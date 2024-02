Rigo y Ramiro Meneses siguen de paseo: uno de ellos cambió de ‘look’ y así quedó

Rigo y Ramiro Meneses compartieron en la finca del ciclista - crédito @gorigogooficial/Instagram

“Rigo”, como es conocido Rigoberto Urán, se ha ganado más que nunca el corazón de los colombianos desde el final de 2023. En ese momento, RCN lanzó la telenovela basada en su vida, y que ha mostrado al público anécdotas desconocidas del ciclista.

La producción también ha permitido que los televidentes sepan más sobre las personas que han hecho de la vida del pedalista toda una aventura. Su esposa, Michelle Durango, sus amigos de la escuela y el tío Lucho son algunos de los personajes que aparecen en la novela y que también se han robado la atención de los seguidores de la serie.

El tío Lucho, por ejemplo, se ha convertido en una de las estrellas del momento. El carisma transmitido por Ramiro Meneses, actor que lo interpreta, así como las historias en las que ha estado envuelto, han atrapado al público en los últimos meses.

Tanto ha sido el impacto de su personaje gracias al trabajo del artista, que el mismo ‘Toro de Urrao’ se ha vuelto muy amigo suyo y han compartido juntos. Hace poco tuvieron una aventura gastronómica diferente. “Porque estamos en este momento en una promoción, piña con frijol, directamente para el baño”, dijo el deportista.

Poco después, el actor fue a la finca de Rigo, en la que participó de varias actividades. Pero antes pasó por la peluquería, lo cual lo tomó de imprevisto. “Yo me vine dizque a visitar a Rigo y este berraco me mandó a peluquear y me hicieron todo esto que no me gusta, a mí me gusta el bigote, pero bueno. Me mandó a hacer rayas y todo en la cabeza”, comenzó diciendo.

Ramiro Meneses tuvo que cortarse el cabello por consejo de Rigoberto Urán - crédito @lafincaderigo/Instagram

Los comentarios no se demoraron. “Qué guapo el tío”; “El mejor de la novela”; “Un actor de primera”; “Divino el tío”; “Excelente actor”; “Ese peinado le quedó pispo al tío; es una belleza ese tío”; “Me gusta más con bigote”; “Quedó hermoso” o “Lo rejuveneció”, fueron algunas de las respuestas.

Por otro lado, se fueron a embarrar en la tierra montados en bicicletas. “Y aunque el comienzo no fue bueno con la elección de la pinta para salir a rodar, ahí vamos enseñándole al tío que es lo que necesita para darla toda pedaleando”, fue lo que dijo el antioqueño en el divertido video. “Ramiro es el mejor. El papel que sea lo hace perfecto”; “creo que muchos pasamos por esa pinta de principiante, jajaja”; “cada personaje de esta historia tiene su encanto los personajes tienen vida propia”; “ciclista de talla municipal” o “Ramiro es un actorazo y siempre lo ha demostrado, pero Rigo tiene madera para actuar me encantan”, replicaron los internautas.

Ramiro Meneses pasó por un cambio de look por Rigoberto Urán - crédito @lafincaderigo/Instagram

¿Quién es Ramiro Meneses?

Ramiro Meneses es un reconocido actor y director colombiano, nacido el 16 de septiembre de 1969 en Medellín, Antioquia. Su carrera inició a temprana edad en el mundo de la actuación, donde adquirió fama rápidamente por su papel de El Títere en la icónica película Rodrigo D: No futuro de 1990, dirigida por Víctor Gaviria. Este filme, que retrata la vida marginal de los jóvenes en los barrios más difíciles de Medellín durante los años ochenta, sentó un precedente en el cine colombiano y le otorgó a Meneses el reconocimiento internacional, participando en eventos de cine alrededor del mundo.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, ha trabajado en diversas producciones tanto en cine como en televisión, destacándose en telenovelas y series que lo consolidaron como un actor versátil. Además de su labor actoral, Ramiro Meneses ha explorado la dirección y producción, ampliando su espectro profesional en la industria cinematográfica.

Su pasión por el arte y su compromiso con proyectos provocativos y de crítica social han hecho de su trabajo una referencia en la cultura popular colombiana, y continúa siendo una figura influyente en la evolución del cine y la televisión en Colombia.