recordar que hay ciclos naturales, hay que dejar descansar el suelo, hay que dejar que las semillas se restablezcan. Hay que permitir que se restablezca el ciclo natural”.

La ministra Susana Muhamad aclaró que el Gobierno no se opone a las iniciativas para restaurar las zonas afectadas por los incendios forestales, sino que no es el momento de hacerlo - crédito @susanamuhamad/X

Sobre las iniciativas ciudadanas para restaurar las zonas afectadas por los incendios forestales, la ministra aclaró que no se opone a estas, sino que no es el momento.

“Tal vez yo diría tres palabras: prevenir, prevenir, prevenir. Esto qué significa, la comunidad se puede movilizar, hacer jornadas de limpiezas, obviamente no en áreas que estén hoy con incendios, pero áreas que puedan tener amenazas de incendios; veeduría ciudadana; trabajo de prevención; articulación y conocimiento de su territorio; tener en sus celulares los teléfonos de los cuerpos de emergencia; hacer esa llamada en el momento que se percaten de alguna situación”, dijo la ministra.

Además, insistió en que no es útil ponerse a “sembrar y a restaurar, cuando estamos en sequía, cuando esa restauración puede estar susceptible a incendios, cuando no hay agua y no va a sobrevivir. Dejemos descansar los territorios, hagamos veeduría y ayudemos a prepararnos con las autoridades ambientales, para cuando lleguen las lluvias podamos entrar a una restauración, que obviamente debe contar con la participación comunitaria, que ha estado muy activa y agradecemos a la ciudadanía su interés por proteger el medio ambiente”.