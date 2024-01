Paola Jara mostró sus habilidades cantando a capela: se le midió a un bolero

La antioqueña se le midió a versionar un clásico del maestro Julio Jaramillo para sus seguidores en redes sociales - crédito @paolajarapj/Instagram

Paola Jara tuvo un 2023 bastante activo por cuenta del lanzamiento de su álbum Pa’ Olvidar. La antioqueña estuvo de gira por Colombia y también en el extranjero durante buena parte del año, compartiendo escenario en unas cuantas ocasiones con su esposo, el también cantante Jessi Uribe.

Su voz se ha ganado el reconocimiento de los amantes de la música popular en Colombia y le ha permitido consolidarse como una de las celebridades más seguidas en redes sociales. A la fecha completa 6,5 millones de seguidores en Instagram, con los que comparte desde momentos de sus shows en vivo o detalles de sus próximos conciertos, hasta momentos de su vida cotidiana, incluyendo su vida matrimonial.

Pero Jara no se olvida de que puede generar un impacto igualmente destacable con los momentos más sencillos. Uno de ellos se llevó elogios, debido a que decidió mostrar de manera espontánea su habilidad como cantante interpretando un tema de otro artista a capela.

En julio de 2023 Paola Jara lanzó su álbum Pa' Olvidar, que la mantuvo de gira por Colombia y en el extranjero - crédito Paola Jara/ Instagram

En la grabación se mostró sin los retoques de imagen que han dividido opiniones entre sus seguidores y detractores. Le bastó con enseñar su rostro sin maquillar, el cabello recogido, con gafas y usando un atuendo deportivo. Mientras tanto se escucha de fondo la canción Cuando llora mi guitarra del recordado Julio Jaramillo, tema que decidió interpretar sin preparación, algo por lo que se disculpó con su público en la descripción del reel.

“Almorcé y me dieron ganas de cantar esta canción tan hermosa que siempre que la escuchaba la quería cantar, pero nunca lo había hecho. Hoy fue el día. Sin calentar y sin sabérmela, pero voy a estudiarla”, manifestó.

A pesar de sus propias reservas, los elogios no se hicieron esperar tanto por su interpretación como por el atuendo que vestía en ese momento, radicalmente distinto del que la caracteriza en sus presentaciones en vivo y que resalta su figura.

“Hermosa con esas gafas”, “simplemente cantas divino”, “qué voz tan espectacular”, “tú voz es inigualable”, “Dios bendiga tu voz”, “eres la mejor”, “ídola”, “adoré esa canción en tu voz”, “qué belleza”, “qué linda interpretación”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus admiradores.

Paola Jara reveló quién gana más dinero entre Jessi Uribe y ella

La reconocida cantante de música popular reveló quien gana más dinero por su música entre ella y su esposo - crédito @paolajarapj/Instagram

En los últimos días de 2023, la cantante fue invitada a Desnúdate con Eva, el programa de entrevistas de la periodista española Eva Rey, programa al que Jessi Uribe asistirá próximamente, según confirmó la española en sus redes sociales.

En la charla, que se llevó a cabo en un auditorio con público en vivo, se abordaron temas relacionados, principalmente, con el matrimonio de Paola con Jessi Uribe. Por ejemplo, cuando la comunicadora preguntó acerca de la dificultad para verse juntos debido a las agendas de eventos tan distintas de cada uno, Jara explicó que hacen todo lo posible por pasar tiempo en pareja: ”Si yo estoy un poco desocupada trato de acomodarme a su agenda, viajo y lo acompaño, o viceversa. Pero tratamos de no pasar tanto tiempo sin vernos”, señaló.

En ese momento la española comenzó a soltar sus preguntas más incisivas, y la cuestión más intrigante giró alrededor de a cuál de los dos le iba mejor en el ámbito musical. Aunque Jara remarcó que a los dos les iba bien, intentó evadir la respuesta reconociendo que Jessi, debido a que se presenta con más regularidad en el extranjero, “está en un momento súper”.

Eva fue más específica y preguntó cuál de los dos ganaba más dinero y hasta si usaban tarjetas separadas. Entre risas, la cantante manifestó que “No le he hecho cuentas. […] No tengo ni idea [de cuánto tiene en su cuenta bancaria]. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces, pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar”, respondió.