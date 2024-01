Yina Calderón y Alina Lozano estarían juntas en un reality show en el que reírse está prohibido

Yina Calderón y Alina Lozano podrían compartir proyecto juntas - crédito @yinacalderonoficial y @lozanoalina/Instagram

Yina Calderón y Alina Lozano es un dúo explosivo que podría juntarse en un mismo proyecto. Todo parece indicar que tanto la actriz bogotana como la influencer huilense harán parte de los famosos que se le midieron al reto de entrar a reality de humor en el que tendrán prohibido reírse.

Dos de las mujeres más controversiales y polémicas de las redes sociales compartirían proyecto en el competerían entre ellas; se trata de Lol, un formato novedoso de la plataforma Prime video en el que la celebridad que se ría quedaría eliminada.

Esta sería la segunda temporada en su versión Colombia, que ya contó con una primera edición en la que Jorge Enrique Abello fue su conductor. Sin embargo, en países como México, en donde lo presenta Eugenio Derbez, el show ya va por su quinta entrega. Al parecer Yina y Alina ya habrían aceptado subirse a este bus que pondría a prueba tanto el buen sentido del humor como su seriedad de las creadoras de contenido.

Lol Colombia sería el reality que uniría a Yina Calderón y Alina Lozano - crédito @LOL Colombia/YouTube

La información sobre la presunta inclusión de este dúo de polémicas mujeres fue filtrada por el periodista paisa Carlos Ochoa quien acostumbra a revelar quienes harán parte de los programas próximos a estrenarse.

Mediante una sección de que llamó chismes a mil, se contó que ellas dos estarían confirmadas. Esta noticia ayudaría a entender las razones por las que ni Alina Lozano ni Yina Calderón llegarían a La casa de los famosos Colombia en donde el público las quiere ver. Además, de que Yina sí confirmó que estaría este 2024 en un reality, pero que aún no podía dar detalles.

Este nuevo formato de programa comedia y reality está basado en la versión desarrollada por el comediante japonés Hitoshi Matsumoto, llamada Documental y que también se encuentra en Prime Video. En la primera temporada colombiana estuvieron Camilo Sánchez, Cony Camelo, Diana Belmonte, Pedro Antonio González ‘Don Jediondo’, Armando Ortiz Vera ‘El Mindo’, Gerly Hassam Gómez, Jonathan Gato, Karen Sevillano y Ómar Murillo.

De qué se trata<i> Lol Colombia</i>

Este programa es un concurso que consiste en que a través de diferentes actividades los participantes tratarán de hacer reír a sus compañeros. El presentador, Jorge Enrique Abello, estará atento a quienes suelten una risa y uno a uno irán siendo eliminados. El conductor además subirá el nivel de dificultad e improvisación a los participantes en juego.

Jorge Enrique Abello presenta Lol, el reality en el que podrían estar Yina Calderón y Alina Lozano - crédito @lolco_oficial/Instagram

En este experimento emocionante y poco convencional, los comediantes mostrarán más que solamente su repertorio de bromas, enfrentándose en el reto final de hacer reír a sus oponentes mientras ellos mismos se mantienen serios. El programa está compuesto por una serie de capítulos en los que se irán eliminado concursantes secuencialmente hasta llegar a una final de dos.

Vencerá el último que se ría y se llevará un premio con la suma de 200 millones de pesos, así como el trofeo de Lol Colombia que lo acredita como ganador absoluto. La recompensa podrá ser enviada a la fundación que el concursante elija. La anterior versión del programa fue grabada a lo largo de seis horas consecutivas en un mismo lugar.

Qué significa la palabra Lol

Esta palabra se asocia con una expresión o emoticón de sonrisa y que a su vez sirve para comunicar diversión. Viene primero de las siglas en inglés que queiren decir ‘laughing out loud’ o ‘laugh out loud’, y que en español se traduce a “reír a carcajadas” o “reírse en voz alta”. Sin embargo, para el programa decidieron cambiarlo y colocarle Last One Laughing, que se traduce en el último en reírse, objetivo principal del concurso.