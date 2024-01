Sigue el rifirrafe entre el ministro de Defensa y el fiscal Barbosa: “Cojan un avión, vengan y se sientan en estas regiones”

Fiscal Francisco Barbosa se despachó contra el gabinete ministerial, asegurando que están encapsulados y solo gobiernan desde Bogotá - crédito @Ivan_Velasquez_ /@FGFBarbosa / X

En sus últimos días en el cargo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se encuentra de gira por varias regiones del país. Se espera que en el próximo 12 de enero presente su carta de renuncia para de esta forma evitar el proceso de empalme con la fiscal entrante.

Mientras llega el día en que se posesiona la nueva fiscal General, en el cargo quedaría la vicefiscal Martha Mancera, señalada de supuestamente tener vínculos con una estructura criminal en el Valle del Cauca.

Barbosa adelanta una serie de consejos de seguridad en las principales ciudades de Colombia con los mandatarios de las regiones: el martes 9 de enero estuvo en Medellín junto al alcalde Federico Gutiérrez, mientras que el miércoles 10 visitó Cali, junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El fiscal General no se contuvo en lanzar críticas de todos los calibres al Gobierno de Gustavo Petro. “No se le pueden entregar un millón de pesos a los criminales para que no delincan. Hay que girar recursos para el deporte. Si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente. Como son los de deportes, no giraron”, indicó el fiscal Barbosa en el consejo de seguridad de Medellín, según lo citan en Semana.

De ahí en adelante lo tachó de “ineficiente”, pues aseguró que “le quedó grande el orden público y la seguridad” y que no “no encarna la institucionalidad colombiana”.

Sus declaraciones generaron una ola de rechazo, especialmente en el gabinete ministerial, en el que pidieron respeto por el jefe de Estado:

“Las declaraciones contenidas en este video son más propias de un candidato en prematura campaña que la de un funcionario que debe trabajar armónicamente con el gobierno. Pido respeto por el Jefe de Estado, el mismo que con oficiales, soldados y policías tiene la obligación de enfrentar la delincuencia y lo hacen, y también el compromiso constitucional de buscar la paz en Colombia para lo cual no renuncia a la posibilidad de intentar una negociación como lo hicieron sin excepción al menos los últimos 8 presidentes de Colombia”, sostuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseveró que el fiscal supuestamente se encuentra en una intensa campaña política, dejando a un lado su deficiente gestión en la Fiscalía General de la Nación:

“Al final de su gestión, a casi un mes de terminar como Fiscal, participa en un consejo de seguridad que supongo no lo lideró, para hacer críticas al gobierno en lo que se ha demostrado y ha sido evidente para el país, que es una campaña política”, recalcó.

Ministro de defensa cuestionó la gestión de fiscal general y señaló que está en campaña política - crédito @Ivan_Velasquez_ / X

Adicionalmente, en su cuenta de X, el ministro de Defensa escribió: “Sería interesante evaluar los resultados de la @FiscaliaCol en la investigación y acusación de los grandes narcotraficantes propietarios de los centenares de toneladas de cocaína incautadas por la Fuerza Pública en los 4 años de la gestión de Francisco Barbosa”.

Ministro de Defensa cuestionó la gestión del fiscal Francisco Barbosa e indicó que está en campaña política - crédito @Ivan_Velasquez_ / X

Entre tanto, una vez el fiscal Barbosa se instaló en el consejo de seguridad en Cali, se despachó contra el ministro de Defensa, asegurando que solo gobierna desde Bogotá y además señaló al presidente Petro de recurrir a las mentiras para defenderse de las acusaciones:

“De nuevo recurre el presidente de la república a la mentira de la que se caracteriza. Puso un trino diciendo falsedades, después lo retiró, probablemente le dijeron que se equivocó. Entonces vuelvo y digo, a mí me parece muy complejo (...) Hago un llamado a la tranquilidad de estos funcionarios que, en vez de salir en ruedas de prensa en la ciudad de Bogotá, cojan más bien un avión, vengan y se sientan en estas regiones; escuchen a la gente y salgan de la cápsula de Bogotá porque Colombia no es Bogotá, Colombia es mucho más que eso, y es necesario que se desprendan de esas ataduras ministeriales y de esas comodidades”, puntualizó el fiscal Barbosa.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, participó en un consejo de seguridad con la gobernadora del Valle del Cauca - crédito Prensa Gobernación del Valle

Adicionalmente, el fiscal lamentó que se tuviera que enfrentar “los ataques” desde presidencia: “Yo he enfrentado a la criminalidad estos cuatro años, pero nunca pensé tener que enfrentar los ataques a las instituciones desde la presidencia”.