Luis Díaz no le llegó a los talones a Salah: nuevas críticas al colombiano por su rendimiento en Liverpool

Según la prensa inglesa, Luis Díaz no ha cumplido con lo esperado de él tras la ausencia del egipcio Mohamed Salah - crédito Reuters

Ya casi se cumplirá un mes desde que el extremo egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, dejó al equipo para ir a disputar la Copa Africana de Naciones, permitiéndole al extremo colombiano Luis Díaz cubrir su puesto en su ausencia. Sin embargo, el rendimiento que ha mostrado el guajiro en los últimos partidos con el Liverpool no ha sido el esperado.

John Aldridge, exfutbolista del conjunto inglés, no se guardó su opinión sobre el rendimiento que ha venido mostrando Lucho desde que Salah viajó con su selección y afirmó que no ha estado bien, que no se le ve cómodo y que no ha mostrado lo que estaban esperando.

“Me sorprendió la actuación de Luis Díaz. De hecho, creo que es el más natural para jugar por la derecha cuando Salah no está disponible, porque es extremo. Pensé que sería perfecto en ese lado, libre para bajar por la banda y meter balones con la derecha. Incluso cortando por dentro y lanzando tiros. Pero por alguna razón no le funcionó”

Estos comentarios llegaron justo después del partido contra el Bournemouth, donde hasta el propio técnico reconoció que no fue la mejor idea colocar al guajiro en la posición de Salah. En aquel compromiso, el atacante cafetero fue substituido al minuto 64 de juego y recibió una calificación de 6.7 por parte del portal Sofascore, una de las más bajas del equipo.

Ante el Bournemouth el colombiano Luis Díaz no logró mostrar su mejor juego, fue substituido al minuto 64 - crédito Reuters

Complementando sus cuestionamientos, Aldridge precisó que se le hace bastante extraño que Díaz no pueda rendir al máximo por el sector del atacante africano, teniendo en cuenta que su perfil de juego le ayuda a jugar por allí:

“Lo he dicho antes en esta columna. Debería ser natural para él. Ha jugado allí antes, pero no estuvo de buen humor contra el Bournemouth. Él luchó”

El técnico del club británico Jürgen Klopp decidió innovar posicionando al colombiano en la banda del egipcio y si bien el experimento pareció haber funcionado al inicio, la curva de rendimiento posterior de Díaz mostró un importante descenso.

Tal fue la actuación del colombiano ante el Bournemouth que el propio estratega alemán reconoció que no fue la mejor idea haber colocado a Díaz por la derecha y que necesitará encontrar una alternativa para cubrir el hueco:

Lucho tuvo algunos problemas en la banda derecha (...) Tuvimos que tomar la decisión de traer a Darwin a su puesto y a Lucho a su puesto y pedirle a Diogo que hiciera el trabajo allí. Como dije, todos pueden jugar en la banda derecha, y Diogo lo hizo antes, pero además de eso es un jugador muy inteligente”.

Desde que Mohamed Salah viajó a disputar la Copa Africana de Naciones, Díaz ha tenido un solo partido destacado por aquel sector, aquel perteneciente a la tercera ronda de la FA Cup ante el Arsenal en el que incluso logró anotar, de ahí en adelante sus partidos han sido “tímidos”.

Lucho debe continuar con la responsabilidad de cubrir el puesto de Salah

Jürgen Klopp le dio la oportunidad a Luis Díaz de jugar en el lugar de Mohamed Salah - crédito Reuters

Si bien se pensaba que el colombiano podía regresar a su posición natural prontamente, la más reciente lesión muscular de Salah complicó las cosas y el tricolor tendría que seguir cumpliendo con aquella tarea.

Según mencionó el representante del futbolista africano, Ramy Abbas Issa, la lesión de Mohamed duraría hasta mediados de febrero, por lo que Díaz tiene que seguir experimentando en aquel sector del campo:

“La lesión de Mohamed es más seria que lo que primero se creyó. Estará fuera entre 21 y 28 días y no dos juegos”