En Medellín, ladrones con armas de fuego y a punta de golpes robaron a una pareja que tenía un bebé en brazos

Indignante atraco en la capital de Antioquia - crédito Colprensa

Un nuevo hurto ocurrió en la capital de Medellín, unos motorizados robaron a una pareja quienes tenían un bebé de brazos, la situación no le importó a los criminales quienes les apuntaron con la pistola e inclusive golpearon a las víctimas, el hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que ha desatado la indignación de los usuarios de X.

Te puede interesar: Pidió un servicio en una aplicación de transporte y llegaron a atracarla

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

El reprochado crimen ocurrió en la comuna 8 de la capital paisa, en el sector conocido como Villa Hermosa, en el momento captado por una cámara de celular se aprecia como dos hombres en una motocicleta intimidan a un un hombre y su pareja, una mujer que está cargando un bebé en sus brazos.

Te puede interesar: Por un globo, se incendió una casa al sur de Medellín

En el video se evidencia como apuntan con la pistola y como uno de los ladrones le pega en la cabeza con el arma al hombre para que entregue sus pertenencias. En cuestión de segundos se montan en las motocicleta y dejan a la pareja anonadas por lo que acabaron de experimentar.

En el rostro de la mujer se aprecia la angustia de tener expuesto a su pequeño bebé a una situación tan violenta como la captada en el registro audiovisual.

Indignante atraco a una pareja en la comuna 8 de Medellín - créditos @DenunciasAntio2/X

De acuerdo con el mayor Darwin Arango Gómez, oficial de la Policía Metropolitana, han logrado tener información del vehículo que participó en el reprochable robo: “Nos permitimos informar a la comunidad que mediante el hashtag ‘Placa alterada’ Tuvimos información importante identificación de placas de una motocicleta”.

Te puede interesar: Posible incremento de urgencias de salud mental tienen en alerta a las clínicas de Medellín: qué es lo que está pasando

Las autoridades también destacaron que los canales de comunicación están abiertos para que los residentes de la capital paisa informen sobre el cuestionado robo a la pareja, el cual está siendo investigado por las fuerzas del orden.

La publicación se ha llenado de comentarios de internautas que reprochan el robo, pero también que cuestionan la situación de seguridad en Medellín, resaltando que la delincuencia no era un tema exclusivo en la anterior administración:

“Que gracias porque les perdonaron la vida. Los delincuentes tienen una cosa clara, cuando hay menores víctimas se frenan, porque ello comporta que no hay rebajas de pena. Aquí no comieron de nada!!! Estamos graves (SIC)”, “Ve y yo que pensaba que los atracos solo eran en la alcaldía de Quintero (SIC)” y “Y donde está pues Fico? No se suponía que venía a trabajar por Medellín y que la ciudad estaba muy mal y que venía a trabajar por nosotros? Aquí seguimos en lo mismo (SIC)”, fueron respuestas al video que circula en redes.

Fico Gutiérrez solicitó recuperar la seguridad en Antioquia

Tras el ataque en Turbo, Antioquia, atribuido al Clan del Golfo, donde resultaron heridos 12 militares y falleció el soldado Luis Orlando Caballero Caballero, Federico Gutiérrez, excandidato presidencial y alcalde de Medellín, condenó los hechos en redes sociales y solicitó al Gobierno nacional medidas inmediatas para restablecer la seguridad en la zona.

“Mi rechazo al atentado terrorista ejecutado por el Clan del Golfo en contra de nuestros soldados en Turbo, Antioquia. Murió el soldado Luis Orlando Caballero y hay dos sub oficiales y 10 soldados mas heridos. Solidaridad con sus familias. Urgente recuperar la seguridad”.

Federico Gutiérrez condenó el atentado en Turbo, Antioquia - crédito @FicoGutierrez/X

Del mismo modo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, describió como “cobardes” a los autores del ataque y anunció una visita a Urabá para encabezar un Consejo de Seguridad.

La tropa afectada, perteneciente a la Décima Séptima Brigada, se encontraba en una operación táctica cuando fue sorprendida por explosivos. Los heridos fueron atendidos por enfermeros de combate y las autoridades militarizaron el área, iniciando acciones contra el grupo armado.