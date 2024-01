Don Jediondo reveló imágenes de Carolina Cruz mientras dormía: “Cabecea más que el Tigre Falcao”

La presentadora de Día a día se quedó dormida durante un recorrido durante su viaje en Indonesia y su compañero aprovechó para capturar ese momento - crédito Don Jediondo/Instagram

Carolina Cruz fue captada en video por el humorista Don Jediondo mientras tomaba una siesta en un bus durante un recorrido por Indonesia, país que les tocó visitar a la pareja de participantes del reality La vuelta al mundo en 80 risas.

El comediante reconocido por su trayectoria en el programa Sábados felices publicó el corto clip en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula un millón de seguidores. El humorista bromeó con la forma en que durme la exreina de belleza.

“Carolina Cruz no se desencaja ni roncando jajajaja cabecea más que el tigre 🐅 @falcao no te pierdas esta noche un nuevo capítulo de LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS POR @caracoltv”, fueron las palabras del colombiano. Mientras que la modelo dijo en medio de risas “Cabeceando Pedrito”.

Los participantes de La Vuelta al mundo en 80 risas continúan su viaje por Indonesia - crédito Don Jediondo/ Instagram

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar contagiados del momento humorístico del programa: “JAJAJA LA AMO😍😂”; “Tan bella 👏👏👏”; “😂 Divinos ❤️”; “🤣 cuanta maldad 😴”; “Veo el programa cuando salen este par 😂😂😂😂”; “Don Jediondo es cosa seria”, fueron algunas reacciones de las redes sociales.

La presentadora del programa matutino Día a día se ha dejado seducir por el carisma y humor de Don Jediondo durante la emisión más reciente temporada de La vuelta al mundo en 80 risas. La presentadora expresó abiertamente su admiración por el comediante, quien con su autenticidad y característica forma de ser, logró cautivarla: “jajajajajajaja te amoooo❤”, comentó la modelo en la publicación del comediante.

En un viaje que combina turismo con humor, los telespectadores del programa han sido testigos de la química entre Cruz y Don Jediondo. La dinámica del programa fomenta interacciones espontáneas entre los presentadores y humoristas, creando momentos inolvidables que resuenan con los televidentes. Carolina Cruz, conocida por su trayectoria como modelo y presentadora, no es ajena al disfrute y la diversión que estos intercambios generan.

Carolina Cruz y el humorista Don Jediondo viajaron hasta Bali, Indonesia para la grabación del programa "La vuelta al mundo en 80 risas" - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Don Jediondo reveló que le da miedo los deportes extremos

Durante un capítulo del programa que combina risas y viajes, Carolina Cruz llevó en una cuatrimoto a el comediante a recorrer un sitio turístico en Bali, Indonesia, llamado la cueva del gorila Kuta.

“En la cueva del gorila y Don Jediondo asustado a más no poder, jajaja, la que ven manejando a mil...sí, soy yo jajaja y era mi primera vez. Me quedó gustando!!”, publicó la presentadora vallecaucana acompañado de un video de la aventura extrema.

El video compartido en redes sociales muestra a la presentadora y modelo Cruz tomando el control del vehículo todoterreno mientras Don Jediondo, cuyo verdadero nombre es Pedro González, se sujeta firmemente y expresa su miedo frente a la situación.

El comediante se encontraba asustado por la velocidad en la que conducía la presentadora colombiana - crédito Carolina Cruz/ Instagram

El comediante colombiano por su parte reveló que se encontraba asustado de la travesía: “Yo me monté en esa vaina, cuatrimoto quiero decir, desconfiado porque era la primea vez que la señorita Carolina Cruz iba a manejar, imagínense donde me desmaye quien me socorre (...) yo lo reconozco soy un poco gallina para esos deportes extremos”.

La grabación fue difundida a través de Instagram, donde la modelo vallecaucana cuenta con un número significativo de seguidores. En ella, se escucha al comediante bromeando sobre la experiencia, mientras que Cruz, en tono jocoso, remarca la velocidad y destreza al volante.

Carolina Cruz es reconocida en Colombia por su labor como presentadora de televisión y modelo, mientras que Pedro González es ampliamente conocido por su personaje Don Jediondo, con el que ha ganado popularidad en el ámbito humorístico. Ambos se destacan por su influencia en los medios de comunicación y su constante interacción con el público a través de los contenidos que publican en las plataformas digitales.