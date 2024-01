Juez encargado que ordenó libertad de Arturo Char estaría siendo objeto de amenazas

Arturo Char Chaljub, hermano del alcalde electo de Barranquilla fue liberado por un juez de Santa Marta, por vencimiento de términos - crédito Infobae Colombia

El lunes 8 de enero, el exsenador Arturo Char, señalado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado, salió de prisión luego de que su abogado, Iván Cancino, recurriera del recurso habeas corpus que falló a favor del indiciado por vencimiento de términos.

Te puede interesar: Arturo Char quedará en libertad: juez de Santa Marta concedió un habeas corpus

La solicitud del abogado Cancino y posterior decisión del juez sexto penal municipal con función de control de garantías encargado de Santa Marta, Carlos Hurmberto Coy Domínguez, ha generado indignación y rechazo, principalmente reflejadas en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Arturo Char ya está en libertad, luego de polémica decisión de juez de Santa Marta

Sin embargo, la indignación estaría pasando a grueso calibre, debido a presuntas amenazas por parte de desconocidos, que habrían sido enviadas al juez titular del mencionado despacho, Jairo Ramos Lago; pues lo estarían confundiendo con el juez encargado que finalmente tomó la decisión a favor del exsenador investigado.

De acuerdo con lo que pudo establecer El Tiempo, Ramos Lago envió una carta a Coy Domínguez, indicándole que conteste a su nombre algunos derechos de petición que estarían llegando al despacho, de personas interesadas en el proceso:

Te puede interesar: Caso Arturo Char: defensa del expresidente del Congreso buscaría su libertad a través de un Habeas Corpus

“Por medio del presente escrito y teniendo conocimiento por el correo institucional del Juzgado, de los diferentes Derechos de Petición elevados por varios periodistas, personas naturales y medios de comunicación, y teniendo en cuenta el término legal para responder los mismos, así como el fin del Encargo suyo por mis vacaciones próximo a acontecer, solicito a usted de manera comedida respetuosa dar las correspondientes respuestas a esas sendas peticiones a la brevedad posible”

El propósito de responder a las solicitudes sería para dejar en claro que fue el juez encargado Carlos Hurmberto Coy el que ordenó la libertad de Char y no el juez titular Jairo Ramos Lago, y que se estarían presentando malentendidos e incluso mensajes de amenazas contra el juez:

“En razón, reitero al vencimiento de su encargo, y que no corresponda responder al infrascrito los mismos, ello para dejar claro y no se confunda Juez titular y juez en encargo, como al parecer está ocurriendo tales equívocos en la ciudadanía en general. De esa ciudadanía obviamente hace parte mi familia extendida, la cual me llaman preocupados por tener conocimiento por las diferentes redes sociales de improperios y hasta supuestas amenazas al Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, también aparecen los elogios por la decisión en favor del Dr. Arturo Char, decisión que obviamente respeto de manera irrestricta”, indicó el documento conocido por el medio citado.

Reacciones por libertad de exsenador Arturo Char

La libertad del exsenador y hermano del alcalde de Barranquilla, Arturo Char, que estuvo privado de la libertad en la cárcel La Picota hasta el 15 de diciembre de 2023 y luego fue traslado a Santa Marta, generó una ola de reacciones en diferentes figuras de la opinión pública:

“Penoso todo lo que está pasando en esta solicitud de Habeas Corpus del señor Arturo Char: una Magistrada con un evidente impedimento y una Procuraduría amiga. Todos saben que no hay prolongación ilícita de la privación de la libertad ni el juez es el competente para definirlo”, sostuvo Miguel Ángel del Río, reconocido abogado que lleva la defensa de la exsenadora Aida Merlano.

Abogado Miguel Ángel del Río tildó de "penosa" la solicitud que dejó en libertad a Arturo Char - crédito @Miguelangeldelrioabg / X

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, declaró que la decisión es “una vergüenza”:

“Arturo Char sale en libertad por una jugadita que deja muy mal parada a la justicia colombiana, no porque haya logrado demostrar su inocencia. Una magistrada evidentemente parcializada, con impedimentos y una Procuraduría alcahueta le fueron suficientes. ¡Qué vergüenza!”

María Fernanda Carrascal se refirió a la libertad de Arturo Char como una vergüenza - crédito @MafeCarrascal

Por su parte, la exsenadora Piedad Córdoba se refirió a presuntas “jugaditas” que habría terminado en la libertad para Char: “A propósito de la jugadita a tres bandas para la libertad de Arturo Char, Noticias Uno denuncia que Cristina Lombana habría intentado forzar a un colombiano en Miami para que presuntamente inventara un falso testimonio en mi contra”