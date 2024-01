Fiscalía dará prioridad al caso de acoso a periodistas de Noticias Caracol

La Fiscalía General de la Nación tomará cartas en el asunto frente al acoso sufrido por tres periodistas de Noticias Caracol - crédito @alejamurgas/@luciafernanday/@melguizovski.a/Instagram

El domingo 7 de enero de 2024, se divulgó una denuncia por acoso contra Alfredo Navas Alvis, exmilitar, interpuesta por tres periodistas de Noticias Caracol. Según los testimonios, Navas Alvis ha realizado actos de hostigamiento durante los últimos cinco meses, llegando a ubicarse afuera de las instalaciones del canal con el fin de intimidar a las periodistas: Alejandra Murgas, Lucia Fernanda Yánez y Katrina Melguizovski. La denuncia inicialmente fue presentada ante la Fiscalía, incluyendo cargos por acoso sexual y constreñimiento. Sin embargo, en menos de 24 horas, la denuncia fue archivada por las autoridades competentes.

Tras divulgarse los hechos, la Fiscalía General de la Nación señaló que la situación ha sido tratada con carácter prioritario “desde el momento en que fue puesto en conocimiento del ente investigador”. Se ha conocido que las autoridades planean tomar declaración a otras dos periodistas que habrían sido acosadas por el mismo individuo. Además, el ente de control solicitó a las comisarías de Suba y Usaquén que brinden especial atención y salvaguarda a una de las víctimas.

La Fiscalía ya inició una serie de investigaciones para determinar la identidad completa del individuo sindicado de acoso, que fue convocado a un interrogatorio al que no asistió, lo que suma una capa de complejidad al proceso en curso.

Al cierre de esta nota no se ha programado la audiencia de protección, que se llevará a cabo frente a un juez de control de garantías y que tendrá la finalidad de establecer medidas para salvaguardar la seguridad de las partes afectadas y se espera que se establezca una fecha para la misma tras la reanudación de las actividades en los despachos judiciales.

Este caso sumado a muchos otros de acoso, que muchas veces no son denunciados, abrió un debate en torno a cuál debería ser el proceder en este tipo de situaciones. Y es que de acuerdo con fuentes especializadas en asuntos de género, es importante diferenciar cómo se categoriza este delito en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación informó que tomará cartas en el asunto sobre el caso de acoso a tres periodistas de Noticias Caracol - crédito @FiscaliaCol/X

Derecho especializado en asuntos de género en Colombia

Frente a la denuncia hecha por la comunicadora Alejandra Murgas, sus colegas Lucia Fernanda Yánez y Katrina Melguizovski usaron sus redes sociales para alertar sobre la situación que las obligó a cambiar sus rutinas de seguridad, a raíz de esto mucho se ha hablado desde entonces sobre cómo identificar los tipos de casos y cuáles son los mecanismos legales existentes para denunciar ante las instituciones correspondes tales situaciones.

El acoso sexual es conceptualizado por María Camila Correa, profesora de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, como una serie de comportamientos que buscan acosar o insistir a alguien para obtener favores sexuales que no son consensuados ni deseados. En Colombia, este tipo de conducta es reconocida como una manifestación de violencia de género dirigida principalmente hacia las mujeres.

“El acoso son todos aquellos comportamientos reiterados o constantes y de forma insistente, que conlleven a alterar el diario vivir o la cotidianidad de la víctima”, dijo a El Espectador, Estefanía Osorio Hernández, abogada penalista. Dependiendo de la forma y el contexto, se suele hablar de acoso sexual, laboral, escolar, e incluso, ciberacoso. Sin embargo, estos tipos de acoso se pueden entrelazar entre sí”, le dijo la profesora Correa a El Espectador.

En Colombia, el delito de acoso como figura autónoma no está contemplado dentro del ordenamiento jurídico. Es por ello, que conductas de acoso que no involucren un componente sexual explícito se encuadran en figuras delictivas como el hostigamiento o el constreñimiento ilegal. Esta información adquiere relevancia en casos recientes como el sufrido por periodistas de Noticias Caracol, donde las afecciones recibidas no presentaron insinuaciones de índole sexual.

La abogada Carmen Lilia Uribe, especializada en violencia intrafamiliar y de género, le comentó a El Espectador sobre la importancia de abrir un diálogo público sobre el acoso. Uribe señaló que es imprescindible que el sistema jurídico reconsidere cómo se llevan a cabo las investigaciones en estos casos para evitar que las víctimas soporten la responsabilidad de defenderse por sí mismas durante los procesos penales.

Periodista Alejandra Murgas compartió su experiencia de acoso con autoridades sin recibir el apoyo esperado - crédito @alejamurgas/Instagram

Mecanismos de denuncia

En casos de acoso, el medio citado replica que las autoridades indican que la denuncia puede ser hecha directamente por la víctima o por una tercera persona. Se deberá detallar la información: lugar, tiempo y secuencia de los hechos. Instan a que el material probatorio es clave para este tipo de situaciones: fotos, audios, mensajes, regalos, etc.

Las denuncias se pueden hacer de forma escrita, verbal, presencial, vía telefónica o virtual.